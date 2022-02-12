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После скандала из-за незаконной охоты уволился один из сотрудников Минприроды Новосибирской области

Охотовед написал заявление по собственному желанию

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Факты незаконной охоты были выявлены вечером 5 января

Факты незаконной охоты были выявлены вечером 5 января

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Подведомственное Минприроды ГКУ «Природоохранная инспекция Новосибирской области» издало приказ об увольнении охотоведа заказника «Чикманский» Владимира Кораблина. Это следует из ответа и. о. министра природы НСО Алексея Севостьянова на запрос НГС. При этом начальник охотоведа уточнил, что тот написал заявление по собственному желанию.

— По информации ГКУ «Природоохранная инспекция», издан приказ об увольнении охотоведа особо охраняемых территорий Кораблина В., — сообщили в Минприроды НГС.

Напомним, вечером 5 января на трассе между Чулымом и Базово, примерно в 145 км от Новосибирска, сотрудники ДПС совместно с оперативниками Минприроды остановили два автомобиля, в которых находились госинспектор Даниил Казанцев, сын охотоведа Владимира Кораблина и еще двое мужчин. В одной из машин обнаружили тушу лося, вскоре оперативники нашли место забоя еще пяти лосей в частном охотхозяйстве «Заимка». Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи трех и более животных.

Патроны, изъятые у подозреваемых в незаконной охоте 5 января

Патроны, изъятые у подозреваемых в незаконной охоте 5 января

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— На месте преступления были найдены гильзы от карабина охотоведа Кораблина и следы от снегохода, совпадающие по ширине с казенным (министерским), на котором охотился инспектор Казанцев, — рассказал источник НГС в Минприроды на условиях анонимности.

Инспектор Казанцев в октябре 2021 года уже попадался на нарушении правил охоты. После возбуждения уголовного дела в январе 2022 года из-за незаконной добычи лосей его уволили приказом и. о. министра природы НСО. 11 февраля стало известно и об увольнении Кораблина.

Непосредственный начальник Кораблина, директор ГКУ «Природоохранная инспекция» Владимир Елин так прокомментировал кадровое решение:

— Владимир Кораблин всегда был на хорошем счету. Он отрицает свою причастность к незаконной охоте. Отмечу, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию после начала следственных действий в его отношении. Также хотелось, чтобы в ваших материалах была бы отмечена роль сотрудников Министерства природы, которые и выявляли факты незаконной охоты, о которых вы спрашиваете, — заявил НГС Елин.

Источник НГС в Минприроды на условиях анонимности сообщил, что сейчас устанавливается причастность Кораблина к другим эпизодам незаконной охоты.

Предполагается, что 29 декабря 2021 года охотовед Кораблин участвовал в убийстве лося.

— У Кораблина дома провели обыски, собирается доказательная база, — сообщил источник НГС.

В Минприроды подтвердили НГС факт незаконной охоты в «Заимке» 29 декабря.

— Минприроды располагает информацией о незаконной добыче одного лося 29.12.2021 г. Правоохранительные органы ведут следственные мероприятия по данному факту. Информацией о причастности В. Кораблина к совершению указанного правонарушения в министерстве не располагают, — говорится в официальном ответе Минприроды НСО.

В МВД Новосибирской области также подтвердили НГС информацию о возбуждении уголовного дела о незаконном убийстве лося 29 декабря, его подробности и фамилии подозреваемых в пресс-службе не раскрыли.

31 января останки 13 убитых косуль нашли под Новосибирском — подозревают двух полицейских. НГС узнал личности фигурантов уголовного дела и сообщил его подробности.

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