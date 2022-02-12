После скандала из-за незаконной охоты уволился один из сотрудников Минприроды Новосибирской области

Подведомственное Минприроды ГКУ «Природоохранная инспекция Новосибирской области» издало приказ об увольнении охотоведа заказника «Чикманский» Владимира Кораблина. Это следует из ответа и. о. министра природы НСО Алексея Севостьянова на запрос НГС. При этом начальник охотоведа уточнил, что тот написал заявление по собственному желанию.



— По информации ГКУ «Природоохранная инспекция», издан приказ об увольнении охотоведа особо охраняемых территорий Кораблина В., — сообщили в Минприроды НГС.

Напомним, вечером 5 января на трассе между Чулымом и Базово, примерно в 145 км от Новосибирска, сотрудники ДПС совместно с оперативниками Минприроды остановили два автомобиля, в которых находились госинспектор Даниил Казанцев, сын охотоведа Владимира Кораблина и еще двое мужчин. В одной из машин обнаружили тушу лося, вскоре оперативники нашли место забоя еще пяти лосей в частном охотхозяйстве «Заимка». Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи трех и более животных.