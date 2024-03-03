«Совесть есть вообще?» Джип с изображением голых женщин возмутил новосибирцев — «похабный» внедорожник перекрыл тротуар

Парковка на тротуарах нервирует новосибирцев. В ответ они выворачивают автохамам зеркала или закладывают лобовые стекла снежными булыжниками. Можно ли раздразнить горожан сильнее? Оказывается, можно. Нужно просто добавить в нарушение немного эротики.
Джип «Шевроле» припарковался на тротуаре, чем вызвал сильное возмущение у пешеходов. Фотографии внедорожника быстро разлетелись по соцсетям, собрав гневные комментарии.
— Совесть есть вообще? Собрал комбо: 18+ и парковка на тротуаре, — написал в редакцию автор снимка.
Установить владельца автомобиля невозможно: на машине установлены армянские номера. Если вы знаете, кому может принадлежать машина, сообщите в редакцию.
Другое комбо собрал водитель старенького «Опеля». У дома на улице Бориса Богаткова, 266/4 он припарковал машину сразу на трёх местах для инвалидов.
Автомобиль зарегистрирован на 46-летнюю Оксану Александровну К. О женщине известно, что несколько лет назад она была прописана в городе Киселёвск Кемеровской области.
Во дворе дома №12 на улице Объединения был замечен «Мицубиши», который припарковался на тротуаре.
— Парковка пустая, но нет, он аж на детскую площадку залез, — негодует автор снимка.
Машина зарегистрирована на 60-летнего Сергея Викторовича Н. Чем конкретно занимается мужчина, выяснить не удалось, но сервисы по определению телефонных номеров связывают его с СНТ «Луч-2».
Парковка у ворот во двор на улице Лежена может помешать спасению человеческой жизни. В минувшую субботу в одной из близстоящих пятиэтажек случился пожар. В частности, из-за машины, припаркованной на месте, где на фото стоит «Ауди», спасатели не сразу смогли добраться к нужному дома — в результате потеряли драгоценное время. Трагедия в тесном квартале унесла четыре жизни.
Водитель «Ауди», возможно, не слышал об инциденте и его последствиях. Выяснить, кому принадлежит кроссовер, не удалось.
Парковка в сквере на пересечении улиц Орджоникидзе и Советской. Водителю «Тойоты», чтобы припарковаться в этом месте, пришлось проехать солидное расстояние по пешеходной дорожке.
Автомобиль зарегистрирован на 37-летнего Руслана Андреевича Ж. В соцсетях мужчина подчеркивает, что родом из Красноярского края. В реестре предпринимателей его имени не нашлось.
Недавно редакция НГС выяснил, кто владеет дорогущим «Мерседесом» за 15 миллионов рублей, который перекрыл дорогу школьникам.