В Новосибирске родилась девочка с огромной опухолью на лице — увидев ее, все уходят с детской площадки

Маргарита не знает, по какой причине на ее дочь обрушилась эта напасть. Одни врачи говорят, что болезнь — результат перенесенной во время беременности инфекции, но женщина не помнит, чтобы сильно болела. Другие врачи считают, что виновата экология, третьи предполагают, что причина в стрессе — будущая мама сильно переживала из-за работы. Гадать можно бесконечно, однако что послужило очагом возникновения заболевания — до сих пор не выявленный факт.

— Я узнала о том, что с моей дочерью что-то не так, на 23-й неделе беременности, во время второго скрининга. Врач долго не могла увидеть лицо Анисии — она лежала отвернувшись. Мельком узист заметила, что размеры щеки не те, хотела получше рассмотреть лицо, но Анисия закрывалась руками, будто боялась, что мы увидим ее проблему. Меня отправили погулять на полчаса, а после при детальном осмотре врач все-таки разглядела: образование превышает размеры нормальной щеки, и посоветовала пойти на комиссию, чтобы установить диагноз, который, к сожалению, подтвердился, — вспоминает Маргарита.