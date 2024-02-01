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«Меня просто обесценили»: миллионера из NL выгнали из бизнеса — после 9 лет работы он остался ни с чем

Роман Волков уверяет, что компания задолжала ему 84 миллиона рублей, — там претензии отрицают

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Роман Волков строил бизнес в партнерстве с NL в течение 9 лет и вышел на многомиллионный доход

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Если завести речь о сетевом бизнесе, то одним из первых на ум придет NL International. Компания с огромным количеством хейтеров и таким же потоком обожателей сделала имя на банках с порошком для похудения. Несколько лет назад идея «легких денег» привлекла молодых энтузиастов, которые впоследствии выбились в лидеры сетевого бизнеса и стали миллионерами. В числе примеров для подражания был Роман Зубченко (сегодня известный как Волков). Девять лет он выстраивал партнерство с компанией, пока его контракт неожиданным образом не был удален. Шокированный и уязвленный Роман уверяет, что компания удалила его контракт безосновательно и задолжала много денег. Мы выяснили, что думает о случившемся вторая сторона конфликта — подробности в нашем материале.

Роман Волков (Зубченко) зарегистрировался в сетевой компании NL в 2015 году. Получив регистрационный номер — ID, он начал строить сеть. На момент заключения контракта ему было 23 года. Парень переехал в Новосибирск из города Нерюнгри и начал взрослую жизнь. Денег не было, Роман старался заработать в сфере клининга. Получив предложение о партнерстве с компанией NL, он задумался — идея и философия сетевой компании увлекли его.

Роман начал развивать бизнес в партнерстве с NL в 23 года

Роман начал развивать бизнес в партнерстве с NL в 23 года

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Он рассказывает, что в первый месяц работы заработал 36 тысяч рублей, на второй сумма увеличилась вдвое — 65 тысяч рублей, на четвертый зарплата уже перевалила за сотню и достигла 299 тысяч рублей, а на 10-й месяц работы Роман вышел на большой чек — 1,131 миллиона. В последующие месяцы и годы сумма продолжала расти — в подтверждение своих слов бывший менеджер NL показал скриншоты из личного кабинета. Романа приняли в лидерский совет, а контракт назвали самым быстрорастущим.

Молодой человек объехал практически всю Россию и Казахстан, рассказывая на большую аудиторию идею бизнеса, и люди активно подписывались в его структуру. Роман говорит, что первые четыре года работал по 16 часов, был на связи со своими менеджерами. За 9 лет тесного сотрудничества его структура разрослась до 118 тысяч человек по стране и миру. Сам Роман занял топовую 5-ю позицию в рейтингах бизнеса, активно участвовал в событиях компании, получил автобонус и вошел в клуб миллионеров.

Роман говорит, что его контракт очень быстро развивался

Роман говорит, что его контракт очень быстро развивался

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За годы работы Роман осуществил мечту сетевика — вышел на остаточный (пассивный) доход. Суть любого МЛМ-бизнеса заключается в том, чтобы выстроить сеть, которая сама сможет генерировать товарооборот и тем самым продвигать продукт и бренд. Эту идею продали Роману в самом начале его партнерства с NL, и он сам пропагандировал ее со сцены на мероприятиях.

За 2023 год товарооборот команды Романа Волкова составил около 5 миллиардов рублей. Топовый лидер компании был уверен в безопасности своего бизнеса и не ожидал подвоха. Но в декабре компания NL в одностороннем порядке удалила контракт Романа из системы, отправив шокированному мужчине уведомление с сопроводительным письмом. В нем говорилось о невыполнении условий контракта и отсутствии лояльности к компании.

Фрагмент из файла, присланный Роману Волкову в личном кабинете, который вскоре заблокировали

Фрагмент из файла, присланный Роману Волкову в личном кабинете, который вскоре заблокировали

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— Партнерство с компанией NL действует согласно оферте. Бизнес, который мы строим внутри структуры, мы вправе называть своим. Меня лишили этого бизнеса и тех денег, которые этот бизнес создавал. Я знаю, что не один такой, но я единственный, кто после удаления контракта вышел в соцсети защищаться, — объяснил мужчина.

Структура, выстроенная Волковым, продолжит работать так же, как и работала, но доход от нее, как говорит Роман, уйдет собственникам и вышестоящим наставникам — он считает, что им это выгодно. Роман писал письма президенту компании и другим большим руководителям, но ответа не получил.

— Вопреки оферте и своим же стандартам, компания «откусывала» у меня чек. Подобные недобросовестные действия начались с 2019 года, я не сразу осознал это. У меня есть доказательства из личного кабинета, как компания начисляла мне чеки, а через 16 дней кто-то вручную заходил в систему и забирал чеки обратно. Предварительно я страховался у офисного сотрудника, выполнены ли мною условия — да, выполнены, мне начисляли бонус, поздравляли, а потом компания забирала бонус обратно. За 2023 год моя чистая прибыль составила 58 миллионов рублей, но сумму полностью я не получил, — уверяет он.

У него есть выписки по ИП (имеются в распоряжении редакции), где видно, что на счет начисляли лишь половину суммы.

Структура Романа разрослась до 118 тысяч человек во всем мире

Структура Романа разрослась до 118 тысяч человек во всем мире

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Он заявляет, что действия компании разрушают ее идеологию и философию и подрывают доверие других менеджеров — получается, что никто не застрахован от подобной ситуации. Роман говорит, что в оферте написано одно, в маркетинг-плане — другое, а условия клуба миллионеров (Ambassador Club) гласят третье.

— Мое выбывание из Ambassador Club объяснили маленькой активностью. Якобы я не участвовал в жизни своей структуры и компании. Хорошо, даже если я не был активным и из-за этого выбыл из клуба, то остальные условия контракта я выполнял. Тогда на каком основании я был удален? В договоре не прописано количество мероприятий, которые нужно посетить, — это мое право, которым компания манипулирует: система в их руках, как и начисление чека, вместе это оказывает давление на человека, — говорит Роман. — Партнерство, как написано в оферте, дает мне право выбирать, посещать события или не посещать, подписывать или не подписывать людей в первую линию.

Из клуба миллионеров он выбыл в 2020 году. По словам мужчины, его наставник уверяет, что Волков не выходил на связь с компанией в течение 5 лет. Роман называет это клеветой.

Еще одна причина удаления контракта — невыполнение личного объема. Если верить скриншоту, то условие было выполнено Романом: он проводил покупки через личный ID номер

Еще одна причина удаления контракта — невыполнение личного объема. Если верить скриншоту, то условие было выполнено Романом: он проводил покупки через личный ID номер

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1 декабря Роман получил уведомление об удалении контракта. Ему дали 10 дней на то, чтобы дать обратную связь, но он считает, что документ был составлен хитро, и любой его ответ сыграл бы против него в суде. Поэтому Роман решил воздержаться от комментариев компании, а после удаления контракта громко заговорил о случившемся в социальных сетях, записал несколько видео роликов.

— Массу людей вводят в заблуждение, слова расходятся с реальностью. Я осознал это только тогда, когда меня уже удалили. Мой выход в Сеть стал для них шоком. Я рассказал все, как было. Никто даже не позвонил мне из наставников или собственников — просто удалили ID и забрали деньги себе. Хотели все потихоньку сделать, но поднялся шум, и теперь они пытаются замолчать эту ситуацию, — продолжает мужчина.

Роман Волков направил иск в арбитражный суд на невыплату 84 миллионов рублей — сумму, которую, как он считает, компания присвоила и распределила между вышестоящими лидерами.

— Я не предполагал, что отберут последнее. Меня просто обесценили, весь мой вклад в компанию и все заслуги, статусы и квалификации. Тяжелейший труд на протяжении 9 лет. Я искренне считал, что бизнес внутри МЛМ-компании мой, но как оказалось, бизнеса у меня нет. Все те призывы со сцены, от первых лиц и меня в частности оказались ложью. В итоге у меня ипотека, нет денег и единственного источника дохода, — говорит мужчина.

Менеджер NL выступал на публике с мотивационными речами, привлекая новых людей в компанию

Менеджер NL выступал на публике с мотивационными речами, привлекая новых людей в компанию

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Роман Волков хочет добиться справедливости, получить обратно свои деньги, контракт и структуру в компании NL International. По его словам, конфликт станет прецедентом: до сих пор менеджеры с руководством не судились — обычно они просто переходят из компании в компанию, переподписывают менеджеров. Ему же «подкинули юридическую ловушку» с утверждениями, которые, как считает мужчина, его дискредитируют, и дали 10 дней на ответ. Он уверен, что ответив на них, он бы «подписал себе смертный приговор».

Сейчас отношения внутри компании сложные. Роман признается, что ему грустно от происходящего.

— Много лидеров разделяют мою позицию, считая происходящее безумием. Есть и другие, закрытые внутри NL, будто зазомбированные. Они не могут сопоставить в голове то, что руководство компании совершило этот поступок намеренно, им проще верить в то, что я сам виноват и нарушил условия. Многие чувствуют, что правда на моей стороне, но люди не могут объяснить себе, как такое возможно, или боятся объяснять. Вышестоящие наставники находятся сейчас в глупом положении: к ним летят вопросы, а они не знают, что говорить, — комментирует Роман Волков.

От вышестоящих лидеров Роман по-прежнему не получил никаких пояснений, за исключением короткого ответа от президента компании о том, что их партнерские отношения окончены.

Роман говорит, что хочет добиться справедливости

Роман говорит, что хочет добиться справедливости

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Доход — на промо

В компании NL в ответ на запрос НГС заверили, что действовали строго в рамках закона.

— Договорные отношения с Романом Волковым были расторгнуты 01.12.2023 по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. Все средства, начисленные партнеру до расторжения контракта, были ему выплачены в полном объеме, о чем двумя сторонами были подписаны соответствующие акты, — заявили в компании. — Расторжение контракта с партнером — крайняя мера, к которой компания прибегает, только если исчерпаны возможности договориться и прийти к устранению допущенных партнером нарушений договора и стандартов компании. В 2019 году Роман публично заявлял в соцсетях, что останавливает свое партнерство с компанией. Даже после этого компания не расторгла контракт, давая шанс на возобновление сотрудничества.

По версии NL International, Роман перестал продвигать продукты компании и вести активную работу по привлечению новых партнеров. В уведомлении о расторжении договора ему предложили обсудить условия продолжения сотрудничества, но Роман, заявили в компании, предложение проигнорировал, и она воспользовалась своим правом на одностороннее расторжение договора.

Доход по ID Романа Волкова компания решила направить на промоакции для работающих партнеров в стартовых квалификациях в качестве мотивации. На вопрос, будут ли собственники или лидеры компании реагировать на выступления Романа в социальных сетях, НГС ответили, что это корпоративная информация, и компания не решает частные вопросы партнеров в публичном пространстве.

— По стандартам NL дискредитация компании — веская причина расторжения отношений, в каждом конкретном случае этот вопрос решается этической комиссией, — заявили в пресс-службе NL.

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