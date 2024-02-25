Народный гнев: машину автохама закидали камнями на тротуаре у Генпрокуратуры — мы выяснили, кто попал под раздачу

Ничего не боятся эти автохамы. Могут даже припарковать машину на тротуаре у Управления Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу. Когда представители закона не в силах наказать огромное количество нарушителей, на помощь приходит народный гнев.
Автомобиль Toyota Corolla вызвал негативную реакцию у пешеходов, поскольку его припарковали прямо на тротуаре на улице Нижегородской. В результате седан получил несколько снежных камней на лобовое стекло.
— Прямо на тротуаре, причем оставил машину не на 5 минут, — прокомментировал ситуацию разгневанный автор фото.
Машина зарегистрирована на 54-летнего Максима Юрьевича Ю. Чем занимается мужчина выяснить не удалось, но у него обнаружилась косвенная связь с точками по приготовлению и доставке шаурмы.
Кстати, в одной из осенних подборок мы рассказывали, как могут мстить новосибирцы за неправильную парковку. Одному автохаму за стоянку на тротуаре вывернули боковое зеркало в обратную сторону. При этом в комментариях читатели оставили массу своих вариантов, как проучить нерадивых водителей.
Водитель Toyota Camry нагло припарковал машину на тротуаре у пересечения улиц Сакко и Ванцетти и Толстого, вынудив пешеходов шагать по сугробам или выходить на проезжую часть. Стоит ли говорить, как разгневаны были мамы с маленькими детьми?
— Я замучилась по дороге с санками объезжать. Очень нравится людям на тротуаре парковаться, — написала одна из них, сделавшая фото.
Машина зарегистрирована на 43-летнего Алексея Николаевича Н. Мужчина в прошлом был бизнесменом, владел компанией по оптовой продаже мяса и мясных продуктов. Организация прекратила своё существование в 2017 году.
На улице Депутатской водитель Toyota Land Cruiser не нашёл ничего лучше, чем припарковаться под окнами дома №28. Зимой кажется, что нарушение незначительное, но летом на этом месте — газон.
Автомобиль зарегистрирован на 56-летнего Николая Николаевича Р. Мужчина — предприниматель, занимается оптовой торговлей металлами и металлическими рудами. Примечательно, что машину страховали больше 10 лет назад, и сегодня Николай Николаевич может не иметь к ней никакого отношения.
Водитель Nissan X-Trail припарковался на пешеходном переходе у перекрёстка улиц Красноярская и 1905 года. Хамский поступок, который требует симметричного ответа.
Автомобиль зарегистрирован на 35-летнюю Валентину Викторовну Т. Подробностей о ней узнать не удалось.
Наконец, Lexus у дома №273 по улице Зорге. Мало того, что внедорожник поставили на тротуарной плитке, так ещё и машиной загородили пандус.
— Человек поставил своë авто на тротуаре перед спуском для колясок. Парковка рядом была свободная, — негодует автор снимка.
Кто владеет белоснежным джипом, выяснить не удалось. Но тайное всегда становится явным.
На прошлой неделе мы рассказывали, как водитель автомобиля Mercedes за 15 миллионов рублей перекрыл дорогу школьникам.