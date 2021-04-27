«Кричала от невыносимой боли»: история семьи, где родилась девочка с «прозрачными глазами» — ее мама болела ковидом

Валентина и Антон Павлюки очень ждали появления свой дочери. Имя малышке они придумали еще во время медового месяца, когда отдыхали на Кипре. Посетив храм Святой Фотинии Кипрской, супруги прониклись ее историей, и Валентине в голову пришла мысль — если у них родится дочь, назвать ее в честь святой.

Беременность протекала хорошо, беспроблемно, и только на 37-й неделе начались неприятности — будущая мать заболела коронавирусом со всеми симптомами. Кроме того, в третьем триместре Валентине поставили многоводие, но врачи говорят, что ни то, ни другое не могло стать причиной страшного диагноза, который обнаружили у их новорожденной дочери.

Фотиния родилась вовремя, с весом 2880 граммов и ростом 50 см . Первый месяц материнства Валентина ассоциирует с приятными хлопотами. Проблема, которая беспокоила женщину на тот момент, — грудное вскармливание: Фотиния никак не могла научиться самостоятельно кушать, а переводить дочь на смеси Валентина категорически не хотела.

Девочка родилась с врожденной патологией — стридор (узкие носовые проходы), оттого ей было трудно дышать и всасывать материнское молоко, она быстро бросала грудь, не наедалась и не набирала вес. Девочка громко дышала, сопела, а плакала, наоборот, тихо, почти беззвучно. Обычно стридор проходит по мере взросления младенца, так и было: постепенно Фотинии становилось лучше, а Валентина продолжала наслаждаться материнством. О том, что их семье придется переживать потом, она даже не догадывалась.