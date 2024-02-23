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Тема дня19-летний парень пропал под Новосибирском
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В складских помещениях в Новосибирске на Петухова произошел мощный пожар

Пожарные работают с 7 утра

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В Новосибирске усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений тушит возгорание на складе на Петухова.

По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, в 07:03 поступило сообщение о пожаре на складе в Кировском районе Новосибирска по ул. Петухова. Здание кирпичное, одноэтажное с мансардным этажом.

Известно, что склад поделен на три отсека, где хранятся палеты, продукты питания и металлические изделия. Внутри происходит интенсивное горение. Площадь пожара уточняется. Информация о пострадавших не поступала.

Для координации сил и действий на месте создан штаб пожаротушения. Всего на ликвидацию пожара задействованы 67 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС России 51 человек и 14 единиц техники. Также на место возгорания направлен пожарный поезд.

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