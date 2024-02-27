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«В дыму погибла семья»: депутат заявил о смерти двух человек после пожара в Новосибирске — скончались мать и дочь

Возгорание произошло два дня назад в Дзержинском районе

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Пожар произошел ночью 24 февраля

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В Новосибирске заявили о гибели двух человек, которые попали в больницу после пожара на Адриена Лежена. Как сообщил НГС депутат горсовета Георгий Андреев, в медучреждении скончались девочка и ее мать.

Источник НГС, знакомый с ситуацией, объяснил, что после пожара двух человек доставили в две разные больницы, где позднее они скончались. Одна из пострадавших получила настолько серьезные ожоги, что опознать сразу было невозможно.

В разговоре с корреспондентом издания депутат уточнил, что получил информацию о смерти пострадавших от нескольких источников. О происшествии Георгий Андреев также написал в своем телеграм-канале.

— Субботний пожар в доме Адриена Лежена 30/1 унес еще две жизни. В дыму погибла семья, — написал депутат. — Отца не смогли спасти после пожара. Мать и дочь ушли из жизни в больнице.


Между тем в пресс-службе СУ СК РФ и Минздрава региона НГС не смогли прокомментировать информацию о смерти женщины и ее дочери.

Пожар произошел 24 февраля в доме на Адриена Лежена. Как сообщали в МЧС, в результате возгорания пострадали пять человек, им потребовалась медпомощь. Госпитализировали троих жителей, двое — погибли.

Из-за пожара следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Несколько дней назад в Новосибирской области пожарные спасли 10-летнего ребенка из горящей квартиры. В жилье загорелся балкон.

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