«Хозяин жизни»: дорогущий Mercedes за 15 миллионов рублей перекрыл дорогу школьникам — владелец явно не прост

Водитель этого Hyundai Solaris перекрыл дорогу пешеходам, заехав на тротуар на пересечении улиц Советская и Вокзальная магистраль.

— Принимайте заявку на успех в рубрике «Я паркуюсь как чудак». Повернул на светофоре, но есть нюанс, — прокомментировал ситуацию автор снимка.

Автомобиль зарегистрирован на 46-летнюю Юлию Григорьевну Н. Женщина занимается оптовой торговлей как индивидуальный предприниматель и, возможно, была слишком занята, чтобы соблюдать правила дорожного движения.