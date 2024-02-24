Горела вся квартира: два человека погибли ночном пожаре на Лежена

Ночью 24 февраля в Новосибирске произошел пожар в пятиэтажке на улице Адриена Лежена. В результате пострадали пять человек, двое погибли.
По происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Сообщение о возгорании поступило в 01:27. Через несколько минут пожарные приехали на место, открытое горение ликвидировали за 50 минут. Горела квартира площадью примерно в 40 квадратов.
— Из соседних квартир сотрудники МЧС России спасли 9 человек при помощи спасательных устройств. Из них семья: двое взрослых и двое детей не пострадали. Остальным 5 жильцам пожарные оказывали помощь и реанимационные действия, передали медикам для дальнейшей госпитализации, — сообщили в МЧС.
До приезда пожарных 17 человек эвакуировались самостоятельно. Для них развернули пункт временного размещения в детском саду.
— Во время проведения работ обнаружены два человека без признаков жизни. Один из них находился в горящей квартире, — добавили в МЧС.
Причины происшествия выясняют следователи СК и дознаватели МЧС.
Накануне в Новосибирске вспыхнул крупный пожар на улице Петухова. НГС собрал хронику ЧП.