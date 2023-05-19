Концессионер четвертого моста объяснил, почему задерживает строительство двух поликлиник в Новосибирске

В группе компаний «ВИС», которая ведет строительство семи поликлиник в Новосибирске, объяснили, почему работы на объектах в Октябрьском районе отстают от графика. Ранее прокуратура вынесла застройщику предостережение.
Как объяснили в пресс-службе группы «ВИС», в поликлинике
— Есть незначительное отставание по благоустройству, вызванное сезонностью работ, которое нивелируется в течение нескольких недель, — сообщили в группе «ВИС».
В поликлинике
— Здесь окончанию работ мешает отсутствие питающего кабеля
В группе компаний «Дискус» сообщили, что, согласно проекту, кабель должны проложить до
После прокладки кабеля поликлинику подключат к электроснабжению по постоянной схеме, начнутся пусконаладочные работы.
Всего группа «ВИС» построит 7 новых поликлиник в Новосибирске. Они будут расположены в нескольких районах. Показываем на карте.