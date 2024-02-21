Маленький мальчик умер при пожаре на Немировича-Данченко

В Новосибирске днем 21 февраля загорелась квартира на левом берегу города. На месте происшествия нашли тело маленького ребенка.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о возгорании в доме на Немировича-Данченко поступило в 13:35 часов. Выяснилось, что здании горела квартира на 7-м этаже.
— Сотрудники МЧС России в течение 20 минут ликвидировали открытое горение. В ходе работ на балконе пострадавшей от огня квартиры огнеборцы обнаружили мальчика около 4-х лет без признаков жизни, — сообщили в ведомстве.
Во время разведки подъезда пожарные также нашли 15-летнюю девочку без сознания. Подросток находилась на лестничной клетке 8 этажа, ее при помощи спасательного устройства передали медикам — врачи госпитализировали девочку.
— По оперативным данным родителей пострадавших детей дома не было, — сообщили в ведомстве. — В результате происшествия огнем повреждена квартира и балкон на вышележащем этаже на общей площади 15 квадратных метров.
Уточняется, что сейчас с родителями детей работает следственная оперативная группа, на месте также находится психолог МЧС. По данным ведомства, во время происшествия пожарные эвакуировали трех человек из соседних квартир, до приезда специалистов из подъезда самостоятельно вышли 18 человек.
Утром 21 февраля в Первомайском районе Новосибирска произошел пожар в частном доме. На месте находились владельцы жилища