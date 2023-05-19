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Концессионер четвертого моста объяснил, почему задерживает строительство двух поликлиник в Новосибирске

На объектах уже начали финишную отделку

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Поликлинику № 2 построят в Плющихинском жилмассиве. Кабель, который необходим для окончания работ, проложат до 1 июля

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В группе компаний «ВИС», которая ведет строительство семи поликлиник в Новосибирске, объяснили, почему работы на объектах в Октябрьском районе отстают от графика. Ранее прокуратура вынесла застройщику предостережение.

Как объяснили в пресс-службе группы «ВИС», в поликлинике № 7 на улице Пролетарской идут финишные отделочные работы. На следующей неделе на объект планируют начать завозить медицинское оборудование.

— Есть незначительное отставание по благоустройству, вызванное сезонностью работ, которое нивелируется в течение нескольких недель, — сообщили в группе «ВИС».

В поликлинике № 2 на улице Татьяны Снежиной в Плющихинском жилмассиве заканчивают финишную отделку.

— Здесь окончанию работ мешает отсутствие питающего кабеля 10 кВт, который должна была проложить ГК «Дискус». Отсутствие данного кабеля может задержать ввод объекта в эксплуатацию по независящим от группы «ВИС» причинам, так как подключение проходит за пределами территории строительства поликлиники, — объяснил застройщик.

В группе компаний «Дискус» сообщили, что, согласно проекту, кабель должны проложить до 1 июля. Сейчас на участке ведут работы.

После прокладки кабеля поликлинику подключат к электроснабжению по постоянной схеме, начнутся пусконаладочные работы.

Всего группа «ВИС» построит 7 новых поликлиник в Новосибирске. Они будут расположены в нескольких районах. Показываем на карте.

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