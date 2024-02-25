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Я паркуюсь как чудак

Народный гнев: машину автохама закидали камнями на тротуаре у Генпрокуратуры — мы выяснили, кто попал под раздачу

Очередная подборка автохамов за минувшую неделю

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Новосибирцы ясно дали понять, что такое поведение водителя недопустимо

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Ничего не боятся эти автохамы. Могут даже припарковать машину на тротуаре у Управления Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу. Когда представители закона не в силах наказать огромное количество нарушителей, на помощь приходит народный гнев.

Снежно-ледяной булыжник на стекле — знак народного недовольства

Снежно-ледяной булыжник на стекле — знак народного недовольства

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Автомобиль Toyota Corolla вызвал негативную реакцию у пешеходов, поскольку его припарковали прямо на тротуаре на улице Нижегородской. В результате седан получил несколько снежных камней на лобовое стекло.

— Прямо на тротуаре, причем оставил машину не на 5 минут, — прокомментировал ситуацию разгневанный автор фото.

Машина зарегистрирована на 54-летнего Максима Юрьевича Ю. Чем занимается мужчина выяснить не удалось, но у него обнаружилась косвенная связь с точками по приготовлению и доставке шаурмы.

Кстати, в одной из осенних подборок мы рассказывали, как могут мстить новосибирцы за неправильную парковку. Одному автохаму за стоянку на тротуаре вывернули боковое зеркало в обратную сторону. При этом в комментариях читатели оставили массу своих вариантов, как проучить нерадивых водителей.

Пешеходы вынуждены протискиваться на тротуаре или выходить на проезжую часть

Пешеходы вынуждены протискиваться на тротуаре или выходить на проезжую часть

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Водитель Toyota Camry нагло припарковал машину на тротуаре у пересечения улиц Сакко и Ванцетти и Толстого, вынудив пешеходов шагать по сугробам или выходить на проезжую часть. Стоит ли говорить, как разгневаны были мамы с маленькими детьми?

— Я замучилась по дороге с санками объезжать. Очень нравится людям на тротуаре парковаться, — написала одна из них, сделавшая фото.

Машина зарегистрирована на 43-летнего Алексея Николаевича Н. Мужчина в прошлом был бизнесменом, владел компанией по оптовой продаже мяса и мясных продуктов. Организация прекратила своё существование в 2017 году.

Танки газонов не боятся. А должны бы

Танки газонов не боятся. А должны бы

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На улице Депутатской водитель Toyota Land Cruiser не нашёл ничего лучше, чем припарковаться под окнами дома №28. Зимой кажется, что нарушение незначительное, но летом на этом месте — газон.

Автомобиль зарегистрирован на 56-летнего Николая Николаевича Р. Мужчина — предприниматель, занимается оптовой торговлей металлами и металлическими рудами. Примечательно, что машину страховали больше 10 лет назад, и сегодня Николай Николаевич может не иметь к ней никакого отношения.

Половина авто на пешеходной дорожке все равно считается за нарушение

Половина авто на пешеходной дорожке все равно считается за нарушение

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Водитель Nissan X-Trail припарковался на пешеходном переходе у перекрёстка улиц Красноярская и 1905 года. Хамский поступок, который требует симметричного ответа.

Автомобиль зарегистрирован на 35-летнюю Валентину Викторовну Т. Подробностей о ней узнать не удалось.

Ты не ты, когда ищешь, где припарковаться

Ты не ты, когда ищешь, где припарковаться

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Наконец, Lexus у дома №273 по улице Зорге. Мало того, что внедорожник поставили на тротуарной плитке, так ещё и машиной загородили пандус.

— Человек поставил своë авто на тротуаре перед спуском для колясок. Парковка рядом была свободная, — негодует автор снимка.

Кто владеет белоснежным джипом, выяснить не удалось. Но тайное всегда становится явным.

На прошлой неделе мы рассказывали, как водитель автомобиля Mercedes за 15 миллионов рублей перекрыл дорогу школьникам.

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