«Мне было стыдно»: мать-одиночку из NL лишили бизнеса с доходом в 800 тысяч — она осталась без денег и на антидепрессантах

Наталья Сазонова решила рассказать свою историю после того, как узнала — она не одна столкнулась с подобной проблемой Источник: natalyaa_sazonova / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Сетевая компания NL International за годы работы создала вокруг себя неоднозначную репутацию. Ее любят, ее ненавидят, о ней говорят, правда, в большей степени в негативном ключе. После чрезмерно агрессивной политики у «энелщиков» наступил период затишья, со стороны даже казалось, что организация исчезла с лица земли. Об NL заговорили вновь после того, как со скандалом был удален контракт топ-лидера компании Романа Волкова — НГС писал его историю в феврале. Мужчина не стал молчать и рассказал об этом на весь интернет. Как оказалось, Роман такой не один — крупный лидер Наталья Сазонова также потеряла годами выстраиваемый бизнес, но молчала об этом, потому что сил говорить у нее не осталось. Спустя годы женщина решилась на огласку — публикуем ее историю.



Наталья зарегистрировалась в компании NL в 2016 году. Ее наставницей стала топ-лидер, которая в те годы активно занималась развитием себя как в бизнесе, так и в социальных сетях. Вдохновленная ее успехами, Наталья Сазонова начала работать в сторону мечты, о которой с жаром рассказывали спикеры со сцены на мотивационных мероприятиях — пассивный доход и большие деньги. За 4 года работы Наталья Сазонова создала большую структуру (сеть), общая прибыль которой в результате оптимизации по стандартам компании на осень 2020 года составляла 44 000 000 рублей в месяц.

В октябре 2020 года начались недопонимания. Наталья собралась зайти в личный кабинет и обнаружила, что доступ закрыт, а ее контракт удален. Удивленная женщина начала искать в почте письмо с уведомлением и обнаружила его в спаме. Причина терминации ошеломила — компания посчитала контракт фейком.

— Я испытала шок. Как такое возможно? Наставники и лидеры знали меня лично. Второе, что ввело меня в замешательство, — мне никто не позвонил, чтобы проверить, действительно ли я живой человек. Ни одного звонка ни из офиса, ни от представителей компании, — рассказывает Наталья Сазонова.

Женщина начала звонить по указанному на сайте номеру, где любезные сотрудницы call-центра сообщили ей, что восстановить контракт невозможно. Через знакомых Наталья нашла личный телефон генерального директора, но та на контакт не пошла. Наталья пошла к вице-президенту NL и попыталась выстроить общение.

Контракт Натальи посчитали фейковым — это стало причиной удаления Источник: natalyaa_sazonova / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











— Я хотела разобраться, по какой причине мой контракт посчитали фейковым и понять, какие шаги предпринять дальше. Сначала мне сказали, что уже поздно и ничего нельзя сделать, но в итоге мы сошлись на том, что я докажу свою компетентность: мне предложили создать две новые ветки с товарооборотом по 5 000 000 рублей каждая, срок — март 2021 года, — говорит Наталья.



Со слов менеджера, доступ в личный кабинет ей вернули, но закрыли доступ ко всем чатам и информационным каналам, обязали вести Instagram* и обучаться у бизнес-тренера.

— Это какой-то сюрреализм. Как человек из найма может научить меня, как не работать в найме и заработать в сетевом? Скорее я его научу. Впрочем, я ходила на занятия, наши встречи записывались, возможно, потом они кому-то передавались, — продолжает рассказ Наталья Сазонова.

Женщина делала все так, как обещала — вела соцсети, работала с тренером, проводила встречи и выполнила оговоренные условия.

— Я написала вице-президенту о готовности, а она мне: есть вопросы по вашей работе, почти весь объем прошел в марте, вдруг вы выкупили квалификацию. Чтобы опровергнуть предположения, создайте еще две ветки с объемом вдвое больше, срок — с марта по декабрь, — вспоминает Наталья. За такой короткий срок условия невыполнимые, но выбора не было, Наталья согласилась.

Сибирячка вспоминает, что в тот период времени ей было очень сложно. Наталья — мать-одиночка, а работа в сетевом ее основной источник дохода, который она боялась потерять. В свободное от NL время она проводила бизнес-консультации, но заработок с них был мизерным, в сравнении с сетевым. Помощников у нее не было — женщина все делала сама, работала не покладая рук. Параллельно ей на почту периодически приходили письма от компании с текстом о том, что товарооборот проседает и подозрения о некомпетентности Натальи подтверждаются.

— Я просила не слать мне их, потому что они выбивали меня из колеи, сбивали график работы, мотивацию, выводили из ресурсного состояния. Просадка оборотов — это нормальная ситуация, — уверяет менеджер.

Доступ в личный кабинет Наталье закрыли раньше даты, указанной в документе Источник: предоставила Наталья Сазонова











В августе Наталье пришло очередное письмо — контракт расторгнут 19 числа, при том что в документе стояла дата — 31 августа, а согласно договоренностям, впереди было еще несколько месяцев. Причина — материалы, которые компания получила на Наталью. Какие — женщина не в курсе до сих пор.



— Доход за август мне не выплатили. Согласно условиям контракта я претендовала на бонус — миллион на мечту, который я естественно не получила. Я была зла — если у представителей компании есть сомнения, что я живой человек, возможно, имеет смысл спросить, а не слать мне письма, уходящие в спам. Пока я решала первую задачу — выращивала две ветки — эмоционально выгорела, еще на конец марта была выжата как лимон, представляете мое состояние в августе? — вздыхает Наталья.

Женщина называет присылаемые ей письма психологическим давлением и считает, что это делалось специально, чтобы она не смогла выполнить вторую часть сделки. Наталья полагает, что по задумке компании, она должна была сломаться еще на первом этапе, но нет — мужественно держалась, от того ей дали задачу со звездочкой.

— Я была постоянно на нервах, паниковала, что в любой момент удалят мой контракт. Работать в таких условиях крайне сложно. Мне никто не помогал, все буквально забили на меня. Да, у меня была стратегия, но сроки слишком малы. Давил прессинг. На момент, когда удалили контракт — это случилось 19 августа, я вместе с юристом написала досудебную претензию, но ресурса бороться у меня не было. Компания NL казалась мне такой большой, а я себе — такой маленькой на их фоне. Я подумала, что не смогу выстоять против них, — признается Наталья Сазонова.

Сейчас Наталья Сазонова зарабатывает на консультациях по бизнесу Источник: natalyaa_sazonova / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











После случившегося Наталья восстанавливалась год, работала с психологом, пила антидепрессанты, переживала тяжелый период. Заработок уменьшился в разы — в сетевом мать-одиночка зарабатывала почти 800 000 рублей в месяц, а осталась практически с нулем. Титаническими усилиями она взяла себя в руки и сделала акцент на бизнес-консультации.



— Прошло уже больше 2-х лет с момента удаления моего контракта. Мне было стыдно, что со мной так поступили, я была уверена, что такая единственная, а когда увидела Романа Волкова, то поняла, что для основателей и управленцев NL — это привычный способ устранения менеджеров. Ситуация с Романом начала развиваться, я подумала, что раз он находит силы бороться, то и я могу попробовать отстоять свои права, — сообщает Наталья Сазонова. Представители NL так и не выходят на связь с Натальей, на ее претензию никто не ответил. Бумажного документа о расторжении контракта у нее нет до сих пор.

Корреспондент НГС отправила запрос в компанию NL International и попросила прокомментировать ситуацию, произошедшую с Натальей Сазоновой, но представитель пресс-службы Екатерина Леушина ответила, что компания не может дать ответ в связи с разбирательством с Романом Волковым.

— Идет судебный процесс и любые заявления компании могут быть восприняты судом неоднозначно, и даже как вмешательство или давление, — написала Екатерина Леушина.

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