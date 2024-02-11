«Ноги вырвать за такое вождение»: водители BMW и Land Cruiser наплевали на благоустройство города — новосибирцы в ярости

На улице Достоевского водитель Toyota Land Cruiser облюбовал место под деревом на газоне. Автор снимка сообщил, что здесь постоянно паркуются автомобили. Возможно, сказывается близость ко входу в отделение банка.

— Ноги вырвать за такое вождение! Весной мы будем наблюдать здесь кучу грязи! Может, хватит? — гневно описал ситуацию автор фото.

Машина зарегистрирована на 41-летнего Павла Владимировича С. с пропиской в Калужской области. В реестре предпринимателей имени мужчины нет, и выяснить, чем он занимается, не удалось. Зато известно, что на него оформлена еще одна машина с новосибирскими номерами — Kia Sorento. Больше авто — больше нарушений.