К полетам вернули экипаж с самолета «Уральских авиалиний», который экстренно сел в новосибирском поле

Кабинный экипаж рейса Сочи — Омск авиакомпании «Уральских авиалинии» вернули к полетам. В сентябре самолет экстренно сел в поле в Убинском районе Новосибирской области.
Как сообщили в телеграм-канале авиакомпании, до того, как приступить к полетам снова все бортпроводники прошли осмотр у авиационных врачей. Сотрудники сдали кардиограмму, клинические и соматические проявления стресса не выявили. Обследование, отмечают в авиакомпании, показало, что бортпроводники здоровы и готовы вернуться к работе.
— Первый мой рейс после посадки был по маршруту Екатеринбург — Махачкала — Екатеринбург. Отпуск прошел хорошо, я провела его в Екатеринбурге, но уже очень сильно хотелось на работу. Наконец мне позвонили руководители службы бортпроводников, я чуть не запрыгала от радости. Признаться, даже не ожидала от себя такой реакции. Волнения перед рейсом после перерыва не было, — рассказала старший бортпроводник Дарья Глушкова.
Бортпроводник Дмитрий Костелев также отмечает, что скучал по работе и общению с пассажирами, во время отпуска он ходил на тренировки в спортзал и много читал. Айша Гуметова отметила, что отпуск провела в Екатеринбурге с родными, иногда встречалась с друзьями.
Самолет приземлился в поле 12 сентября. На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа. Бортпроводники помогли пассажирам пережить аварийную ситуацию без травм, читайте в материале, что о них известно.
На месте посадки самолета и в пункте временного размещения побывала журналист НГС. Недавно появились кадры, на которых видно, как чинят самолет. В авиакомпании сообщили, что хотят убрать кресла, чтобы облегчить борт перед взлетом.
Колхоз имени Ленина, в поле которого приземлился лайнер, и авиакомпания «Уральские авиалинии» договорились о компенсации в 200 тысяч рублей, но ущерб может возрасти. Посмотрите, как самолет выглядел спустя три месяца после посадки, тогда появились кадры с воздуха.
Всю информацию о происшествии мы собрали в одном сюжете.
Недавно глава Убинского района рассказал, что самолет «Уральских авиалиний» сможет взлететь с поля только после стойких морозов.