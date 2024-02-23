Дым виден из разных частей города: что говорят очевидцы о жутком пожаре - его площадь 800 квадратов. Онлайн с ЧП

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Очевидец Станислав в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что на Петухова сильнейший пожар.
— Железка пожарных отрядов прибыла. Сильнейший пожар на Петухова, — говорит на видео очевидец.
На видеозаписи даже издалека виден сильный огонь и густой столб черного дыма.
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Предварительно известно, что площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Специалисты работают на месте. Об этом сообщили в МЧС.
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На фото и видео, которое публикуют представители ГУ МЧС по региону, видны жуткие клубы дыма и огромное пламя. Пожарные тушат огонь.
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Площадь пожара уточняется. Информация о пострадавших не поступала. Для координации сил и действий на месте создан штаб пожаротушения. Всего на ликвидации пожара задействованы 67 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС России 51 человек и 14 единиц техники. Также на место возгорания направлен пожарный поезд.
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Горящее здание — кирпичное, одноэтажное с мансардным этажом. Склад поделен на три отсека, где хранятся палеты, продукты питания и металлические изделия. Внутри происходит интенсивное горение.
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Пожарные работают на месте и организовали оперативный штаб.
— В Новосибирске усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений тушит возгорание на складе, — сообщили в пресс-службе НУ МЧС России по новосибирской области.
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