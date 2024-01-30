Сибирячка слила в Сеть видео, где мужчина пнул елку в подъезде, — за это он стал ей угрожать

В Алтайском крае задержали жителя Новосибирской области, который угрожал сибирячке за то, что она опубликовала в Сети видео, где он пнул елку в подъезде. Инцидент произошел 27 января в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СК.
— Приехавший из Новосибирска грубо нарушил общественный порядок. После размещения в публичном пространстве записи произошедших событий с камер видеонаблюдения он стал угрожать местной жительнице, — пояснили в СК.
Как уточнили в ведомстве, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Следователи изъяли и изучили видео с камер видеонаблюдения. Также после сообщения об угрозах по месту жительства мужчины проведен обыск и опрошены свидетели. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее в Новосибирске неизвестный мужчина несколько раз пнул припаркованные автомобили у дома по адресу Адриена Лежена, 27/1. Как оказалось, он не смог дозвониться в домофон.