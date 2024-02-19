Пожарные спасли ребенка с крыши горящего частного дома в Новосибирске

В Новосибирске днем 19 февраля пожарные спасли ребенка с крыши горящего частного дома. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, трехэтажный частный дом загорелся на улице Инской.
— Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 16:47. По оперативным данным, сообщил о пожаре ребенок, который находился на кровле горящего строения. Диспетчер находилась всё время на телефоне с мальчиком, чтобы тот не спрыгнул, пока пожарные не эвакуировали его в безопасное место, — пояснили в МЧС.
11-летнего мальчика в шоковом состоянии передали медикам. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание.
Ранее пожарные спасли 6 человек из горящей многоэтажки на Столетова. На 7-м этаже загорелись квартира и балкон.