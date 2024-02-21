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Над районом поднялся дым: в Первомайке вспыхнул дом — хозяева были дома

Происшествие случилось утром 21 февраля на улице Марата

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Дым от пожара было видно издалека

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В Первомайском районе Новосибирска 21 февраля утром загорелся частный дом. Видео с густым столбом дыма разместили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

На видеозаписи в частном секторе над одним из домов возвышается густой столб темного дыма. В ГУ МЧС России по новосибирской области прокомментировали происшествие.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В 09:40 пожарные выехали на место

Видео: t.me/novosibtop

— В ГУ МЧС поступило сообщение о том, что загорелся частный дом. В 09:40 пожарные выехали на место. Когда первые пожарные расчеты оказались на месте, горела веранда, которую пристроили к 1- этажному частному дому. Также огонь распространялся по крыше, — сообщили в ГУ МЧС по региону.

На месте находились владельцы жилища. Они не пострадали. Огонь потушили 12 специалистов МЧС и 3 единицы техники.

Ранее НГС писал о том, что еще один частный дом загорелся в Новосибирске 19 февраля. Происшествие случилось на улице Инской.

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ПожарОгоньМаратаПервомайкаМЧС
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