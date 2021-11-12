Лжебанкиры притворились блогерами и сняли офис в жилом доме на Пархоменко. За ними приехала полиция

В Новосибирске лжебанкиры притворились блогерами и сняли офис для бизнеса
11 ноября в Ленинском районе Новосибирска сотрудники полиции совместно с бойцами ОМОНа накрыли банду телефонных мошенников.
Как пояснил собственник управляющей компании дома на Пархоменко, 20 Владимир Литвинов, компания молодых людей арендовала офис на первом этаже, но чем они занимались, он не знал.
— Вчера был захват. Знаю, что взяли телефонных мошенников, которые разводят пожилых людей на деньги. Слотошили человек 10 точно. Полицейские были на высоте, сработали четко и слаженно, — отметил Владимир Литвинов.
Как рассказала корреспонденту НГС консьерж, ставшая очевидицей проведенной операции, около 11:00 к ней на рабочее место пришел сотрудник полиции и сообщил о предстоящей операции.
— Он сказал: «Сейчас будем работать». А потом, попозже, приехали маски-шоу. Разбили окно, предварительно в дверь им не стучали, чтобы они не успели следы замести. Сразу в окно — ломиком его разбили и зашли. Я слышала только: «Лежать! Мордой в пол! Руки за голову! Полиция!» Задержали 10–11 человек: 5 парней и 5–6 девушек. Видела, когда их выводили. Потом их погрузили в спецавтобус и увезли в отдел. Полицейские были в масках, касках и с автоматами. Всё было быстро. Как в кино, — не без восхищения рассказывает консьерж, представившаяся Верой Сергеевной.
Женщина и ее сменщица пояснили, что на первом этаже их 17-этажки есть офисные помещения, которые сдаются в аренду. Одно из таких помещений снимала компания молодых людей. Вели себя тихо и спокойно. Никто не знал, чем они занимаются.
— Когда задержанных отвезли, пришел опер и сказал: «Я вам потом всё расскажу». Мы стояли здесь втроем. Сказал лишь, что это был типа кол-центр, они звонили от имени сотрудников банка и разводили людей. Как они их вычислили — не знаю, — размышляет женщина.
Окно, через которое вошли в офис бойцы ОМОНа, уже отремонтировали.
— По счастливой случайности хозяин помещения был здесь, он его и застеклил. Частично фанерой, — говорит Вера Сергеевна.
По словам собеседницы, собственник офиса, в котором компания мошенников вели свой «бизнес», проживает в Израиле. Его сын живет в Москве, он и выставил объявление о сдаче помещения в аренду.
— Арендаторы связались с сыном хозяина через «Авито». Когда мужчина спросил, кто они и чем планируют заниматься в офисе, они сказали: «Мы блогеры». Он им сдал. Никакой таблички у них на дверях не было. Как раз собственник приехал в Новосибирск на два дня, и тут это произошло, — пояснила консьерж.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО на момент публикации не предоставили комментарий по ситуации.
Мошенники начали представляться прокурорами — требуют скинуть им денег на телефон. Отдать долг они обещают при личной встрече.