«Меня просто обесценили»: миллионера из NL выгнали из бизнеса — после 9 лет работы он остался ни с чем

Он рассказывает, что в первый месяц работы заработал 36 тысяч рублей, на второй сумма увеличилась вдвое — 65 тысяч рублей, на четвертый зарплата уже перевалила за сотню и достигла 299 тысяч рублей, а на 10-й месяц работы Роман вышел на большой чек — 1,131 миллиона. В последующие месяцы и годы сумма продолжала расти — в подтверждение своих слов бывший менеджер NL показал скриншоты из личного кабинета. Романа приняли в лидерский совет, а контракт назвали самым быстрорастущим.



Молодой человек объехал практически всю Россию и Казахстан, рассказывая на большую аудиторию идею бизнеса, и люди активно подписывались в его структуру. Роман говорит, что первые четыре года работал по 16 часов, был на связи со своими менеджерами. За 9 лет тесного сотрудничества его структура разрослась до 118 тысяч человек по стране и миру. Сам Роман занял топовую 5-ю позицию в рейтингах бизнеса, активно участвовал в событиях компании, получил автобонус и вошел в клуб миллионеров.