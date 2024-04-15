«Шасси не будем убирать!»: появился документ с полными переговорами пилотов, посадивших Airbus в новосибирском поле

В Сети появился документ, в котором якобы предается полное содержание переговоров пилотов Airbus маршрута Сочи-Омск с диспетчерами перед аварийной посадкой в пшеничное поле под Новосибирском.
Расшифровку опубликовал телеграм-канал «Авиаторщина» 14 апреля. В посте заявляется, что эта расшифровка стала одним из аргументов Росавиации уволить летного директора «Уральских Авиалиний» Сергея Глазкова и директора по качеству Алексея Фомина по результатам проверки.
— Публикуем полную расшифровку внутрикабинных переговоров пилотов «Уральских авиалиний», посадивших самолет в пшеничное поле под Новосибирском 12 сентября, из материалов расследования этого серьезного авиационного инцидента, — говорится в описании к выложенному документу.
Из расшифровки следует, что в 8:43 по местному времени на воздушном судне сработал датчик о низком уровне жидкости в гидросистеме, происходило это во время захода на посадку в Омск. Командир доложил о том, что у самолёта не убирается шасси и запросил данные о погоде в Новосибирске, выбрав его в качестве запасного аэродрома.
— Шасси не будем убирать. Принимаем решение на Новосибирск, — сообщил экипаж диспетчеру.
На подлете к запасному аэродрому стало ясно, что топлива недостаточно.
— Нам не хватит топлива, — доложил экипаж Airbus. В ответ ему посоветовали искать «ровненькую площадку», которой в итоге стало пшеничное поле в Убинском районе, где самолёт стоит и сейчас. В 09.44 аварийная посадка была совершена успешно.
НГС отправил запрос в «Уральские авиалинии», чтобы подвердить или опровергнуть подлинность документа.
На борту воздушного судна находилось 167 человек, включая экипаж. В результате инцидента никто серьезно не пострадал, однако четверо обратились за медицинской помощью. В качестве компенсации пассажирам выплатили по 100 тысяч рублей.
Ранее авиаэксперты проанализировали посадку самолёта в поле и назвали решение пилотов «грубой ошибкой».