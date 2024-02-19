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Отбивают соседние постройки от огня: фото с места пожара частного дома на улице Инской

С крыши горящего здания спасли 11-летнего мальчика

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О пожаре сообщил ребенок

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Появились кадры с места пожара частного дома на улице Инской. Трехэтажный дом загорелся вечером 19 февраля, о возгорании сообщил 11-летний мальчик. Чтобы спастись от огня, ребенок забрался на крышу дома.

— На месте работают 50 человек и 15 единиц техники, из них от МЧС России 42 человека и 12 единиц техники. Также пожарные стоят на защите соседних построек от перехода огня, — уточнили в МЧС.

На месте работает 39 человек

На месте работает 39 человек

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Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 16:47

Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 16:47

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Предварительная площадь пожара 150 квадратных метров

Предварительная площадь пожара 150 квадратных метров

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На месте создан штаб пожаротушения

На месте создан штаб пожаротушения

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По данным ведомства, информация о пострадавших не поступала.

Ранее пожарные спасли 6 человек из горящей многоэтажки на Столетова. На 7-м этаже загорелись квартира и балкон.

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