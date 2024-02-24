Горела вся квартира: два человека погибли ночном пожаре на Лежена

Ночью 24 февраля в Новосибирске произошел пожар в пятиэтажке на улице Адриена Лежена. В результате пострадали пять человек, двое погибли.

По происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Сообщение о возгорании поступило в 01:27. Через несколько минут пожарные приехали на место, открытое горение ликвидировали за 50 минут. Горела квартира площадью примерно в 40 квадратов.