Полиция поймала подозреваемого в браконьерстве, убившего лося в Новосибирской области

Браконьера задержали в Сузунском районе Новосибирской области — мужчину подозревают в незаконной добыче лося.

Сообщение об охоте в полицию передал 6 апреля госинспектор по охране животного мира. Он рассказал, что всё произошло в 3 километрах от села Шайдурово. Подозреваемого в незаконной охоте в итоге нашли и задержали.

При обыске, по данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, у него изъяли охотничье ружье, шкуру и мясо дикого животного, нож, топор, патроны.

— Задержанный признался в содеянном. Сумма ущерба, причиненная животному миру, составила 80 тысяч рублей, — объяснили в ведомстве.