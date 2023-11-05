Следим за базаром: Центральный рынок стал «Гастрокортом» — где теперь искать свежее мясо, рыбу и фрукты

Превращение Центрального рынка в огромный фуд-корт до сих пор вызывает массу жалоб на то, что в Новосибирске теперь «негде купить нормальных продуктов». Жалобы эти справедливы лишь отчасти, и появление на месте прилавков столов «Гастрокорта» точно проблем с поиском качественной еды не добавило. Обозреватель НГС прошёлся по местам, где можно купить нормальное мяса, рыбу и другие интересные вещи..
Центральный рынок
Иногда кажется, что поныть людям важнее и нужнее, чем действительно решить возникшую проблему. В основном павильоне Центрального рынка действительно почти не торгуют продуктами, но стоит пройти сквозь «Гастрокорт» во внутренний двор (или просто подойти к кварталу рынка со стороны Крылова), как вы попадаете в два чисто продуктовых павильона. Один огромный, один поменьше.
Здесь вас ждёт привычная атмосфера восточного базара — с развалами фруктов и овощей, точками со специями и соусами, ну и, конечно, мясными рядами. Чтобы не смущать правоверных мусульман, халяльный продукт вынесен в отдельную часть. Здесь куски красиво висят на крюках, с торговцами можно поговорить и попросить о скидке: если возьмете побольше, она возможна. Ну и если вы им понравитесь, могут и совет дать хороший, и кусок получше подобрать. В любом случае, нужно помнить, что это не супермаркет, поэтому от покупателя требуется некоторый уровень знания предмета.
Павильон поменьше, что расположен вдоль Крылова, значительно светлее — сторона, выходящая во внутренний двор, представляет собой стеклянную витрину от пола до потолка. Здесь приличный выбор сыров — как местных, так и импортных (от Ирана до Бразилии), немало рыбных и мясных деликатесов. Цены низкими не назовешь, но если попросить, продукт могут дать попробовать, как и заведено на базаре. Сюда же переехал и рыбный отдел, который до закрытия на прежнем месте граничил с «Гастрокортом». Уже на выезде на улицу Крылова находится прекрасная грузинская пекарня с едва ли не лучшим в городе хлебом из печи тонэ (грузинский аналог тандыра).
Кировский рынок
Перемены на Центральном рынке создали дополнительные возможности для других проектов в этом направлении. Открывшийся летом комплекс на Немировича-Данченко владельцы даже назвали рынком, а не просто торговым центром. Здание причудливой формы выходит на первую линию лишь небольшой своей частью, так что скромные размеры (если смотреть с улицы) не должны смущать — рынок существенно больше.
С рыночной атмосферой, впрочем, здесь пока не очень задалось, да и весь «Кировский» не выглядит процветающим — много пустого места. Но раскрутка такого объекта дело небыстрое. Тем не менее, мясной отдел уже может порадовать неплохой говядиной: некоторые отрубы предлагаются ощутимо дешевле 500 рублей за килограмм, а выглядит мясо прилично. Тут же можно посмотреть мясные деликатесы. В глубине есть «фермерский отдел» с молочными продуктами и мясными замороженными полуфабрикатами из небольших перерабатывающих предприятий области. Здесь, например, можно купить продукцию хозяйства «Брюкке».
В «Кировском» работает довольно крупный магазин цветов с холодильной комнатой, где товар может храниться дольше. Есть отдел фруктов, орехов и специй, который с точки зрения ассортимента не слишком отличается от подобных точек по всему городу. Единственный плюс — в «Кировском» сухо, тепло и можно купить какие-то ещё товары. В остальном набор довольно стандартен: точка с пивом, кондитерские (их тут две), пекарня, несколько точек с едой (вьетнамская кухня, манты и сладкие вафли). В качестве бонуса и альтернативы рынку в принципе имеется магазин сети «Калина-Малина», в который можно попасть прямо с улицы и внутрь рынка не ходить вовсе.
Гастроном «Европейский»
Расположен в жилмассиве Европейский берег и представляет собой скорее культурный микрорынок с самостоятельными отделами. Занимает большую часть первого этажа в ТЦ «Евроберег», где делит крышу с сетевым супермаркетом, аптекой и несколькими точками фаст-фуда.
Гастроном ориентирован преимущественно на жителей микрорайона, даже вход в него расположен с стороны здания, обращённой к реке. Тем не менее, здесь в одном месте имеется минимальный набор базовых продуктов, который дополнен всякими мелочами вроде роллов, пирожных и кофе на вынос. Хороший выбор охлажденного мяса: говядина на кости ниже 500 рублей, баранина за 600, фермерские куры за 320. Неплохой отдел сыров и мясных деликатесов, где про товар могут что-то рассказать, а то, что не имеет отдельной упаковки, дадут попробовать. Живописная фруктовая лавка, где помимо еды предлагают посуду со среднеазиатскими орнаментами и афганские казаны (с крышкой на винтах). Специально сюда ехать смысла, в общем, нет, но заскочить по дороге можно вполне.
Гастроном «Богдановский»
Небольшой магазин на первом этаже жилого дома в районе старого ЛДС с претензией на элитность. От большинства перечисленных выше точек отличается дорогим торговым оборудованием и красивой выкладкой для рыбы и морепродуктов. Есть отдел сыров и мясных деликатесов с муляжом вяленой свиной ноги на витрине, своя кондитерская (на любителя, но красиво и вкусно), пекарня с собственным хлебом.
Большая мясная витрина с ценами, которые на общем фоне магазина выглядят даже подозрительно низкими. Но для покупателей из окрестных районов (или для тех, кому несколько километров по городу — не крюк) можно смело рекомендовать в качестве мясной лавки. Тем более, что тут и торта кусок можно прикупить, и кофе выпить.
ТЦ «Федосеевский»
Построенный в неожиданном месте — напротив огромного ТРЦ «Сибирский молл» (их разделяет дорога и парковка ТРЦ) — «Федосеевский» изначально задумывался, как более более элитная альтернатива большому и шумному торговому центру для широких масс. Сразу после открытия внутри, в атриуме под прозрачной крышей, здесь стояли лавки с фермерскими продуктами, фруктами и прочими подобными вещами. Но выдержать эту концепцию не получилось, в итоге сейчас ТЦ выполняет преимущественно роль дисконт-центра. Это единственное пока место в городе, а возможно и в стране, где в одном здании работают сразу два продовольственных дискаунтера разных сетей: «Маяк» и «Чижик».
Здесь сумела закрепиться мясная лавка. Она расположена рядом с эскалатором, ведущим на второй этаж. Не особенно премиальное окружение заставляет торговцев держать цены. Здесь, например, обнаружены едва ли не самые дешевые говяжьи антрекоты (430 рублей за килограмм). Для сравнения, средняя цена просто «говядины на кости» по Росстату сейчас 515 рублей. Заодно можно прикупить что-то недорого в дискаунтерах. Ну или просто сходить на экскурсию, если вы ещё не были. В ТЦ работает небольшой фуд-корт, где можно заказать люля-кебаб и осетинские пироги.
Кроме Центрального рынка в Новосибирске многие годы работает ещё целый ряд районных рынков. Представление о том, как они сейчас выглядят и чем там торгуют, можно посмотрев прошлогодний фоторепортаж НГС.