Новосибирец не смог дозвониться в домофон и напал на припаркованные автомобили

В Новосибирске на прошлой неделе неизвестный мужчина несколько раз пнул припаркованные автомобили у дома по адресу Адриена Лежена, 27/1. Как сообщил подписчик группы «АСТ-54», инцидент произошел 15 февраля.
— В 22:54 какой-то представитель школы «синих» единоборств напал на два припаркованных автомобиля. Огромная просьба, может, кто-то знает этого хулигана, — сообщил подписчик.
Корреспондент НГС не смогла связаться с автором поста. Как видно по опубликованным в
В пресс-службе МВД по Новосибирской области уточнили, что по этому факту проводится проверка.
— 16 февраля в отдел полиции
В объектив камеры домофона попали подозреваемые в телефонном мошенничестве в Калининском районе Новосибирска. Злоумышленники дважды приходили к