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«Приходили два раза, забрали 400 тысяч»: телефонные аферисты обманули сибирячку — видео с подозреваемыми

Мошенники работали по классической схеме, теперь их ищут полицейские

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Предполагаемые мошенники попали на видео

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Подозреваемые в телефонном мошенничестве попали в объектив камеры домофона в Калининском районе Новосибирска. Злоумышленники дважды приходили к 88-летней бабушке, чтобы забрать у нее деньги якобы на лечение пострадавшей дочки.

— Старший по дому в чат написал, чтобы мы своих родственников предупредили, — рассказала НГС соседка обманутой пенсионерки Марина Кузнецова. — Среди бела дня 88-летнюю бабушку обманули. Схема всем известная, но пожилые люди ведутся. Позвонили на домашний телефон, и на том конце провода закричала женщина: «Мама, мама, помоги, я попала в ДТП». Дальше трубку взял мужчина с таким генеральским голосом, усыпил ее бдительность и потребовал написать «расписку на лечение» и собрать деньги, завернуть их в постельное белье.

Затем в гости к пенсионерке отправился курьер. На кадрах видно: сначала подозреваемый спокойно говорит с потерпевшей через домофон, но в процессе диалога замечает объектив камеры — и тут же старается прикрыть лицо.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: предоставлено Мариной Кузнецовой

По словам Марины Кузнецовой, аферисты приходили к бабушке дважды: похоже, сообразили, что при первой встрече пожилая женщина отдала им не все свои накопления, и вернулись за оставшимися деньгами.

— Ее обманули почти на 400 тысяч рублей, — возмутилась Марина. — Мошенники в тот день «работали» в Калининском районе: мне в личку написала девушка, что на той неделе ее бабушку также обманули, и тоже в Калининском районе.

Потерпевшая, по словам, Марины, уже написала заявление в полицию, передали оперативникам и записи камер наблюдения, установленных на улице и в подъезде.

В полиции НГС сообщили, что полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению причастных лиц, и напомнили о мерах безопасности.

— Если вам позвонили и сообщили о задержании близкого человека или ДТП с его участием и требуют деньги за его освобождение или лечение, не поддавайтесь панике. Немедленно уточните у родных, всё ли у них в порядке. При этом звоните только по телефонам, которые вам были известны ранее, а не по тем,

которые оставил звонивший. Затем сообщите о случившемся в полицию, — напомнили в пресс-службе регионального главка МВД.

Ранее НГС публиковал оперативное видео, снятое при задержании целой группы телефонных аферистов. Житель Санкт-Петербурга руководил целой сетью call-центров в Новосибирске. Правда, в том случае схема была иной: операторы обзванивали людей и предлагали им помощь в получении кредитов.

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