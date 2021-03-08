«Мучила тошнота»: история сильной Ксюши — в 5 лет у нее случайно обнаружили запущенный рак почки

— К тому моменту у Ксюши была уже 4-я степень с распадом. Медлить было нельзя, и хирург в ту же ночь сделал операцию — удалил почку вместе с опухолью. Возможно, если бы заметили раньше, то опухоль смогли бы уменьшить с помощью химиотерапии, но времени на процедуру уже не было, — рассказывает Ольга Проскурякова.



Женщина вспоминает, что когда услышала диагноз дочери, то чуть не сползла по стене в обморок — подскочило давление, резко стало плохо. Ксюше после осмотра сделали КТ — сомнений в том, что это онкология, уже не было.