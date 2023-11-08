К полетам вернули экипаж с самолета «Уральских авиалиний», который экстренно сел в новосибирском поле

— Первый мой рейс после посадки был по маршруту Екатеринбург — Махачкала — Екатеринбург. Отпуск прошел хорошо, я провела его в Екатеринбурге, но уже очень сильно хотелось на работу. Наконец мне позвонили руководители службы бортпроводников, я чуть не запрыгала от радости. Признаться, даже не ожидала от себя такой реакции. Волнения перед рейсом после перерыва не было, — рассказала старший бортпроводник Дарья Глушкова.