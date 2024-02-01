«Меня просто обесценили»: миллионера из NL выгнали из бизнеса — после 9 лет работы он остался ни с чем

Если завести речь о сетевом бизнесе, то одним из первых на ум придет NL International. Компания с огромным количеством хейтеров и таким же потоком обожателей сделала имя на банках с порошком для похудения. Несколько лет назад идея «легких денег» привлекла молодых энтузиастов, которые впоследствии выбились в лидеры сетевого бизнеса и стали миллионерами. В числе примеров для подражания был Роман Зубченко (сегодня известный как Волков). Девять лет он выстраивал партнерство с компанией, пока его контракт неожиданным образом не был удален. Шокированный и уязвленный Роман уверяет, что компания удалила его контракт безосновательно и задолжала много денег. Мы выяснили, что думает о случившемся вторая сторона конфликта — подробности в нашем материале.
Роман Волков (Зубченко) зарегистрировался в сетевой компании NL в 2015 году. Получив регистрационный номер — ID, он начал строить сеть. На момент заключения контракта ему было 23 года. Парень переехал в Новосибирск из города Нерюнгри и начал взрослую жизнь. Денег не было, Роман старался заработать в сфере клининга. Получив предложение о партнерстве с компанией NL, он задумался — идея и философия сетевой компании увлекли его.
Он рассказывает, что в первый месяц работы заработал 36 тысяч рублей, на второй сумма увеличилась вдвое — 65 тысяч рублей, на четвертый зарплата уже перевалила за сотню и достигла 299 тысяч рублей, а на 10-й месяц работы Роман вышел на большой чек — 1,131 миллиона. В последующие месяцы и годы сумма продолжала расти — в подтверждение своих слов бывший менеджер NL показал скриншоты из личного кабинета. Романа приняли в лидерский совет, а контракт назвали самым быстрорастущим.
Молодой человек объехал практически всю Россию и Казахстан, рассказывая на большую аудиторию идею бизнеса, и люди активно подписывались в его структуру. Роман говорит, что первые четыре года работал по 16 часов, был на связи со своими менеджерами. За 9 лет тесного сотрудничества его структура разрослась до 118 тысяч человек по стране и миру. Сам Роман занял топовую 5-ю позицию в рейтингах бизнеса, активно участвовал в событиях компании, получил автобонус и вошел в клуб миллионеров.
За годы работы Роман осуществил мечту сетевика — вышел на остаточный (пассивный) доход. Суть любого МЛМ-бизнеса заключается в том, чтобы выстроить сеть, которая сама сможет генерировать товарооборот и тем самым продвигать продукт и бренд. Эту идею продали Роману в самом начале его партнерства с NL, и он сам пропагандировал ее со сцены на мероприятиях.
За 2023 год товарооборот команды Романа Волкова составил около 5 миллиардов рублей. Топовый лидер компании был уверен в безопасности своего бизнеса и не ожидал подвоха. Но в декабре компания NL в одностороннем порядке удалила контракт Романа из системы, отправив шокированному мужчине уведомление с сопроводительным письмом. В нем говорилось о невыполнении условий контракта и отсутствии лояльности к компании.
— Партнерство с компанией NL действует согласно оферте. Бизнес, который мы строим внутри структуры, мы вправе называть своим. Меня лишили этого бизнеса и тех денег, которые этот бизнес создавал. Я знаю, что не один такой, но я единственный, кто после удаления контракта вышел в соцсети защищаться, — объяснил мужчина.
Структура, выстроенная Волковым, продолжит работать так же, как и работала, но доход от нее, как говорит Роман, уйдет собственникам и вышестоящим наставникам — он считает, что им это выгодно. Роман писал письма президенту компании и другим большим руководителям, но ответа не получил.
— Вопреки оферте и своим же стандартам, компания «откусывала» у меня чек. Подобные недобросовестные действия начались с 2019 года, я не сразу осознал это. У меня есть доказательства из личного кабинета, как компания начисляла мне чеки, а через 16 дней кто-то вручную заходил в систему и забирал чеки обратно. Предварительно я страховался у офисного сотрудника, выполнены ли мною условия — да, выполнены, мне начисляли бонус, поздравляли, а потом компания забирала бонус обратно. За 2023 год моя чистая прибыль составила 58 миллионов рублей, но сумму полностью я не получил, — уверяет он.
У него есть выписки по ИП (имеются в распоряжении редакции), где видно, что на счет начисляли лишь половину суммы.
Он заявляет, что действия компании разрушают ее идеологию и философию и подрывают доверие других менеджеров — получается, что никто не застрахован от подобной ситуации. Роман говорит, что в оферте написано одно, в маркетинг-плане — другое, а условия клуба миллионеров (Ambassador Club) гласят третье.
— Мое выбывание из Ambassador Club объяснили маленькой активностью. Якобы я не участвовал в жизни своей структуры и компании. Хорошо, даже если я не был активным и из-за этого выбыл из клуба, то остальные условия контракта я выполнял. Тогда на каком основании я был удален? В договоре не прописано количество мероприятий, которые нужно посетить, — это мое право, которым компания манипулирует: система в их руках, как и начисление чека, вместе это оказывает давление на человека, — говорит Роман. — Партнерство, как написано в оферте, дает мне право выбирать, посещать события или не посещать, подписывать или не подписывать людей в первую линию.
Из клуба миллионеров он выбыл в 2020 году. По словам мужчины, его наставник уверяет, что Волков не выходил на связь с компанией в течение 5 лет. Роман называет это клеветой.
1 декабря Роман получил уведомление об удалении контракта. Ему дали 10 дней на то, чтобы дать обратную связь, но он считает, что документ был составлен хитро, и любой его ответ сыграл бы против него в суде. Поэтому Роман решил воздержаться от комментариев компании, а после удаления контракта громко заговорил о случившемся в социальных сетях, записал несколько видео роликов.
— Массу людей вводят в заблуждение, слова расходятся с реальностью. Я осознал это только тогда, когда меня уже удалили. Мой выход в Сеть стал для них шоком. Я рассказал все, как было. Никто даже не позвонил мне из наставников или собственников — просто удалили ID и забрали деньги себе. Хотели все потихоньку сделать, но поднялся шум, и теперь они пытаются замолчать эту ситуацию, — продолжает мужчина.
Роман Волков направил иск в арбитражный суд на невыплату 84 миллионов рублей — сумму, которую, как он считает, компания присвоила и распределила между вышестоящими лидерами.
— Я не предполагал, что отберут последнее. Меня просто обесценили, весь мой вклад в компанию и все заслуги, статусы и квалификации. Тяжелейший труд на протяжении 9 лет. Я искренне считал, что бизнес внутри МЛМ-компании мой, но как оказалось, бизнеса у меня нет. Все те призывы со сцены, от первых лиц и меня в частности оказались ложью. В итоге у меня ипотека, нет денег и единственного источника дохода, — говорит мужчина.
Роман Волков хочет добиться справедливости, получить обратно свои деньги, контракт и структуру в компании NL International. По его словам, конфликт станет прецедентом: до сих пор менеджеры с руководством не судились — обычно они просто переходят из компании в компанию, переподписывают менеджеров. Ему же «подкинули юридическую ловушку» с утверждениями, которые, как считает мужчина, его дискредитируют, и дали 10 дней на ответ. Он уверен, что ответив на них, он бы «подписал себе смертный приговор».
Сейчас отношения внутри компании сложные. Роман признается, что ему грустно от происходящего.
— Много лидеров разделяют мою позицию, считая происходящее безумием. Есть и другие, закрытые внутри NL, будто зазомбированные. Они не могут сопоставить в голове то, что руководство компании совершило этот поступок намеренно, им проще верить в то, что я сам виноват и нарушил условия. Многие чувствуют, что правда на моей стороне, но люди не могут объяснить себе, как такое возможно, или боятся объяснять. Вышестоящие наставники находятся сейчас в глупом положении: к ним летят вопросы, а они не знают, что говорить, — комментирует Роман Волков.
От вышестоящих лидеров Роман по-прежнему не получил никаких пояснений, за исключением короткого ответа от президента компании о том, что их партнерские отношения окончены.
Доход — на промо
В компании NL в ответ на запрос НГС заверили, что действовали строго в рамках закона.
— Договорные отношения с Романом Волковым были расторгнуты 01.12.2023 по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. Все средства, начисленные партнеру до расторжения контракта, были ему выплачены в полном объеме, о чем двумя сторонами были подписаны соответствующие акты, — заявили в компании. — Расторжение контракта с партнером — крайняя мера, к которой компания прибегает, только если исчерпаны возможности договориться и прийти к устранению допущенных партнером нарушений договора и стандартов компании. В 2019 году Роман публично заявлял в соцсетях, что останавливает свое партнерство с компанией. Даже после этого компания не расторгла контракт, давая шанс на возобновление сотрудничества.
По версии NL International, Роман перестал продвигать продукты компании и вести активную работу по привлечению новых партнеров. В уведомлении о расторжении договора ему предложили обсудить условия продолжения сотрудничества, но Роман, заявили в компании, предложение проигнорировал, и она воспользовалась своим правом на одностороннее расторжение договора.
Доход по ID Романа Волкова компания решила направить на промоакции для работающих партнеров в стартовых квалификациях в качестве мотивации. На вопрос, будут ли собственники или лидеры компании реагировать на выступления Романа в социальных сетях, НГС ответили, что это корпоративная информация, и компания не решает частные вопросы партнеров в публичном пространстве.
— По стандартам NL дискредитация компании — веская причина расторжения отношений, в каждом конкретном случае этот вопрос решается этической комиссией, — заявили в пресс-службе NL.
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