«Взяли четыре кредита»: как финансовая пирамида «Финико» обманула всю Россию

В 2019 году четыре предпринимателя из Казани организовали компанию «Финико». За эти годы, по разным подсчетам, они привлекли от 3 до 7 миллиардов рублей. Клиентам обещали доходность до 20%, то есть окупиться можно за
Несколько недель назад «Финико» рухнула. Ее основатель Кирилл Доронин 30 июля был задержан. Возбуждено уголовное дело по факту организации деятельности по привлечению денег. Но поможет ли это тем, кто вложил в компанию миллионы рублей, заложившим ради нее квартиры и машины? Люди брали кредиты, отдавали все деньги компании и остались ни с чем. Точное число пострадавших неизвестно, но в лучшем случае это десятки тысяч человек по всей России. Только заявлений в правоохранительные органы от пострадавших поступило более тысячи. Среди них — екатеринбуржец Сергей. Журналисты Е1.RU поговорили с ним о том, как он повелся на аферу, сколько потерял и что собирается делать теперь.
— В прошлом году хорошая знакомая жены зашла в «Финико» и позвала ее. Жена загорелась, я почитал про эту компанию и сказал, что нет, это, скорее всего, будет рискованно. Полгода она меня донимала.
— В рублях мы отдали 1,58 миллиона рублей. Выплатили нам 770 тысяч. Платили в биткоинах. Потом начали запрашивать документы, подтверждающие ввод денег и весь этот бред. Мы даже скинули договоры кредитные, подтверждающие легальность наших вложений. Но денег мы больше не видели, — рассказывает Сергей.
В соцсетях до сих пор активны аккаунты участников проекта с красивыми историями успеха. Наравне с ними начали появляться аккаунты, которые предлагают помощь с выводом денег из «Финико», потерпевшем крах. Сайт компании, канал на YouTube и чаты в мессенджерах до сих пор активны.
Инвесторам «Финико» предлагали несколько продуктов: «CashBack сервис», «Покупка машины за треть стоимости», «Закрой задолженность за 35% от суммы». Всё, что нужно было сделать, — ввести первоначальный взнос в 35% от стоимости желаемой покупки во внутренней валюте компании. Только валюта эта не зарегистрирована ни на одной криптовалютной бирже. Согласно документам на сайте «Финико» — они на английском языке — внутренняя валюта вообще «не имеет финансовой ценности».
На канале «Финико» на YouTube глава компании Кирилл Доронин объяснял, что помимо этих 35% «инвестор» также платит 1% за так называемое «обслуживание системы» и еще 165 долларов отдает неким «партнерам». Уже через четыре месяца он получает на свой электронный кошелек деньги на желаемую покупку.
Огромные суммы, которые люди вкладывали в пирамиду, объяснялись требованиями самой компании. Чтобы получать хорошие дивиденды и «отбиться» хотя бы за четыре месяца, нужно было вложить около 20 тысяч долларов. Поэтому семья Сергея и взяла сразу четыре кредита — по два на мужа и супругу. Тогда пара верила, что «Финико» действительно работает и ее инвесторы могут зарабатывать.
Именно из-за того, что у некоторых людей получалось зарабатывать в «Финико», компания и привлекла столько человек. Сработало обычное сарафанное радио.
— Люди видят живые деньги у себя на руках, начинают рассказывать другим.
Крах «Финико» мог случиться еще полгода назад, но тогда биткоин полетел вверх, и это позволило ей протянуть еще немного. Теперь даже среди друзей Сергея есть десятки знакомых, оставшихся без денег. И никто из них точно не знает, что будет дальше.
— Мы пробовали рефинансироваться, получили отказ. Кредиты не дают, платежей — 40 тысяч рублей в месяц. Работаем и ищем подработки, будем усиленно трудиться и отбиваться. Хороший жизненный опыт. Приходится работать в два раза больше, чтобы хотя бы платить кредит. Для меня обанкротиться — это потерять всё. Выход — только платить, — говорит мужчина.
Пострадавшие по всей стране готовят коллективные иски, подписывают петиции и очень надеются на помощь государства. На организаторов «Финико» в их родной Казани уже завели уголовные дела.
Можно ли вернуть деньги?
Юрист, руководитель агентства «Территория Безопасности» Александр Федянин оценил шансы на возврат денег из «Финико» как ничтожно низкие. Как ему удалось узнать, компания зарегистрирована в Сент-Луисе, многие договоры на английском языке, поэтому судиться с ней придется по месту регистрации в США.
Несмотря на приход цифровых технологий способы «развода» меняются мало — Федянин считает, это обычная пирамида по типу «МММ».
— У Мавроди было то же самое, деньги никуда не вкладывались. Поначалу люди получали прибыль за счет новых участников. Основная проблема — компания «Финико» не зарегистрирована в России. Всё зависит от того, как деньги туда перечислялись. Были электронные перечисления без каких-либо договоров, и эти деньги можно вернуть только после приговора суда, а люди будут признаны потерпевшими по уголовному делу. Им всем необходимо писать заявления в полицию, чтобы их признали потерпевшими. Если люди вносили деньги через офисы с заключением договора, то там можно что-то предпринять в рамках гражданско-правовых отношений, что-то высудить. Но вопрос, с кем заключен договор. У Доронина есть два партнера, один из них — некий Зигмунд Зигмунтович, который вообще, похоже, и не человек вовсе. На сайте «Финико» какая-то цифровая картинка вместо портрета.
Почему «Финико» — это пирамида?
В Банке России рассказали, почему именно «Финико» — это не что иное, как мошенничество и финансовая пирамида. Вот основные признаки:
- отсутствие лицензии Банка России;
- обещание гарантированного дохода, высокой доходности и абсолютной надежности;
- компания не зарегистрирована в качестве юридического лица;
- организация бизнеса на принципе сетевого маркетинга, когда доход получается из средств, вложенных в проект новыми участниками, которых он привлек;
- отсутствуют признаки реальной экономической деятельности: она не производит продуктов или конкретных услуг;
- отсутствие финансовой отчетности, непрозрачная деятельность;
- отсутствие договора и каких-либо «документальных следов».
Кстати, ранее и мы публиковали главные признаки финансовой пирамиды. По ним стоит определять, можно ли верить компании, которая просит у вас денег.
— Банк России усмотрел в работе этой организации признаки финансовой пирамиды и передал информацию в правоохранительные органы в 2020 году. По факту деятельности компании ими было заведено уголовное дело в конце прошлого года, — говорит начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Банка России Елена Дружинина.
В основном, по словам Дружининой, региональные представительства пирамиды действовали онлайн. Хотя некоторые из них даже встречались в кафе и были лично знакомы с инвесторами. Но официальных офисов у них не было, потому что они были не нужны. У каждого пользователя был свой личный кабинет, в котором он мог распоряжаться деньгами (теперь у большинства инвесторов нет даже доступа к нему).
— Для завлечения инвесторов компания предлагала различные проекты: «CashBack сервис», «Покупка машины за треть стоимости», «Закрой задолженность за 35% от суммы». Но в основном «Финико» позиционировала себя как «инвестиционная и полностью автоматическая для пользователя система генерации прибыли». В действительности организация никуда не инвестировала — вновь поступающие деньги частично выплачивались тем, кто вошел в пирамиду раньше.
Пострадавшим от деятельности компании советуют обращаться в региональные правоохранительные органы.
— К заявлению в полицию и прокуратуру о нарушении ваших прав следует приложить договор, выписки, скриншоты переписки и прочую информацию, которая подтвердит факт передачи или перечисления денег представителям компании. Также можно подать иск в суд. Эффективнее будет подготовить и подать коллективный иск вместе с другими пострадавшими.
— Если компанию признают пирамидой, она попадет в реестр Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. В этом случае пострадавшим можно будет рассчитывать на компенсацию — до 35 тысяч рублей. Но для получения выплат обязательно понадобится оригинал документа, подтверждающего, что человек отдал деньги организации, где должно быть четко прописано наименование указанной организации, ее идентификационные данные (ИНН, ОГРН) и внесенная сумма.
В Банке России напоминают, что гарантировать прибыль по любым финансовым продуктам могут только банки и только по банковским вкладам. Потому что только они застрахованы государством. И если какая-то другая организация гарантирует выплату дохода — это прямой признак мошенничества.
— Если вы хотите вложить деньги или взять заём, следует знать, что по закону оказывать услуги на финансовом рынке могут только те компании, у которых есть лицензия Банка России или которые находятся в официальном госреестре, — говорит Елена Дружинина.
За период с января по июнь 2021 года Банк России выявил 146 финансовых пирамид. Это в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2020 года.
Сколько человек пострадало?
Основатель «Финико» Кирилл Доронин тем временем представил уже новую платформу Omfinom, она предлагает «безрисковые инвестиции» с доходностью 29% годовых в пакете со страховкой и гарантией возврата денег. Всю свою прибыль он обещал перечислять пострадавшим «финикийцам». По его словам, на возврат денег поступило 500 тысяч заявок.
Так этот случай прокомментировали в полиции Екатеринбурга:
— По данному факту службой ОЭБиПК городского УМВД проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Точное количество потерпевших в настоящее время выясняют сыщики.
Некоторые потерпевшие не собираются подавать заявления в полицию, апеллируя тем, что в компанию их никто не «затаскивал» и деньги они потеряли по своей вине.
Почему россияне верят финансовым пирамидам?
Экономист Константин Юрченко называет финансовые пирамиды приметой кризисного времени. По его мнению, такие формы злоупотребления в финансовой системе можно сравнить с злоупотреблениями в медицине: когда тяжело болеющему человеку продают «последнюю надежду» в виде чудодейственных препаратов или процедур.
— Когда кризис длится несколько лет подряд, годы уходят, а что-то не случается, люди становятся более податливыми, чтобы уходить в финансовые пирамиды. Отличие от медицины, наверное, лишь в том, что в медицине бывает эффект плацебо, а в финансовой системе такого быть не может, — говорит экономист. — В нулевые годы, когда экономика росла довольно высокими темпами, злоупотребления случались, но их было гораздо меньше, потому что и спрос на такие услуги был ниже. Те, кто хотел заработать, были несколько цивилизованнее, потому что возможностей заработать легальным путем тоже было гораздо больше.
О своем опыте с «Финико» подробно рассказывала корреспондент NGS55.RU Ирина Буркина. Ее расследование можно прочесть здесь.