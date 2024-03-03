«Совесть есть вообще?» Джип с изображением голых женщин возмутил новосибирцев — «похабный» внедорожник перекрыл тротуар

Парковка у ворот во двор на улице Лежена может помешать спасению человеческой жизни. В минувшую субботу в одной из близстоящих пятиэтажек случился пожар. В частности, из-за машины, припаркованной на месте, где на фото стоит «Ауди», спасатели не сразу смогли добраться к нужному дома — в результате потеряли драгоценное время. Трагедия в тесном квартале унесла четыре жизни.

Водитель «Ауди», возможно, не слышал об инциденте и его последствиях. Выяснить, кому принадлежит кроссовер, не удалось.