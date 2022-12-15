Пирамида успеха: как жители Карасука отдали миллионы на развитие микрокредитов, а потом пожаловались на мошенничество

— Потом решила расшириться. У нее была мечта — открыть свой магазин. Она пыталась свой салон красоты открыть. Но салон красоты проработал недолго: девочки, которых она отучила в Новосибирске, поуходили и сами на себя сейчас работают, — отметил он.



В 2019 году Дубровская открыла первый цветочный магазин, спустя некоторое время — второй. Несколько лет Милана вела бизнес по нескольким направлениям параллельно: выжил тот, что оказался более привлекательным для потребителя. Женщина не накручивала цены на цветы во время праздников, делала хорошие скидки для крупных покупателей, шла навстречу чиновникам, когда нужно было делать подарки ветеранам. Сегодня у нее до сих пор работает один цветочный магазин и приносит прибыль.

