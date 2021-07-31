«Взяли четыре кредита»: как финансовая пирамида «Финико» обманула всю Россию

— Если компанию признают пирамидой, она попадет в реестр Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. В этом случае пострадавшим можно будет рассчитывать на компенсацию — до 35 тысяч рублей. Но для получения выплат обязательно понадобится оригинал документа, подтверждающего, что человек отдал деньги организации, где должно быть четко прописано наименование указанной организации, ее идентификационные данные (ИНН, ОГРН) и внесенная сумма.



В Банке России напоминают, что гарантировать прибыль по любым финансовым продуктам могут только банки и только по банковским вкладам. Потому что только они застрахованы государством. И если какая-то другая организация гарантирует выплату дохода — это прямой признак мошенничества.

— Если вы хотите вложить деньги или взять заём, следует знать, что по закону оказывать услуги на финансовом рынке могут только те компании, у которых есть лицензия Банка России или которые находятся в официальном госреестре, — говорит Елена Дружинина.

За период с января по июнь 2021 года Банк России выявил 146 финансовых пирамид. Это в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2020 года.

Сколько человек пострадало?

Основатель «Финико» Кирилл Доронин тем временем представил уже новую платформу Omfinom, она предлагает «безрисковые инвестиции» с доходностью 29% годовых в пакете со страховкой и гарантией возврата денег. Всю свою прибыль он обещал перечислять пострадавшим «финикийцам». По его словам, на возврат денег поступило 500 тысяч заявок.

Так этот случай прокомментировали в полиции Екатеринбурга:

— По данному факту службой ОЭБиПК городского УМВД проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Точное количество потерпевших в настоящее время выясняют сыщики.

Некоторые потерпевшие не собираются подавать заявления в полицию, апеллируя тем, что в компанию их никто не «затаскивал» и деньги они потеряли по своей вине.





Почему россияне верят финансовым пирамидам?

Экономист Константин Юрченко называет финансовые пирамиды приметой кризисного времени. По его мнению, такие формы злоупотребления в финансовой системе можно сравнить с злоупотреблениями в медицине: когда тяжело болеющему человеку продают «последнюю надежду» в виде чудодейственных препаратов или процедур.



— Когда кризис длится несколько лет подряд, годы уходят, а что-то не случается, люди становятся более податливыми, чтобы уходить в финансовые пирамиды. Отличие от медицины, наверное, лишь в том, что в медицине бывает эффект плацебо, а в финансовой системе такого быть не может, — говорит экономист. — В нулевые годы, когда экономика росла довольно высокими темпами, злоупотребления случались, но их было гораздо меньше, потому что и спрос на такие услуги был ниже. Те, кто хотел заработать, были несколько цивилизованнее, потому что возможностей заработать легальным путем тоже было гораздо больше.