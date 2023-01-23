Тайны Лианы: у сибирячки требуют 500 миллионов — в ее истории лихо сплелись езиды, священники и вор в законе

67 миллионов на свадьбы

Сабрина арендовала в студии Новопашиной и Бадоян рабочее место с ноября 2021 года. Между женщинами сложились приятельские отношения. В январе Лиана предложила новой подруге вложиться в продажу свадебного приданого, заявила, что у нее налажены контакты не только в Новосибирске, но и в Краснодаре, в планах выход на Москву. Сабрина обещала подумать и поговорить с мужем — крупным предпринимателем.



Анатолий (супруг Сабрины) поначалу отказался инвестировать в бизнес Лианы, но, поразмыслив, пришел к выводу, что предприятие вполне может быть успешным.



— Недели три меня жена мучила: «Давай вложимся». Я: «Да не хочу я вкладываться». — «Нет, давай». У меня жена — таджичка, я общался с ее родней. Они мне рассказали, что в Таджикистане президент запретил большие свадьбы гулять. Всю жизнь они копят на свадьбы дочерей и потом расчехляются: дарят много золота, богемское стекло, постельное белье дарят по 20–30 комплектов на всю жизнь, подушки расписные. Я повелся на эти таджикские свадьбы. Подумал, что там реально такие деньги крутятся, — рассказал Анатолий в беседе с НГС.

