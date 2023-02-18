«Приходили два раза, забрали 400 тысяч»: телефонные аферисты обманули сибирячку — видео с подозреваемыми

По словам Марины Кузнецовой, аферисты приходили к бабушке дважды: похоже, сообразили, что при первой встрече пожилая женщина отдала им не все свои накопления, и вернулись за оставшимися деньгами.

— Ее обманули почти на 400 тысяч рублей, — возмутилась Марина. — Мошенники в тот день «работали» в Калининском районе: мне в личку написала девушка, что на той неделе ее бабушку также обманули, и тоже в Калининском районе.

Потерпевшая, по словам, Марины, уже написала заявление в полицию, передали оперативникам и записи камер наблюдения, установленных на улице и в подъезде.