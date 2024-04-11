Завершено повторное расследование посадки Airbus в новосибирском поле — какие нарушения нашла Росавиация

Самолёт направлялся из Сочи в Омск 12 сентября и экстренно приземлился в новосибирском поле Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Росавиация рекомендовала «Уральским авиалиниям» уволить летного директора Сергея Глазкова и директора по качеству Алексея Фомина после экстренной посадки Airbus A320 Сочи-Омск в Новосибирской области 12 сентября прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчёт повторной комиссии Росавиации, подписанный 4 апреля.

Полный отчёт ведомства распространяют Telegram-каналы, пишущие про авиацию. При этом представитель Росавиации Артём Кореняко не подтвердил и не опроверг НГС подлинность документа. Также редакция отправила запрос в авиакомпанию.

В отчёте отмечается, что «Уральским авиалиниям» рекомендовали провести дополнительную проверку знаний инструкторов, которые отвечают за профессиональную подготовку лётных экипажей. Опубликованный документ гласит, что «организация лётной работы в авиакомпании находится на низком уровне».

Комиссия назвала посадку самолёта в поле «серьёзным авиационным инцидентом». Причиной, как и заявлял ранее гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, стало падение давления в «зелёной» гидросистеме. При этом ошибка экипажа состоит в том, что пилоты не определили фактическое положение шасси и створок после отказа гидросистемы.

— При заходе в аэропорт Омск давления гидросистемы хватило, чтобы выпустить шасси и закрыть створки. Полет до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси, — цитируют «Известия» документ Росавиации.

Также в документе сказано, что экипаж получает «неформальные выговоры» от начальства. Сами пилоты Airbus объяснили, что якобы опасались «негативной реакции от руководства», если посадят самолёт в Омске. В документе утверждается, что приземление в омском аэропорту могло привести к дополнительным расходам и задержке последующих рейсов. КВС Сергей Белов также заявил, что перевозчик якобы рекомендовал совершать экстренную посадку в том аэропорту, где есть технический персонал для устранения неполадок.

12 сентября 2023 года в 9:44 по местному времени авиалайнер Airbus A320, выполнявший рейс Омск-Сочи, совершил экстренную посадку в поле Убинского района. Изначально самолет должен был прибыть в Омск в 7:50, но внезапно изменил курс в направлении новосибирского аэропорта, после чего был подан сигнал бедствия.

На борту воздушного судна находилось 167 человек, включая экипаж. В результате инцидента никто серьезно не пострадал, однако четыре пассажира обратились за медицинской помощью. В качестве компенсации пассажирам выплатили по 100 тысяч рублей.