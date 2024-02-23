Как полыхают склады в Новосибирске: фото и видео с жуткого пожара на Петухова

Сотрудники ГУ МЧС поделились кадрами с места сильного пожара на Петухова в Новосибирске. Утром, 23 февраля, загорелись склады на улице Петухова. Пожарные работают на месте и организовали оперативный штаб.
– В Новосибирске усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений тушит возгорание на складе, – сообщили в МЧС.
На фото и видео, которое публикуют представители ГУ МЧС по региону, а также очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» видны жуткие клубы дыма и огромное пламя. Пожарные тушат огонь.
Сообщение о пожаре поступило в 07:03. Склад представляет собой кирпичное, одноэтажное здание с мансардным этажом. Оно делится на три отсека, внутри – палеты, продукты питания и металлические изделия. Пожар тушат 67 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС России – 51 человек и 14 единиц техники. На место возгорания направили пожарный поезд. Причины уточняются.
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