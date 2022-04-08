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Полиция поймала подозреваемого в браконьерстве, убившего лося в Новосибирской области

У мужчины изъяли шкуру животного, ружье и патроны

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Разрешения на охоту у мужчины не было. Возбуждено уголовное дело

Разрешения на охоту у мужчины не было. Возбуждено уголовное дело

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Браконьера задержали в Сузунском районе Новосибирской области — мужчину подозревают в незаконной добыче лося.

Сообщение об охоте в полицию передал 6 апреля госинспектор по охране животного мира. Он рассказал, что всё произошло в 3 километрах от села Шайдурово. Подозреваемого в незаконной охоте в итоге нашли и задержали.

При обыске, по данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, у него изъяли охотничье ружье, шкуру и мясо дикого животного, нож, топор, патроны.

— Задержанный признался в содеянном. Сумма ущерба, причиненная животному миру, составила 80 тысяч рублей, — объяснили в ведомстве.

Разрешения на охоту у мужчины не было. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит лишение свободы до двух лет, если вина будет доказана.

15 марта сотрудники Минприроды обнаружили место забоя трех взрослых лосей в заказнике «Колтыракский» на границе Новосибирской и Кемеровской областей.

В январе под Новосибирском задержали охотника с 12 мешками мяса убитых косуль. Часть его талонов на отстрел животных оказалась недействительна, а один из них был выдан на имя вице-мэра Новосибирска Олега Клемешова. Адвокат подозреваемого в незаконной охоте высказала претензии к НГС за раскрытие личности подозреваемого, чем лишь заострила внимание редакции на своем клиенте. Как выяснилось, не зря: он оказался родственником сотрудника ГИБДД и по случайному совпадению — любителем блатных номеров, в которых фигурирует слово «вор».

А в феврале после скандала из-за незаконной охоты уволился один из сотрудников Минприроды Новосибирской области. Охотовед написал заявление по собственному желанию.

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