«Хозяин жизни»: дорогущий Mercedes за 15 миллионов рублей перекрыл дорогу школьникам — владелец явно не прост

Если есть деньги, то многое можно? Даже то, что нельзя? Этими вопросами, похоже, не задавался водитель «Мерседеса», который перекрыл выход из новосибирской школы, создав немало неудобств детям. Компанию автохаму сегодня составили несколько любителей ездить по тротуарам и «хозяин жизни» из ЖК «Сосновый Бор».
Очень недешевый Mercedes GLS-класса был замечен у гимназии
— Встал на газон и перекрыл выход из школы. Ещё и под знак залез. Дороги мало. Надо было прямо в забор упереться, — прокомментировал ситуацию недовольный автор фото.
Автомобиль зарегистрирован на 50-летнюю Наталью Владимировну Г. Женщина не числится в реестре предпринимателей, публичных персон с такими фамилией, именем и отчеством мы также не обнаружили. При этом Наталья Владимировна, если она действительно владеет дорогущей машиной, явно не проста. Выяснилось, что у нее в собственности также есть другой недешевый автомобиль — Mercedes-Benz Maybach S400 2016 года. Его стоимость на рынке сегодня достигает
Водитель этого Hyundai Solaris перекрыл дорогу пешеходам, заехав на тротуар на пересечении улиц Советская и Вокзальная магистраль.
— Принимайте заявку на успех в рубрике «Я паркуюсь как чудак». Повернул на светофоре, но есть нюанс, — прокомментировал ситуацию автор снимка.
Автомобиль зарегистрирован на 46-летнюю Юлию Григорьевну Н. Женщина занимается оптовой торговлей как индивидуальный предприниматель и, возможно, была слишком занята, чтобы соблюдать правила дорожного движения.
Еще один любитель прокатиться по тротуарам был замечен на улице Горького. Водитель Toyota RAV4, недолго думая, газанул на пешеходную дорожку, практически полностью перекрыв дорогу людям.
К сожалению, владельца автомобиля с «воронежскими» номерами нам установить не удалось.
Водитель Volkswagen Touareg своим хамством раздражает жителей ЖК «Сосновый Бор» не первый раз. Они жалуются, что приобретали жильё класса «комфорт+», но не все умеют «комфортно жить».
— В силу, видимо, своей ограниченности водитель нашел отличное место для парковки — газон рядом со входом в беседку для отдыха жильцов ЖК. Он регулярно паркует свое транспортное средство, невзирая ни на что: видимо, считает, что он хозяин жизни, — сетует автор снимка.
Автомобиль зарегистрирован на 39-летнего Евгения Сергеевича Р. Мужчина — предприниматель, у него есть две компании, которые занимаются производством электромонтажных работ.
Красный проспект остаётся магнитом для нарушителей всех мастей. Парковка на тротуаре — одно из основных направлений хамства.
— Не, ну а чё? Тротуар же широкий, — отметил автор фото.
Машина зарегистрирована на 71-летнюю Татьяну Георгиевну С. Полагаем, что пенсионерка вряд ли была способна на такой манёвр. Возможно, она является номинальным владельцем авто, а по тротуарам ездит более молодой человек, которому впору напомнить о существовании ПДД.
Ранее новосибирцы яростно обрушились с угрозами на водителей дорогих машин, которые «наплевали» на благоустройство города.