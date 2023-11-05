Следим за базаром: Центральный рынок стал «Гастрокортом» — где теперь искать свежее мясо, рыбу и фрукты

Здесь сумела закрепиться мясная лавка. Она расположена рядом с эскалатором, ведущим на второй этаж. Не особенно премиальное окружение заставляет торговцев держать цены. Здесь, например, обнаружены едва ли не самые дешевые говяжьи антрекоты (430 рублей за килограмм). Для сравнения, средняя цена просто «говядины на кости» по Росстату сейчас 515 рублей. Заодно можно прикупить что-то недорого в дискаунтерах. Ну или просто сходить на экскурсию, если вы ещё не были. В ТЦ работает небольшой фуд-корт, где можно заказать люля-кебаб и осетинские пироги.