Останки убитых лосей нашли в заказнике на границе Кемеровской и Новосибирской областей

15 марта сотрудники Минприроды обнаружили место забоя трех взрослых лосей в заказнике «Колтыракский» на границе Новосибирской и Кемеровской областей. Недалеко располагается село Мокрушино Тогучинского района НСО.
По информации источника НГС в ведомстве, туши браконьеры частично освежевали, но мясо с собой забрали не всё. Следы от лошадиных копыт, на которых могли скрыться подозреваемые, ведут от места забоя в сторону Мокрушино. Это не первый такой случай в Колтыракском заказнике за неделю.
— На территории этого заказника 8 марта 2022 года уже была выявлена незаконная охота на 2 особи лося. Правоохранительные органы связывают вчерашнюю находку и предыдущую, так как предполагают, что действует одна группа браконьеров, которые при помощи лошадей передвигаются по заказнику и незаконно охотятся с участием собак. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте на трех и более особей лося, — сообщил источник НГС в Минприроды, предоставив редакции видеозапись с убоя.
В пресс-службе МВД Новосибирской области не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть НГС информацию о возбуждении уголовного дела о незаконной охоте. Редакции сообщили, что материалами занимаются кемеровские полицейские. Дозвониться до пресс-службы кемеровского МВД на момент публикации этого материала не удалось.
Отметим, что на территории НСО на лосей можно охотиться с 15 ноября по 31 декабря (при наличии разрешения). Коллективно — с 15 сентября по 19 января. На взрослых самцов — с 1 по 15 сентября.
В январе под Новосибирском задержали охотника с 12 мешками мяса убитых косуль. Часть его талонов на отстрел животных оказалась недействительна, а один из них был выдан на имя вице-мэра Новосибирска Олега Клемешова. Адвокат подозреваемого в незаконной охоте высказала претензии к НГС за раскрытие личности подозреваемого, чем лишь заострила внимание редакции на своем клиенте. Как выяснилось, не зря: он оказался родственником сотрудника ГИБДД и по случайному совпадению — любителем блатных номеров, в которых фигурирует слово «вор».
А в феврале после скандала из-за незаконной охоты уволился один из сотрудников Минприроды Новосибирской области. Охотовед написал заявление по собственному желанию.