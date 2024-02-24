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Горела вся квартира: два человека погибли ночном пожаре на Лежена

Еще пятеро пострадали

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Огонь вспыхнул ночью

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Ночью 24 февраля в Новосибирске произошел пожар в пятиэтажке на улице Адриена Лежена. В результате пострадали пять человек, двое погибли.

По происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Сообщение о возгорании поступило в 01:27. Через несколько минут пожарные приехали на место, открытое горение ликвидировали за 50 минут. Горела квартира площадью примерно в 40 квадратов.

— Из соседних квартир сотрудники МЧС России спасли 9 человек при помощи спасательных устройств. Из них семья: двое взрослых и двое детей не пострадали. Остальным 5 жильцам пожарные оказывали помощь и реанимационные действия, передали медикам для дальнейшей госпитализации, — сообщили в МЧС.

До приезда пожарных 17 человек эвакуировались самостоятельно. Для них развернули пункт временного размещения в детском саду.

— Во время проведения работ обнаружены два человека без признаков жизни. Один из них находился в горящей квартире, — добавили в МЧС.

Причины происшествия выясняют следователи СК и дознаватели МЧС.

Накануне в Новосибирске вспыхнул крупный пожар на улице Петухова. НГС собрал хронику ЧП.

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