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Новосибирец не смог дозвониться в домофон и напал на припаркованные автомобили

Полиция начала проверку после заявления жительницы

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Инцидент произошел на прошлой неделе

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В Новосибирске на прошлой неделе неизвестный мужчина несколько раз пнул припаркованные автомобили у дома по адресу Адриена Лежена, 27/1. Как сообщил подписчик группы «АСТ-54», инцидент произошел 15 февраля.

— В 22:54 какой-то представитель школы «синих» единоборств напал на два припаркованных автомобиля. Огромная просьба, может, кто-то знает этого хулигана, — сообщил подписчик.

Корреспондент НГС не смогла связаться с автором поста. Как видно по опубликованным в АСТ-54 видеозаписям, мужчина сначала пытался позвонить по домофону. Не получив ответа, мужчина уходит.

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У автомобилей включилась сигнализация

Видео: «АСТ-54»

В пресс-службе МВД по Новосибирской области уточнили, что по этому факту проводится проверка.

— 16 февраля в отдел полиции № 5 Дзержинский поступило заявление от женщины, что она услышала, как сработала сигнализация на ее автомобиле, и увидела, как неизвестный пинает автомобили, — сообщили в пресс-службе полиции.

В объектив камеры домофона попали подозреваемые в телефонном мошенничестве в Калининском районе Новосибирска. Злоумышленники дважды приходили к 88-летней бабушке, чтобы забрать у нее деньги якобы на лечение пострадавшей дочки.

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