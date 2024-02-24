Один жил в квартире над другим: житель дома на Лежена — о соседях, погибших при ночном пожаре

В квартире на улице Адриена Лежена, где ночью 24 февраля произошел пожар, жил один мужчина. Из-за возгорания погибли два человека. Подробности происшествия НГС рассказал один из жильцов дома Равиль.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС региона, огонь охватил квартиру площадью примерно в 40 квадратных метров, на четвертом этаже. Всего в результате ЧП пострадали пять человек, им потребовалась медицинская помощь. Троих госпитализировали, отмечают в пресс-службе СУ СК Новосибирской области. Двое — погибли.
Как утверждает Равиль, один из погибших жил этажом выше горевшей квартиры:
— Ни в чем не повинный, с пятого этажа, — подчеркнул он.
По информации МЧС, при помощи специальных устройств спасли 9 человек. Среди них семья из двух взрослых и двух детей — не пострадали. Как утверждает Равиль, они тоже жили над соседом, в чьей квартире случился пожар.
— Двое детей, маленькие. Спасли, вынесли, — рассказал корреспонденту житель.
В региональном Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Тело 54-летнего мужчины было обнаружено на лестнице. 35-летний мужчина скончался в машине скорой. Прокуратура Новосибирской области поставила расследование на контроль.
На этой неделе, 21 февраля, в пожаре на улице Немировича-Данченко погиб ребенок. Ему было 3,5 года.