Над районом поднялся дым: в Первомайке вспыхнул дом — хозяева были дома

В Первомайском районе Новосибирска 21 февраля утром загорелся частный дом. Видео с густым столбом дыма разместили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
На видеозаписи в частном секторе над одним из домов возвышается густой столб темного дыма. В ГУ МЧС России по новосибирской области прокомментировали происшествие.
— В ГУ МЧС поступило сообщение о том, что загорелся частный дом. В 09:40 пожарные выехали на место. Когда первые пожарные расчеты оказались на месте, горела веранда, которую пристроили к 1- этажному частному дому. Также огонь распространялся по крыше, — сообщили в ГУ МЧС по региону.
На месте находились владельцы жилища. Они не пострадали. Огонь потушили 12 специалистов МЧС и 3 единицы техники.
Ранее НГС писал о том, что еще один частный дом загорелся в Новосибирске 19 февраля. Происшествие случилось на улице Инской.