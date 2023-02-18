«Приходили два раза, забрали 400 тысяч»: телефонные аферисты обманули сибирячку — видео с подозреваемыми

Подозреваемые в телефонном мошенничестве попали в объектив камеры домофона в Калининском районе Новосибирска. Злоумышленники дважды приходили к
— Старший по дому в чат написал, чтобы мы своих родственников предупредили, — рассказала НГС соседка обманутой пенсионерки Марина Кузнецова. — Среди бела дня
Затем в гости к пенсионерке отправился курьер. На кадрах видно: сначала подозреваемый спокойно говорит с потерпевшей через домофон, но в процессе диалога замечает объектив камеры — и тут же старается прикрыть лицо.
По словам Марины Кузнецовой, аферисты приходили к бабушке дважды: похоже, сообразили, что при первой встрече пожилая женщина отдала им не все свои накопления, и вернулись за оставшимися деньгами.
— Ее обманули почти на 400 тысяч рублей, — возмутилась Марина. — Мошенники в тот день «работали» в Калининском районе: мне в личку написала девушка, что на той неделе ее бабушку также обманули, и тоже в Калининском районе.
Потерпевшая, по словам, Марины, уже написала заявление в полицию, передали оперативникам и записи камер наблюдения, установленных на улице и в подъезде.
В полиции НГС сообщили, что полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению причастных лиц, и напомнили о мерах безопасности.
— Если вам позвонили и сообщили о задержании близкого человека или ДТП с его участием и требуют деньги за его освобождение или лечение, не поддавайтесь панике. Немедленно уточните у родных, всё ли у них в порядке. При этом звоните только по телефонам, которые вам были известны ранее, а не по тем,
которые оставил звонивший. Затем сообщите о случившемся в полицию, — напомнили в пресс-службе регионального главка МВД.
Ранее НГС публиковал оперативное видео, снятое при задержании целой группы телефонных аферистов. Житель Санкт-Петербурга руководил целой сетью call-центров в Новосибирске. Правда, в том случае схема была иной: операторы обзванивали людей и предлагали им помощь в получении кредитов.