Тайны Лианы: у сибирячки требуют 500 миллионов — в ее истории лихо сплелись езиды, священники и вор в законе

Осенью 2022 года несколько новосибирцев рассказали полицейским, что стали жертвами финансовой пирамиды. Они обвинили стилиста Лиану Бадоян в мошенничестве: женщина собрала с доверчивых знакомых миллионы рублей на развитие бизнеса, больше года каждый месяц выплачивала по 10% от вложенной суммы, а потом заявила, что денег нет. По некоторым оценкам, ущерб от аферы составил сотни миллионов рублей. Криминальный журналист НГС Павел Тиунов пообщался с потерпевшими и выяснил, как в деле сплелись смерть от падения с 10-го этажа, священники православной церкви, езиды и московский вор в законе.
«Я не могла не поверить близкой подруге»
Анна Новопашина — парикмахер, начала карьеру в одном из новосибирских салонов. Там познакомилась с визажистом Лианой Бадоян. Девушки быстро нашли общий язык и, оценив профессиональные качества друг друга, решили открыть совместный бизнес — студию красоты.
В 2020 году у Лианы, по ее словам, от коронавируса умерла мама, которая занималась поставками приданого для езидских свадеб (Лиана — езидка): дорогая посуда (фарфор, богемское стекло), постельное белье
— Она говорила, что езидскому народу всё равно, есть у тебя деньги или нет, приданое подарить ты должен. Они, мол, залазят в кредиты и всё равно эту посуду дарят. Она говорила, что накручивает почти 100% на привозимый товар. Я поверила, потому что видела, что свадьбы действительно дорогие. Лиана — моя близкая подруга, и у меня не было поводов не доверять, — рассказала в беседе с НГС Анна Новопашина.
Весной 2020 года Лиана предложила вложить в первую сделку по
— Взял кредит — около 3 миллионов рублей. С кредитных денег всё возвращалось. Всё росло в геометрической прогрессии: например, забрал я с прибыли 100 тысяч рублей, а через несколько дней отправил туда 150–200 тысяч. Суммы постоянно увеличивались. Через меня закинули деньги знакомые, друзья, родственники. Лиана и сама настаивала — ищи инвесторов, мол, заказов много, — отметил Новопашин.
Схема проработала почти два с половиной года. Были моменты, уверяет Кирилл, когда его одолевали сомнения: существует ли бизнес на самом деле, ведь вживую товар ни он, ни его супруга не видели. Лиана, в свою очередь, убеждала компаньонов, демонстрируя фотографии посуды, складских помещений, однажды взяла Новопашина с собой в Москву, где при нем оформила заказ на 300 тысяч рублей. Впоследствии Бадоян заявила вкладчикам, что расширяет сферу деятельности: она якобы начала возить на продажу икру с Дальнего Востока, постельное белье из Китая, «Ролексы» из Европы, золото — сделки требовали миллионов оборотных рублей. По словам Кирилла Новопашина, он вложил в проекты Лианы около
— Проблемы начались в июле-августе 2022 года. Пошли задержки. Она говорила, что якобы у нее товар не выкупают, что есть некие китайские счета, на которых лежат все деньги. Мы назначили встречу. Приехали ее муж и брат и объявили, что никаких денег нет, что она нас обманула, что это была пирамида, — рассказал Новопашин.
Он подчеркнул, что тогда, в сентябре 2022 года, они с супругой узнали, что в «бизнес» Лианы деньги вложили десятки человек. Один из них занес около
67 миллионов на свадьбы
Сабрина арендовала в студии Новопашиной и Бадоян рабочее место с ноября 2021 года. Между женщинами сложились приятельские отношения. В январе Лиана предложила новой подруге вложиться в продажу свадебного приданого, заявила, что у нее налажены контакты не только в Новосибирске, но и в Краснодаре, в планах выход на Москву. Сабрина обещала подумать и поговорить с мужем — крупным предпринимателем.
Анатолий (супруг Сабрины) поначалу отказался инвестировать в бизнес Лианы, но, поразмыслив, пришел к выводу, что предприятие вполне может быть успешным.
— Недели три меня жена мучила: «Давай вложимся». Я: «Да не хочу я вкладываться». — «Нет, давай». У меня жена — таджичка, я общался с ее родней. Они мне рассказали, что в Таджикистане президент запретил большие свадьбы гулять. Всю жизнь они копят на свадьбы дочерей и потом расчехляются: дарят много золота, богемское стекло, постельное белье дарят по 20–30 комплектов на всю жизнь, подушки расписные. Я повелся на эти таджикские свадьбы. Подумал, что там реально такие деньги крутятся, — рассказал Анатолий в беседе с НГС.
Первый транш в бизнес Лианы составил 5 миллионов рублей. Через месяц бизнесмен получил обещанный процент. Предложил шить эксклюзивное постельное белье на своем предприятии. Договорились. Первые сделки на небольшие суммы прошли гладко. Уровень доверия рос. Появились желающие внести через Анатолия деньги — 3, 4, 5 миллионов, многие взяли эти деньги в кредит. В августе 2022-го Лиана заявила, что необходимо еще больше инвестиций, потому как свадеб запланировано очень много. В течение месяца бизнесмен занес около
— Я чувствую, что-то не то. Мандраж пошел. Она обещаниями кормит, денег нет. Встретились в салоне — Лиана, ее муж, родственники. Сказали, что это была пирамида. Поговорили. Говорят, мол, давайте встретимся через 3 дня, решим, как будем отдавать деньги. Через два дня муж Лианы погибает, выпав с 10-го этажа, — отметил бизнесмен.
Анатолий написал заявление в полицию.
Невиноватая я
Лиана Бадоян, по словам обманутых инвесторов, продолжает находиться в Новосибирске. На встрече с вкладчиками по поводу украденных миллионов она заявила, что ее сотрудничество с Кириллом Новопашиным было более тесным: мол, осознав, что в схему Лианы несут огромные деньги, он захотел повышенный процент — сначала 20%, потом 40%, затем 60%. Якобы из-за этих требований женщина развернула аферу до огромного масштаба.
О подозрительно близких отношениях Новопашина с Лианой рассказывает и потерявший
— Летом на дне рождения Анны они мне все уши прожужжали: как у них всё хорошо, сколько денег там крутится. Мол, мои 40 миллионов, уже на тот момент занесенные туда, — это ни о чем. Кирилл говорил, что он занес туда около
Есть еще одно доказательство плотного сотрудничества между Новопашиным и Лианой, уверяет он. Летом 2022 года на очередном мероприятии клуба новосибирских предпринимателей VIP-club была презентована компания Лианы Бадоян под названием «Богемия».
Фирма якобы занималась продажей премиальной посуды и текстиля. При этом в реестре юридических организаций сервиса «Контур.Фокус» не нашлось ни одной компании, зарегистрированной на Лиану. Презентацию в VIP-club якобы организовал Кирилл Новопашин как один из его активных членов.
— Когда всё вскрылось, у Лианы для инвесторов было припасено много версий. Одна из них: типа, она заняла у меня деньги на время, потом я поставил ее на большие проценты, — парирует Новопашин. — Якобы она была вынуждена бегать занимать эти деньги и со мной расплачиваться. Еще одна версия — я занимал ей деньги на лечение, когда у нее обнаружили онкологическое заболевание. Якобы эти деньги я тоже требовал отдать с процентами. Люди (инвесторы) приезжали ко мне, спрашивали. Я объяснял. Сегодня ни у кого ко мне претензий нет.
По словам Новопашина, когда Лиане поставили диагноз «рак», она пришла к нему с просьбой помочь принять православие, чтобы справиться с проблемой. Кирилл — сын известного церковного деятеля Александра Новопашина. Крещение состоялось, но впоследствии женщина заявила, что крестилась не по своей воле.
«Этой "секте" 2000 лет»
В распоряжении редакции НГС оказалось видео, на котором запечатлен разговор Лианы с представителями ее инвесторов. На записи женщина «заявляет», что ее «подвели» к православной вере, и рассказывает о своих действиях в первые дни после краха пирамиды. В частности, она рассказала про требования Кирилла Новопашина о деньгах.
— Кирилл мне говорил, что это церковные деньги, отцовские деньги — отца Александра (Новопашина). Он говорил, что отец пострадает и все пострадают, потому что это деньги там… генералов. Речь о
Отец Александр Новопашин отказался комментировать ситуацию. Его сын Кирилл пояснил, что занимал деньги — около
Лиана, в свою очередь, рассказывает на видео, что, спасаясь от давления, пыталась найти поддержку у своего духовника, который ее крестил — отца Бориса. Священник посоветовал ей «молиться», поскольку «выйти из ситуации невозможно».
— Он меня не успокаивал... Если бы он попросил рассказать всё как есть, я бы ему рассказала. А он, наоборот, — с угрозами и давлением: мол, за Кириллом следят, вокруг бандюки и всё это хорошим не закончится. Это значило, что неси деньги дальше. Я промолчала, развернулась и ушла, ничего не сказала ему, хотя была готова поплакаться ему, — рассказывает Лиана на видео.
Речь о священнике Борисе Левитане. Он служит в соборе Александра Невского и руководит спортивным отделом Новосибирской митрополии. Сам — мастер спорта по пауэрлифтингу, чемпион и рекордсмен области (пишет о себе на своей странице в ВК).
Отец Борис на встрече с корреспондентом НГС заявил, что познакомился с Лианой в феврале
— Крещение не по своей воле — это была одна из историй для инвесторов: типа, на протяжении всего этого времени она носила деньги в храм, что ею манипулировали. Хотя тут логика сразу рушится. На беседы она начала ходить через год после начала ведения бизнеса, а она говорит, что ее заманили в секту сразу. Кому-то она рассказывает что всю схему придумали в соборе Александра Невского. Версия бредовая, но и по ней люди (инвесторы) приезжали и спрашивали. Я говорю им — мол, вы о чем?! — этой «секте» 2 тысячи лет, — поясняет Кирилл Новопашин.
Он предоставил редакции НГС аудиосообщения, на которых женский голос, похожий на голос Лианы, рассказывает о желании принять православие. Женщина рассказывает, что ей нравится «ходить в храм», «молиться», «смотреть на иконы». В другой серии сообщения тот же голос ведет деловые переговоры с Новопашиным: собеседники обсуждают новые инвестиции с его стороны, возможные варианты сотрудничества. При этом женщина несколько раз акцентирует, что это «ее бизнес».
Кирилл Новопашин и предприниматель Анатолий убеждены, что за Лианой «кто-то стоит», поскольку у женщины не математический склад ума, чтобы производить сложные расчеты: якобы она даже на калькуляторе постоянно путает «деление» со значком «проценты». В распоряжении редакции НГС оказалось аудиосообщение, которое якобы Лиана отправила одной из подруг. На записи похожий на ее женский голос говорит о возможном бенефициаре пирамиды.
— Вчера я договорилась с человеком. Человек за 17%... он дядя мой... он здесь всю Москву... он вор в законе, получается, и здесь всю Москву содержит. И он не может официально… Ему нужны вот такие заработки. И я ему вчера… Он такой — да пусть вообще хоть кто-то попробует (речь об угрозах. — Прим. ред.), вообще всех уберем. Поэтому ни Дашиного мужа, ни Настиного мужа... этих лохов... честно тебе скажу, это лохи... я не боюсь, абсолютно не боюсь, потому что они никто, — говорит женщина на записи.
Связаться с Лианой Бадоян на момент публикации материала редакции НГС не удалось.
А что полиция?
Кирилл Новопашин отмечает, что написал заявление в полицию еще в сентябре — сразу после краха пирамиды, но оперативно реакции силовиков не дождался. В ноябре он в сопровождении съемочной группы программы «Вести-Новосибирск» отправился в прокуратуру писать жалобу о бездействии полиции. По его словам, съемочный процесс увидел прокурор Новосибирской области Александр Бучман и взял проведение проверки под свой личный контроль.
Предприниматель Анатолий дважды писал заявление в полицию. В сентябре в возбуждении уголовного дела было отказано. Со второй попытки следователь все-таки усмотрел в ситуации признаки мошенничества, совершенного в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако уголовное дело было возбуждено по факту (копия постановления имеется в распоряжении редакции), то есть Лиана Бадоян до сих пор не проходит по нему даже подозреваемой. При этом у бизнесмена есть расписки и договоры с ней на все
Источник в правоохранительных органах сообщил НГС, что Лиана Бадоян, в свою очередь, тоже написала заявление в полицию. На Кирилла Новопашина. Редакция направила соответствующие запросы в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
В декабре редакция НГС рассказывала об аналогичной схеме, в результате которой жители Карасука остались без накоплений и кредитных средств. Местная предпринимательница Милана Дубровская выплачивала по 10% от внесенной инвесторами суммы каждый месяц, пока не заявила о закрытии бизнеса. Женщина уверяла, что средства идут на развитие сети микрокредитных организаций.