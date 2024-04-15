«Шасси не будем убирать!»: появился документ с полными переговорами пилотов, посадивших Airbus в новосибирском поле

Расшифровку опубликовал телеграм-канал «Авиаторщина» 14 апреля. В посте заявляется, что эта расшифровка стала одним из аргументов Росавиации уволить летного директора «Уральских Авиалиний» Сергея Глазкова и директора по качеству Алексея Фомина по результатам проверки.

Из расшифровки следует, что в 8:43 по местному времени на воздушном судне сработал датчик о низком уровне жидкости в гидросистеме, происходило это во время захода на посадку в Омск. Командир доложил о том, что у самолёта не убирается шасси и запросил данные о погоде в Новосибирске, выбрав его в качестве запасного аэродрома.

