«Ноги вырвать за такое вождение»: водители BMW и Land Cruiser наплевали на благоустройство города — новосибирцы в ярости

Список автохамов, которые свысока смотрят на требования правил дорожного движения, регулярно обновляется благодаря новым персонажам. Сегодня это водитель BMW, посчитавший, что тротуар слишком широкий дли одних пешеходов, Land Cruiser, облюбовавший газон у банка, и дамочка, которую не грызёт совесть за парковку на пешеходной дорожке. Принимайте пополнение.
Водитель престижного кроссовера BMW X6 M решил не утруждать себя поиском парковки, хотя на фото видно, что рядом расположена крытая стоянка, на которой автомобилю вполне могло найтись место. «Никому не помешаю», — возможно подумал про себя автомобилист. А может быть, он даже не задумался об этом.
Машина оформлена на 37-летнего Тенгиза Смоевича С. Мужчина занимается бизнесом: у него зарегистрировано ИП по розничной торговле в специализированных магазинах. Солидный автомобиль, но несолидное поведение, Тенгиз Смоевич.
На улице Достоевского водитель Toyota Land Cruiser облюбовал место под деревом на газоне. Автор снимка сообщил, что здесь постоянно паркуются автомобили. Возможно, сказывается близость ко входу в отделение банка.
— Ноги вырвать за такое вождение! Весной мы будем наблюдать здесь кучу грязи! Может, хватит? — гневно описал ситуацию автор фото.
Машина зарегистрирована на 41-летнего Павла Владимировича С. с пропиской в Калужской области. В реестре предпринимателей имени мужчины нет, и выяснить, чем он занимается, не удалось. Зато известно, что на него оформлена еще одна машина с новосибирскими номерами — Kia Sorento. Больше авто — больше нарушений.
Водитель Nissan просто бросил машину на половине пешеходной дорожки, посчитав, что оставленного места вполне хватит для комфортного передвижения. А если это будет женщина с коляской?
Автомобиль зарегистрирован на 42-летнюю Татьяну Cергеевну О. Женщина позиционирует себя как фитнес-тренер, а на страничке в социальной сети отмечает, что работает Городском социальном центре. То есть всё для людей. Но, как оказывается, не всегда.
Улица Менделеева на углу с домом №16 по улице 25 лет Октября. Женщина за рулём старенькой «Тойоты» на глазах возмущенных пешеходов остановилась на пешеходной дорожке, вышла из авто и направилась по своим делам.
— На замечания не реагировала, — коротко отметил автор снимка.
Установить владельца авто, к сожалению, не удалось. Но общественного порицания по фото никто не отменял.
Наконец, парковка в ТЦ «Сан-Сити». Едва мы выяснили, кто хозяин дорогущего «Лексуса» с блатными номерами, который бросил машину в этом проезде под информационной табличкой, как тут же появился китайский кроссовер Voyah с не менее интересными номерами.
Определить, кому принадлежит «китаец», не удалось, но ещё пару месяцев назад номера «Х022ХХ54» висели на BMW X5. «Немец», судя по всему, принадлежит 60-летнему жителю Воронежа Юрию Алексеевичу Л., имя которого связывают с одним из местных автосервисов. Но речь может идти и о номинальном владельце.
Ранее новосибирцы возмутились парковкой авто на тротуаре, из-за чего дети вынуждены были идти по проезжей части. Оказалось, что машина принадлежит сотруднику ГИБДД.