После скандала из-за незаконной охоты уволился один из сотрудников Минприроды Новосибирской области

Подведомственное Минприроды ГКУ «Природоохранная инспекция Новосибирской области» издало приказ об увольнении охотоведа заказника «Чикманский» Владимира Кораблина. Это следует из ответа
— По информации ГКУ «Природоохранная инспекция», издан приказ об увольнении охотоведа особо охраняемых территорий Кораблина В., — сообщили в Минприроды НГС.
Напомним, вечером 5 января на трассе между Чулымом и Базово, примерно в 145 км от Новосибирска, сотрудники ДПС совместно с оперативниками Минприроды остановили два автомобиля, в которых находились госинспектор Даниил Казанцев, сын охотоведа Владимира Кораблина и еще двое мужчин. В одной из машин обнаружили тушу лося, вскоре оперативники нашли место забоя еще пяти лосей в частном охотхозяйстве «Заимка». Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи трех и более животных.
— На месте преступления были найдены гильзы от карабина охотоведа Кораблина и следы от снегохода, совпадающие по ширине с казенным (министерским), на котором охотился инспектор Казанцев, — рассказал источник НГС в Минприроды на условиях анонимности.
Инспектор Казанцев в октябре 2021 года уже попадался на нарушении правил охоты. После возбуждения уголовного дела в январе 2022 года из-за незаконной добычи лосей его уволили приказом
Непосредственный начальник Кораблина, директор ГКУ «Природоохранная инспекция» Владимир Елин так прокомментировал кадровое решение:
— Владимир Кораблин всегда был на хорошем счету. Он отрицает свою причастность к незаконной охоте. Отмечу, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию после начала следственных действий в его отношении. Также хотелось, чтобы в ваших материалах была бы отмечена роль сотрудников Министерства природы, которые и выявляли факты незаконной охоты, о которых вы спрашиваете, — заявил НГС Елин.
Источник НГС в Минприроды на условиях анонимности сообщил, что сейчас устанавливается причастность Кораблина к другим эпизодам незаконной охоты.
Предполагается, что 29 декабря 2021 года охотовед Кораблин участвовал в убийстве лося.
— У Кораблина дома провели обыски, собирается доказательная база, — сообщил источник НГС.
В Минприроды подтвердили НГС факт незаконной охоты в «Заимке» 29 декабря.
— Минприроды располагает информацией о незаконной добыче одного лося 29.12.2021 г. Правоохранительные органы ведут следственные мероприятия по данному факту. Информацией о причастности В. Кораблина к совершению указанного правонарушения в министерстве не располагают, — говорится в официальном ответе Минприроды НСО.
В МВД Новосибирской области также подтвердили НГС информацию о возбуждении уголовного дела о незаконном убийстве лося 29 декабря, его подробности и фамилии подозреваемых в пресс-службе не раскрыли.
31 января останки 13 убитых косуль нашли под Новосибирском — подозревают двух полицейских. НГС узнал личности фигурантов уголовного дела и сообщил его подробности.