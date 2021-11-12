Лжебанкиры притворились блогерами и сняли офис в жилом доме на Пархоменко. За ними приехала полиция

Как рассказала корреспонденту НГС консьерж, ставшая очевидицей проведенной операции, около 11:00 к ней на рабочее место пришел сотрудник полиции и сообщил о предстоящей операции.

— Он сказал: «Сейчас будем работать». А потом, попозже, приехали маски-шоу. Разбили окно, предварительно в дверь им не стучали, чтобы они не успели следы замести. Сразу в окно — ломиком его разбили и зашли. Я слышала только: «Лежать! Мордой в пол! Руки за голову! Полиция!» Задержали 10–11 человек: 5 парней и 5–6 девушек. Видела, когда их выводили. Потом их погрузили в спецавтобус и увезли в отдел. Полицейские были в масках, касках и с автоматами. Всё было быстро. Как в кино, — не без восхищения рассказывает консьерж, представившаяся Верой Сергеевной.

