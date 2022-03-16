Останки убитых лосей нашли в заказнике на границе Кемеровской и Новосибирской областей

15 марта сотрудники Минприроды обнаружили место забоя трех взрослых лосей в заказнике «Колтыракский» на границе Новосибирской и Кемеровской областей. Недалеко располагается село Мокрушино Тогучинского района НСО.

По информации источника НГС в ведомстве, туши браконьеры частично освежевали, но мясо с собой забрали не всё. Следы от лошадиных копыт, на которых могли скрыться подозреваемые, ведут от места забоя в сторону Мокрушино. Это не первый такой случай в Колтыракском заказнике за неделю.



— На территории этого заказника 8 марта 2022 года уже была выявлена незаконная охота на 2 особи лося. Правоохранительные органы связывают вчерашнюю находку и предыдущую, так как предполагают, что действует одна группа браконьеров, которые при помощи лошадей передвигаются по заказнику и незаконно охотятся с участием собак. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте на трех и более особей лося, — сообщил источник НГС в Минприроды, предоставив редакции видеозапись с убоя.