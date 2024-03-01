Пожарным — в объезд. Трагедия в тесном новосибирском квартале унесла пять жизней — спасателей задержал тупик на месте проезда

В минувшую субботу в пятиэтажке на Лежена, 30/1 в Новосибирске произошёл пожар. Прибывшие на экстренный вызов спасатели не сразу смогли добраться к нужному дому: жители свечки поблизости перегородили автомобилями пожарный проезд. Погибли четверо взрослых и один ребенок. О проблемах с нормальным пожарным проездом жители близлежащих домов сообщали с 2019 года, но жалобы в надзорные органы и судебные процессы ситуацию не изменили. Журналист НГС Виктор Бобровников попытался разобраться в обстоятельствах пятилетней войны соседей и в том, можно ли было предотвратить столь трагические последствия пожара.
«Здесь жил наш сосед с женой и дочкой»
Пенсионерку Нину Носыреву и ее пожилую мать ночью 24 февраля разбудила внучка: студентка из Омска приехала к родным на длинные выходные. Девушка не спала и услышала крики соседей о пожаре. Подъезд, куда дочь и внучка вывели босую 95-летнюю женщину, уже заволокло клубами дыма и угарного газа.
— Обували мы маму уже на выходе из подъезда. А пожар произошёл в квартире на 4 этаже, там живёт пьющий мужчина, время от времени он топит соседей. В тот вечер у него были гости: мужчина и женщина. Сам хозяин квартиры с подругой выбрался, а их собутыльник — нет, погиб, — рассказывает Нина Носырева у квартиры соседа.
Мы с Ниной Васильевной поднимаемся на этаж выше, к квартире, из которой не смог выбраться никто.
— Здесь жил наш сосед Алексей, с женой и дочкой. Они проснулись чуть позже соседей по лестничной клетке. Судя по расположению трупа, Алексей открыл входную дверь, вероятно, сразу вдохнул угарного газа и упал тут же. Его жену и дочь доставили в больницу, но спасти их врачи не смогли, — рассказала женщина.
По данным источника НГС, тело погибшей девочки обгорело до неузнаваемости: для ее опознания потребуется генетическая экспертиза. Старший ребенок Алексея, сын, в момент пожара находился на СВО. Деньгами на похороны родителей и сестры военнослужащего скинулись жители близлежащих домов.
— Нам удалось собрать 94 тысячрублей, эти деньги мы отправили парню. Он был ранен на СВО, сейчас вот вернулся на лечение и похороны. Сложно даже представить, сколько горя он хлебнул за последние несколько дней, — говорит мне другая жительница пятиэтажки. Она просит не указывать ее имя в публикации.
Опрошенные жители нескольких типовых пятиэтажек поблизости уверены: последствия субботнего ЧП могли быть иными, если бы людям удалось найти приемлемое решение проблемы с пожарным проездом. Конфликт на этой почве с жителями свечки на Лежена, 26/2 длится почти пять лет.
Тупиковый пожарный проезд
Судя по записям камер видеонаблюдения, пожарные сначала попытались проехать к горевшей пятиэтажке со стороны Лежена, слева от 25-этажной свечки. У здания практически нет придомовой территории, не считая небольшой парковки. Со стороны Лежена дом огорожен шлагбаумом, с другой — воротами с надписью «Пожарный проезд». Воспользоваться ими той ночью спасателям так и не удалось.
— Эти ворота для проезда экстренных служб открываются после звонка на указанный номер телефона. Кое-как дозвонились до консьержки, ворота открыли. Но этого оказалось мало: проезд был перегорожен припаркованными автомобилями. Мешал пожарным один конкретный, соседи поднялись к хозяину и потребовали, чтобы он освободил проезд. Он отправил их далеко и надолго, отказавшись убирать автомобиль, — говорит очевидец пожара.
Не дождавшись разблокировки проезда, пожарные поехали в обход. Вопрос о том, успели бы они спасти еще несколько жизней, если бы не внезапная преграда, наверняка еще долго будет одной из главных тем для разговора в этом густонаселенном квартале.
Нина Носырева ведет меня к соседней пятиэтажке на Кошурникова, 57, показывая на следы другого пожара на окнах и балконах.
— Месяца полтора назад горела квартира. К счастью, никто не погиб, но тогда пожарные тоже не сразу добрались до места. Причина была такой же. А ведь могли еще тогда выводы сделать соответствующие. Может, Алексей с женой и дочкой вместо меня вам интервью бы давали сейчас, — грустно говорит женщина.
Экипаж скорой помощи, приехавший на вызов в ночь трагедии, на месте ориентировался лучше пожарных. Медики сразу поехали к дому по другому пути, минуя то, что называется «пожарным проездом».
— В 01:41 на вызов прибыла первая бригада скорой медицинской помощи. Задержек при проезде не было, — следует из ответа ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Новосибирска на запрос НГС.
НГС еще 26 февраля запросил в ГУ МЧС информацию об обстоятельствах тушения пожара и возникших сложностях. Также редакцию интересовала оценка ведомством соответствия подъездов к дому требованиям пожарной безопасности. На момент публикации ответ не поступил. Согласно имеющейся у НГС информации, это связано с проведением внутренней проверки правильности действий пожарных в ночь на 24 февраля.
Битва за сервитут
25-этажний жилой дом на Лежена, 26/2 введен в эксплуатацию застройщиком из ГК «Расцветай» в 2019 году. В сентябре 2021 года придомовую территорию свечки огородили с одной стороны шлагбаумом, с другой — металлическими воротами. Жители близлежащих домов сразу осознали возможные последствия и начали писать жалобы.
— В наш квартал до недавнего времени было четыре въезда, после перекрытия одного из них возле Лежена 26/2 их осталось всего три. При этом согласно нормативам, на периметр нашего квартала (1960 кв. м) положено не менее семи въездов. Все это создает угрозу безопасности жизни и здоровья людей, поскольку при чрезвычайной ситуации, например, при пожаре, въездов окажется недостаточно для своевременного прибытия автомобилей экстренных служб, — говорится в обращении в районную администрацию от сентября 2021 года жителя пятиэтажки на Кошурникова, 57 (как раз в этом доме полтора месяца назад был первый пожар).
— На сложившуюся проблему мы письменно также обратили внимание МЧС и прокуратуры. Были проведены проверки, которые я иначе как «плюшевыми» назвать не могу. О приезде комиссии было известно заранее, к тому дню железные ворота просто сняли, соответственно, нарушений не нашли, — рассказал корреспонденту НГС автор письма Сергей Иванов.
После обращения мужчины мэрия распорядилась установить сервитут на месте железных ворот у Лежена, 26/2. Жители дома воспротивились: такое решение лишало и парковки, и безопасной придомовой территории: по ней стали ездить автомобили. Прокуратура Новосибирска встала на сторону жителей свечки, и решением суда сервитут был отменен.
Жалобы на то, что «пожарный проезд» у 25-этажки даже в экстренных случаях остается тупиковым, продолжали поступать в мэрию. Проведенная проверка их подтвердила.
— Администрацией района в адрес организации, обслуживающей данный дом, направлено уведомление с требованием об устранении нарушений, связанных с ограничением проезда автотранспорта, — говорится в ответе мэрии от 17 февраля 2023 года на жалобу местного жителя.
Застройщик свечки отрицает наличие каких-либо проблем с пожарным проездом.
— Информация, распространяемая в отношении компании «Расцветай» в связи с ситуацией с пожарным проездом, является недостоверной. Оставляем за собой право принять соответствующие меры в рамках действующего законодательства. Касательно вечера 24 февраля: жителями дома был предоставлен видеоматериал, записи с камер наблюдения, который демонстрирует беспрепятственный проезд спецтранспорта к месту пожара, — заявили НГС в ГК «Расцветай».
Накануне публикации этого материала в больнице умер хозяин квартиры, в которой произошёл пожар в минувшую субботу. Эту информацию НГС сообщил депутат горсовета Георгий Андреев. Официально это не подтверждено.
Ранее четырехлетняя девочка и ее трехмесячный брат погибли в пожаре в частном доме.