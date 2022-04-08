Полиция поймала подозреваемого в браконьерстве, убившего лося в Новосибирской области

Браконьера задержали в Сузунском районе Новосибирской области — мужчину подозревают в незаконной добыче лося.
Сообщение об охоте в полицию передал
При обыске, по данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, у него изъяли охотничье ружье, шкуру и мясо дикого животного, нож, топор, патроны.
— Задержанный признался в содеянном. Сумма ущерба, причиненная животному миру, составила 80 тысяч рублей, — объяснили в ведомстве.
Разрешения на охоту у мужчины не было. Возбуждено уголовное дело по
15 марта сотрудники Минприроды обнаружили место забоя трех взрослых лосей в заказнике «Колтыракский» на границе Новосибирской и Кемеровской областей.
В январе под Новосибирском задержали охотника с 12 мешками мяса убитых косуль. Часть его талонов на отстрел животных оказалась недействительна, а один из них был выдан на имя вице-мэра Новосибирска Олега Клемешова. Адвокат подозреваемого в незаконной охоте высказала претензии к НГС за раскрытие личности подозреваемого, чем лишь заострила внимание редакции на своем клиенте. Как выяснилось, не зря: он оказался родственником сотрудника ГИБДД и по случайному совпадению — любителем блатных номеров, в которых фигурирует слово «вор».
А в феврале после скандала из-за незаконной охоты уволился один из сотрудников Минприроды Новосибирской области. Охотовед написал заявление по собственному желанию.