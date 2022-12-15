Пирамида успеха: как жители Карасука отдали миллионы на развитие микрокредитов, а потом пожаловались на мошенничество

В городе Карасук полицейские расследуют дело о мошенничестве в особо крупном размере. Предпринимательница Милана Дубровская обманула местных жителей на 21 миллион рублей, уверены следователи: она собирала с людей деньги, суля баснословные проценты, а затем прекратила выплаты. Женщина парирует: благодаря ей некоторые вкладчики преумножили свои накопления, и схема могла работать, если бы на нее не заявили в полицию. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил, как в этой истории замешаны больные раком люди, цветы, микрокредиты и куда ведут денежные потоки из Карасука.
От менеджера до владелицы бизнеса
Милане Дубровской 33 года, из которых около 15 лет она занимается предпринимательством. В начале своего трудового пути женщина недолго проработала менеджером по выдаче микрокредитов, после чего решилась открыть собственное дело. Изначально выбор пал на продажу духов на розлив и косметики: Милана брала товар в Новосибирске и торговала им в Карасуке. За несколько лет предпринимательница организовала несколько торговых точек, рассказал в беседе с НГС ее родной брат Руслан.
— Потом решила расшириться. У нее была мечта — открыть свой магазин. Она пыталась свой салон красоты открыть. Но салон красоты проработал недолго: девочки, которых она отучила в Новосибирске, поуходили и сами на себя сейчас работают, — отметил он.
В 2019 году Дубровская открыла первый цветочный магазин, спустя некоторое время — второй. Несколько лет Милана вела бизнес по нескольким направлениям параллельно: выжил тот, что оказался более привлекательным для потребителя. Женщина не накручивала цены на цветы во время праздников, делала хорошие скидки для крупных покупателей, шла навстречу чиновникам, когда нужно было делать подарки ветеранам. Сегодня у нее до сих пор работает один цветочный магазин и приносит прибыль.
На момент пика бурной предпринимательской деятельности женщина останавливаться не собиралась. В 2020 году она приобрела пекарню, намереваясь наладить производство хлеба. В 2021 году зарегистрировала микрокредитную организацию.
Как пояснила сама Милана Дубровская в письме, которое передал в редакцию ее адвокат, за три года предпринимательства она вложила в свое дело более 56 миллионов рублей, получив прибыль в размере более 47 миллионов. По ее словам, она пополняла оборотные средства, занимая «деньги у граждан» под проценты. Такая схема должна была вывести бизнес на новый уровень, уверяет Милана.
— Я людям сообщала, что данные денежные средства мне необходимы для ведения и расширения своего бизнеса, открытия и работы МКО в сфере кредитования. Для привлечения оборотных денежных средств, которые мне были необходимы, я обговаривала с гражданами условия получения займов, а именно что они могут вкладывать свои денежные средства под получение от меня 100–130% первые три месяца, где первые три месяца я выплачивала сперва проценты, а в последующем выплачивала им сумму основного долга, — говорится в письме.
Схема успешно работала. По словам брата Дубровской, вкладчики, которые договаривались с его сестрой исключительно на словах, исправно получали дивиденды. Руслан уверяет, что выплачивать солидные суммы позволял успешно работающий на тот момент бизнес.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ИП Дубровская Милана Тарбызовна зарегистрирована 22 июня 2018 года. В списке разрешенных видов деятельности — услуги салона красоты, торговля косметикой и парфюмерией, деятельность ресторанов и кафе.
— Что приносило деньги? Было два цветочных магазина. Салон красоты деньги приносил. Выручка на кофе (в цветочном организована продажа кофе навынос. — Прим. ред.) была в день только по 14–15 тысяч. Выручка цветочного магазина — от 1,5 до 3 миллионов в месяц была. Одного только. Не знаю, может, она не подрассчитала: пандемия, — подчеркнул Руслан.
После того как во второй половине 2021 года система выплат дала сбой, вкладчики пошли в полицию. В мае 2022 года в отношении Дубровской было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Потерпевшими по делу признаны около 30 человек. Общий ущерб от действий предпринимательницы, по версии следствия, составил более 21 миллиона рублей. Сейчас Милана находится под домашним арестом.
Благотворительность со знаком вопроса
В Карасуке Милану Дубровскую знают как человека с активной гражданской позицией. Последние несколько лет женщина помогала районной больнице. В распоряжении редакции есть документ, подтверждающий, что она подарила медучреждению оборудование на сумму около 2 миллионов рублей.
Кроме того, Дубровская много времени уделяла помощи людям, страдающим онкологическими заболеваниями. Одна из них — ведущая праздников
— Она предложила мне организовать сбор на лечение. Я поначалу отказалась, но после того, как на меня надавили родственники, согласилась. Мы сильно подружились, общались семьями. На собранные деньги я покупала дорогие лекарства, поехала на лучевую терапию в Израиль. Там мне сказали, что болезнь отступила, я вернулась. У меня осталось 300 тысяч рублей, — рассказала женщина.
В апреле 2020 года Дубровская предложила подруге, которая после перенесенной химиотерапии не могла полноценно работать, новый инструмент заработка. По словам Людмилы, она заявила, что у нее есть сеть микрокредитных организаций в России и на Украине: для открытия новых точек ей якобы нужны оборотные средства, поэтому она принимает вклады под 130% годовых.
— Она мне говорит, что можно вложить, например, 100 тысяч и с этих денег каждый месяц получать
Людмила рассказала о выгодном предложении своим родным, друзьям. Люди понесли в схему Дубровской деньги. После нескольких месяцев получения выплат в ход пошли сбережения, кредиты. Только Людмила за всё время сотрудничества с подругой отдала ей 1,6 миллиона рублей. Всего, по ее словам, через нее Милана получила более 10 миллионов рублей. В марте 2021 года система выплат дала сбой.
— Она начала прятаться, перестала брать трубки. Я поначалу думала, что у нее случилась беда, хотела помочь, но потом, когда узнала, что потерпевших десятки, всё поняла. Милана будто рассчитала, что, если возьмет надо мной шефство и будет людей греть моей историей, она привлечет внимание аудитории к своим магазинам, но главное — уровень доверия к ней в пределах Карасука и за его пределами повысится, — отметила Людмила.
Женщина полагает, что реальное количество потерпевших сильно преуменьшено: одни не надеются получить свои деньги обратно, другим стыдно признаться, что они купились на подобное предложение. При этом сумма нанесенного ущерба, по ее словам, исчисляется не десятками, а сотнями миллионов рублей.
В распоряжении редакции есть материалы дела, согласно которым житель села Ягодное Карасукского района
Не такие уж и бедные?
Адвокат Дубровской Александр Федотов в беседе с корреспондентом НГС подчеркивает, что в деле есть люди, которые не вернули вложенные деньги сполна, но при этом некоторые из них, называющие себя потерпевшими, сумели заработать на схеме Миланы. Например, есть мужчина, который вложил 2,9 миллиона рублей, а получил 3,6 миллиона, или женщина с показателем вклада в 2,8 миллиона рублей и показателем вывода средств на уровне 4,2 миллиона рублей, уверяет юрист.
Согласно материалам дела (имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.)
Юрист отмечает, что документально займы никак не оформлялись, поэтому заявленные требования ничем не обоснованы и могут быть взяты «просто из воздуха». При этом он признаёт, что есть люди, которые потеряли часть денег, но с ними Милана не смогла рассчитаться только потому, что полицейские ограничили ее предпринимательскую деятельность. Адвокат уверен, что ни о каком мошенничестве в поступках Дубровской и речи быть не может.
— Следственный орган искусственно криминализировал гражданско-правовую деятельность между Дубровской и признанными по делу потерпевшими, между ними сложились гражданско-правовые отношения, которые должны разрешаться в суде в рамках подачи исковых требований, а не в рамках уголовного законодательства, — заявил Федотов.
Сейчас адвокат добивается, чтобы с людей, полностью вернувших свои займы, был снят статус потерпевших.
Почему произошел сбой
Известно, что на протяжении почти года Милана Дубровская исправно выплачивала вкладчикам дивиденды. Есть несколько версий, почему произошел сбой в, казалось бы, отлаженной системе.
Брат предпринимательницы Руслан полагает, что бизнес сестры, который приносил прибыль на выплаты, потерпел крах в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране.
По словам
Адвокат Дубровской Александр Федотов тоже считает, что работу прибыльной схемы нарушили сами вкладчики. Многие, по его словам, получив обратно тело долга, настаивали на том, чтобы Милана продолжала выплачивать им дивиденды. Услышав отказ, они обратились в полицию. При этом на протяжении полугода правоохранители не возбуждали уголовное дело, и только после того, как жалобы вкладчиков дошли до областной прокуратуры, предпринимательницу арестовали, лишив ее возможности выплачивать долги.
Деньги на добро?
Один из числа потерпевших, пожелавший сохранить анонимность, в беседе с корреспондентом НГС предположил, куда могли уходить деньги, собранные Миланой Дубровской. Он подчеркнул, что, когда схема выплат работала исправно, предпринимательница еще не зарегистрировала микрокредитную организацию — она появилась позже, когда выплаты прекратились.
ООО МКК «Кредит Инвест» зарегистрировано 10 сентября 2021 года. Учредитель и директор — Милана Дубровская. Данные о финансовой деятельности не указаны.
При этом, по словам собеседника редакции, Дубровская говорила некоторым вкладчикам, что деньги идут на развитие микрокредитной организации «Доброденьги». Милана уверяла, что близко знакома с генеральным директором компании — Константином Губаревым.
По данным сервиса «Контур.Фокус», бренд «Доброденьги» принадлежит ООО «Капитал Сибирь Финанс». Компания образована 31 января 2014 года. Изначально учредителем и генеральным директором являлся Владимир Феденюк, в ноябре
В январе 2018 года Губарев становится обладателем 100% компании. В апреле 2021 года (в марте Дубровская прекратила выплаты. — Прим. ред.) в списке состава учредителей появляется сразу 10 записей. Среди них — Александр Вениаминович Пак, Мария Тарасова, консалтинговая компания «Успех»
Константину Губареву, который сегодня остается генеральным директором, принадлежит 6,79% компании. По итогам 2020 года, компания фиксировала чистую прибыль на уровне 4 миллиардов рублей. Результаты 2021 года гораздо более скромные — всего 5,7 миллиона рублей.
Представитель компании «Капитал Сибирь Финанс» Александр Чернышев на просьбу прокомментировать информацию о связи Дубровской с брендом «Доброденьги» сначала взял несколько часов на то, чтобы уточнить сведения, но впоследствии передал позицию руководства: «Без комментариев».
В 2019 году суд закрыл дело жительницы Новосибирска, которую обвиняли в обмане 173 человек на 20 миллионов рублей. Процесс затянулся настолько, что истекли все сроки давности привлечения женщины к уголовной ответственности.