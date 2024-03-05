«Отказались от наземной службы»: что сейчас с пилотами, посадившими самолет в новосибирском поле — ответ авиакомпании

Пилоты «Уральских авиалиний», экстренно посадившие самолет в поле в Убинском районе Новосибирской области, находятся в отпуске без сохранения зарплаты. Авиакомпания предлагала им работу на земле, но оба отказались. Об этом НГС сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».
— По решению председателя комиссии Росавиации по расследованию авиационного инцидента на время проведения расследования пилоты Сергей Белов и Эдуард Семёнов отстранены от лётной работы. Они находятся в отпуске без сохранения заработной платы. Авиакомпания предложила им наземную службу, но они оба от неё отказались. В настоящее время Семёнов является работающим пенсионером и получает лётную пенсию, — объяснили НГС в пресс-службе авиакомпании.
На момент посадки самолета в поле командиру воздушного судна Сергею Белову было 32 года. Как рассказывали в официальном телеграм-канале «Уральских авиалиний», командир воздушного судна — потомственный пилот. Он родился в Тбилиси в 1990 году и с раннего детства мечтал стать летчиком, как его отец и дед.
Дед Сергея был военным штурманом, служил в городе Североморске и демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16.
Отец Сергея окончил Сасовское летное училище с отличием и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, потом освоил самолет Ту-134 и уже в 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом-инструктором в авиакомпании «Уральские авиалинии», является почетным членом «Фонда авиационной безопасности СССР», награжден орденом Трудового Красного Знамени за мужество и высокий профессионализм, проявленные в ложной аварийной обстановке при взлете из аэропорта города Одессы в 1989 году.
Второй пилот рейса — Эдуард Витальевич Семенов. Он родился 7 мая 1967 года в рабочей семье. Он в 1985 году окончил Минское авиационное техническое училище гражданской авиации. В 1887–1993 годах учился в Актюбинском высшем летном училище Гражданской авиации. В авиакомпании «Уральские авиалинии» работает с 2013 года.
Пилотов к полетам не допустили, но бортпроводники вернулись к работе в ноябре.
Самолет приземлился в поле 12 сентября. На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа. Прочитайте всё, что сказал о происшествии глава авиакомпании. На месте посадки самолета и в пункте временного размещения побывала журналист НГС. Недавно появились кадры, на которых видно, как чинят самолет.
В авиакомпании сообщили, что хотят убрать кресла, чтобы облегчить борт перед взлетом. Колхоз имени Ленина, в поле которого приземлился лайнер, и авиакомпания «Уральские авиалинии» договорились о компенсации в 200 тысяч рублей, но ущерб может возрасти. Посмотрите, как самолет выглядел спустя три месяца после посадки, тогда появились кадры с воздуха.
По заключению Росавиации, экипаж самолета не выполнил посадку в Омске из-за неполадок с шасси, а по пути в Новосибирск неправильно рассчитал остаток топлива. Экипаж поначалу вернули к полетам, но затем попросили уволиться. В «Уральские авиалинии» нагрянула проверка.
Глава Убинского района Олег Конюк может предложить оставить самолет «Уральских авиалиний» в поле как экспонат. Кстати, НГС уже придумал, как можно использовать авиалайнер, например, стоит попробовать открыть отель или кафе.