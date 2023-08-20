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Четырехлетняя девочка и ее трехмесячный брат погибли в пожаре в частном доме в Алтайском крае

Инцидент произошел в городе Змеиногорске

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Следователи организовали проверку

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В Алтайском крае во время пожара в частном доме погибли двое детей. Как сообщили в пресс-службе краевого СК, инцидент произошел 19 августа в городе Змеиногорске.

— По данным следствия, 19 августа женщина оставила троих малолетних детей у своей матери. Когда все заснули, в помещении произошел пожар, в результате которого погибла четырехлетняя девочка и ее трехмесячный брат. Хозяйку дома, ее сожителя и двухлетнего ребенка через окно спасли очевидцы. Их госпитализировали с признаками отравления угарным газом, — пояснили в ведомстве.

Следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства гибели детей. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Также будет проведено исследование по условиям воспитания и проживания несовершеннолетних в семь.

Ранее во время пожара в частном доме в селе Ленинское Новосибирского района пострадали двое детей. Их с отравлением угарным газом доставили в больницу.

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