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Животные Милые ушки и глазки-пуговки: в Новосибирске продают прелестных щенков американской акиты — за каждого хотят 100 тысяч

Милые ушки и глазки-пуговки: в Новосибирске продают прелестных щенков американской акиты — за каждого хотят 100 тысяч

Сейчас собакам чуть больше двух месяцев

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Среди щенков — девочка и мальчик

На сайте объявлений в Новосибирске выставили на продажу щенков американской акиты: девочку и мальчика. Каждый из них двоих стоит 100 тысяч рублей. Об этом НГС рассказала продавец собачек.

В самом объявлении отмечается: щенки родились 20 февраля этого года и вакцинированы по возрасту.

— Питомник предлагает щенков американской акиты с шоу-потенциалом от титулованных родителей. Документы РКФ, — сказано в описании.

На фото, опубликованных в объявлении, видно, что в окрасе животных преобладают черно-коричневый, сероватый и белый цвета. Выставленные собаки выглядят весьма крупными.

Эта порода считается американской, несмотря на японское происхождения. Мальчики могут достигать веса в 45–60 килограммов, а девочки — примерно 32–45 килограммов. Такие акиты живут в среднем 10–14 лет. Как правило, они дружелюбные, отзывчивые и смелые.

Также в интернете продают щенков мальтипу по 150 тысяч — новым хозяевам их готовы привезти в Новосибирск.

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Новосибирск Щенки Авито Собаки Животные
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