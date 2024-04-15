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Происшествия «Шасси не будем убирать!»: появился документ с полными переговорами пилотов, посадивших Airbus в новосибирском поле

«Шасси не будем убирать!»: появился документ с полными переговорами пилотов, посадивших Airbus в новосибирском поле

Заявлено, что лист с переговорами был включен в материалы расследования инцидента

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На днях перевозчик решил не возвращать к коммерческим полётам Airbus A320

В Сети появился документ, в котором якобы предается полное содержание переговоров пилотов Airbus маршрута Сочи-Омск с диспетчерами перед аварийной посадкой в пшеничное поле под Новосибирском.

Расшифровку опубликовал телеграм-канал «Авиаторщина» 14 апреля. В посте заявляется, что эта расшифровка стала одним из аргументов Росавиации уволить летного директора «Уральских Авиалиний» Сергея Глазкова и директора по качеству Алексея Фомина по результатам проверки.

— Публикуем полную расшифровку внутрикабинных переговоров пилотов «Уральских авиалиний», посадивших самолет в пшеничное поле под Новосибирском 12 сентября, из материалов расследования этого серьезного авиационного инцидента, — говорится в описании к выложенному документу.

Из расшифровки следует, что в 8:43 по местному времени на воздушном судне сработал датчик о низком уровне жидкости в гидросистеме, происходило это во время захода на посадку в Омск. Командир доложил о том, что у самолёта не убирается шасси и запросил данные о погоде в Новосибирске, выбрав его в качестве запасного аэродрома.

— Шасси не будем убирать. Принимаем решение на Новосибирск, — сообщил экипаж диспетчеру.

На подлете к запасному аэродрому стало ясно, что топлива недостаточно.

— Нам не хватит топлива, — доложил экипаж Airbus. В ответ ему посоветовали искать «ровненькую площадку», которой в итоге стало пшеничное поле в Убинском районе, где самолёт стоит и сейчас. В 09.44 аварийная посадка была совершена успешно.

НГС отправил запрос в «Уральские авиалинии», чтобы подвердить или опровергнуть подлинность документа.

На борту воздушного судна находилось 167 человек, включая экипаж. В результате инцидента никто серьезно не пострадал, однако четверо обратились за медицинской помощью. В качестве компенсации пассажирам выплатили по 100 тысяч рублей.

Ранее авиаэксперты проанализировали посадку самолёта в поле и назвали решение пилотов «грубой ошибкой».

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Уральские авиалинии Аварийная посадка Уральских авиалиний Аварийная посадка
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