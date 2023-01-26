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Подозреваемых в телефонном мошенничестве задержали в Новосибирске — публикуем оперативное видео

Предполагается, что ими руководили из Санкт-Петербурга

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Задержанных подозревают в мошенничестве

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В Новосибирске и Санкт-Петербурге задержали 10 человек, которых подозревают в мошенничестве. По версии следствия, они обзванивали граждан и предлагали помощь в получении кредитов.

Как сообщает МВД России, предварительно установлено, что с февраля по август 2022 года житель Санкт-Петербурга руководил сетью call-центров в Новосибирске.

— Злоумышленники звонили гражданам, представлялись работниками несуществующих банков и сообщали ложные сведения о возможности получения кредитов. Затем под различными предлогами, например, в качестве страховых взносов или оплаты курьерской доставки, получали от клиентов денежные средства, после чего переставали выходить на связь, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Полиция опубликовала видео с задержанием подозреваемых

Видео: МВД России

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ). Во время обысков в офисах и домах подозреваемых оперативники изъяли банковские и сим-карты, а также бухгалтерскую документацию.

— Лидеру группы и семи соучастникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое их сообщников находятся под домашним арестом, — пояснила представитель МВД РФ.

По предварительным данным, от действий подозреваемых пострадали 57 человек из девяти регионов России.

Ранее в Новосибирске сотрудники полиции совместно с бойцами ОМОНа поймали банду телефонных мошенников. Злоумышленники арендовали помещение под видом блогеров.

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Call-центрНовосибирскСанкт-ПетербургМошенничество
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