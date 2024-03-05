«Отказались от наземной службы»: что сейчас с пилотами, посадившими самолет в новосибирском поле — ответ авиакомпании

Дед Сергея был военным штурманом, служил в городе Североморске и демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16.



Отец Сергея окончил Сасовское летное училище с отличием и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, потом освоил самолет Ту-134 и уже в 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом-инструктором в авиакомпании «Уральские авиалинии», является почетным членом «Фонда авиационной безопасности СССР», награжден орденом Трудового Красного Знамени за мужество и высокий профессионализм, проявленные в ложной аварийной обстановке при взлете из аэропорта города Одессы в 1989 году.

