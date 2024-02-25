Народный гнев: машину автохама закидали камнями на тротуаре у Генпрокуратуры — мы выяснили, кто попал под раздачу

— Прямо на тротуаре, причем оставил машину не на 5 минут, — прокомментировал ситуацию разгневанный автор фото.

Машина зарегистрирована на 54-летнего Максима Юрьевича Ю. Чем занимается мужчина выяснить не удалось, но у него обнаружилась косвенная связь с точками по приготовлению и доставке шаурмы.

Кстати, в одной из осенних подборок мы рассказывали, как могут мстить новосибирцы за неправильную парковку. Одному автохаму за стоянку на тротуаре вывернули боковое зеркало в обратную сторону. При этом в комментариях читатели оставили массу своих вариантов, как проучить нерадивых водителей.