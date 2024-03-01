Пожарным — в объезд. Трагедия в тесном новосибирском квартале унесла пять жизней — спасателей задержал тупик на месте проезда

Мы с Ниной Васильевной поднимаемся на этаж выше, к квартире, из которой не смог выбраться никто.



— Здесь жил наш сосед Алексей, с женой и дочкой. Они проснулись чуть позже соседей по лестничной клетке. Судя по расположению трупа, Алексей открыл входную дверь, вероятно, сразу вдохнул угарного газа и упал тут же. Его жену и дочь доставили в больницу, но спасти их врачи не смогли, — рассказала женщина.