Подозреваемых в телефонном мошенничестве задержали в Новосибирске — публикуем оперативное видео

В Новосибирске и Санкт-Петербурге задержали 10 человек, которых подозревают в мошенничестве. По версии следствия, они обзванивали граждан и предлагали помощь в получении кредитов.
Как сообщает МВД России, предварительно установлено, что с февраля по август 2022 года житель Санкт-Петербурга руководил сетью call-центров в Новосибирске.
— Злоумышленники звонили гражданам, представлялись работниками несуществующих банков и сообщали ложные сведения о возможности получения кредитов. Затем под различными предлогами, например, в качестве страховых взносов или оплаты курьерской доставки, получали от клиентов денежные средства, после чего переставали выходить на связь, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ). Во время обысков в офисах и домах подозреваемых оперативники изъяли банковские и сим-карты, а также бухгалтерскую документацию.
— Лидеру группы и семи соучастникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое их сообщников находятся под домашним арестом, — пояснила представитель МВД РФ.
По предварительным данным, от действий подозреваемых пострадали 57 человек из девяти регионов России.
Ранее в Новосибирске сотрудники полиции совместно с бойцами ОМОНа поймали банду телефонных мошенников. Злоумышленники арендовали помещение под видом блогеров.