Отбивают соседние постройки от огня: фото с места пожара частного дома на улице Инской

Появились кадры с места пожара частного дома на улице Инской. Трехэтажный дом загорелся вечером 19 февраля, о возгорании сообщил 11-летний мальчик. Чтобы спастись от огня, ребенок забрался на крышу дома.
— На месте работают 50 человек и 15 единиц техники, из них от МЧС России 42 человека и 12 единиц техники. Также пожарные стоят на защите соседних построек от перехода огня, — уточнили в МЧС.
По данным ведомства, информация о пострадавших не поступала.
Ранее пожарные спасли 6 человек из горящей многоэтажки на Столетова. На 7-м этаже загорелись квартира и балкон.