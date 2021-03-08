8 марта понедельник
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 2/10
usd 74.43
eur 88.93
Тема дняФотопроект к 8 Марта: как меняются женщины

Все новости

Все новости

«Мучила тошнота»: история сильной Ксюши — в 5 лет у нее случайно обнаружили запущенный рак почки

Первый раз девочку забрали в больницу с рвотой, но не сделали УЗИ — через полгода симптомы вернулись

135
Обсудить

Поделиться

История Ксюши Проскуряковой, которая победила рак

История Ксюши Проскуряковой, которая победила рак

Поделиться

У жительницы Новосибирска нашли опухоль почек в шесть лет

Ксюше Проскуряковой — 16 лет. Она учится в школе, любит петь, играет на фортепиано. Любимые группы — Queen и Abba. Иногда сибирячка рисует портреты своих кумиров — у нее здорово получается. Но жизнь Ксюши немного отличается от привычной жизни подростка — десять лет назад у нее обнаружили рак. Девочку на скорой увезли из дома и срочно прооперировали — удалили одну почку. Следующий год Ксюша и вся ее семья мужественно боролись с болезнью и одержали победу. Корреспондент НГС Алёна Золотухина узнала подробности этой истории со счастливым концом.

Первые странные симптомы у своей дочери Ольга Проскурякова заметила, когда девочке было 5 лет — Ксюшу мучили сильная тошнота и рвота. Женщина вызвала скорую помощь, их отвезли в детскую инфекционную больницу, где девочке сделали промывание желудка, поставили капельницу и отпустили домой. До УЗИ тогда дело не дошло. Через полгода симптомы вновь напомнили о себе — Ольга вызвала участкового врача из поликлиники. Пришла терапевт, пощупала живот Ксюши и сказала, что ситуация серьезная, это явно что-то хирургическое, нужно вызывать скорую. Врачи скорой помощи уже на ощупь поняли, что дело плохо: в лучшем случае — завышенный аппендицит, в худшем — онкология.

На фото — Ксюша со своей мамой Ольгой&nbsp;

На фото — Ксюша со своей мамой Ольгой 

Поделиться

— К тому моменту у Ксюши была уже 4-я степень с распадом. Медлить было нельзя, и хирург в ту же ночь сделал операцию — удалил почку вместе с опухолью. Возможно, если бы заметили раньше, то опухоль смогли бы уменьшить с помощью химиотерапии, но времени на процедуру уже не было, — рассказывает Ольга Проскурякова.

Женщина вспоминает, что когда услышала диагноз дочери, то чуть не сползла по стене в обморок — подскочило давление, резко стало плохо. Ксюше после осмотра сделали КТ — сомнений в том, что это онкология, уже не было.

— Мы с мужем всё поняли и постарались принять услышанное. Необходимо было настроиться на борьбу с болезнью. У меня самой здоровье довольно шаткое, поэтому я, как смогла, взяла себя в руки: сила духа, сила воли и здоровье родителей — то, что в тот момент было нужно всем нам. Мы понимали, что будем жить в больнице. Постоянно менялись: то я, то муж, то бабушка, — продолжает вспоминать мама Ксюши.

Глава семьи всегда верил, что его дочь выздоровеет

Глава семьи всегда верил, что его дочь выздоровеет

Поделиться

Порой у родителей опускались руки, болезнь вела себя нестабильно и неожиданно нанесла очередной удар — после третьего блока химиотерапии и очередного КТ-снимка Ольге сообщили, что в легких у Ксюши пошли метастазы. Было принято решение усилить лечение.

— Мой муж всегда говорил, что чувствует — Ксюша поправится, выздоровеет. Этими мыслями мы заряжались друг от друга, держали кулачки и просто верили, — рассказывает Ольга.

Больница предоставила Ксюше лечение на бесплатной основе, а один из врачей посоветовал Ольге обратиться в благотворительный фонд, который помогает детям с онкологией. Лечение делилось на несколько блоков химиотерапии: неделя дома, неделя в больнице в зависимости от динамики болезни. Перерывы между блоками химии — год. Во время лечения Ксюша вела себя очень мужественно, не капризничала и не плакала, стойко держалась, будто бы ничего не происходит, чем удивляла и родителей, и врачей.

Ксюша была обладательницей роскошной косы, но ее пришлось обстричь — слишком сильная нагрузка на спину

Ксюша была обладательницей роскошной косы, но ее пришлось обстричь — слишком сильная нагрузка на спину

Поделиться

— Может быть, сказался детский возраст, и Ксюша не до конца понимала, что происходит. Мы в силу своих возможностей старались скрасить ее жизнь и дарить ей детство — привозили игрушки, играли с ней в игры, читали стихи, пели песни. В больнице была детская комната, к детям приезжали волонтеры и веселили их. А мы, родители, запасались терпением и свои слезы оставляли за дверью Ксюшиной палаты, — рассказывает Ольга и добавляет, что самым трудным была неизвестность.

Незадолго до болезни дочери Ольга начала работать ведущей праздников. Сейчас она считает, что в силу профессии ее заряд бодрости и духа, неуемная энергия передавались Ксюше и остальным членам семьи, что помогло пережить непростой период. Работу Ольге пришлось оставить — сил на то, чтобы веселить других людей, у нее уже не было.

У Ольги почти нет детских снимков дочери во время болезни — она считала, что фотографии этого периода жизни им не нужны

У Ольги почти нет детских снимков дочери во время болезни — она считала, что фотографии этого периода жизни им не нужны

Поделиться

Нефробластома правой почки — злокачественная опухоль, которую у Ксюши удалили на пятом году жизни. Врачи не могут дать однозначного ответа, откуда она появилась — может быть, гены, может быть, ударилась, причина может быть какой угодно. Метастазы в легких было видно на КТ еще несколько лет, но они никак себя не проявляли — возможно, это были не они, а очаги пневмонии. Сейчас болезнь никак себя не проявляет. Ксюше уже 16 лет, она живет обычной жизнью подростка, разве что не такой активной, как могла бы.

Ксюше очень нравится петь

Ксюше очень нравится петь

Поделиться

— То, что у нее был рак, Ксюша осознала в возрасте 10–11 лет. Она не задавала вопросов, потому что узнавала о том, что с ней было, постепенно, от посторонних, так как находилась в среде таких же детей, как и она сама. Ксюша ездила в специальный лагерь от фонда помощи, в Москву на благотворительные игры для детей, победивших рак. Там она общалась с другими детьми, слышала речь ведущих в микрофон, но к тому моменту была уже здорова. Когда дочь окончательно поняла, что за болезнь у нее была, то появился страх возвращения опухоли и легкие панические атаки, — рассказывает мама Ксюши.

Сейчас у Ксюши классная короткая стрижка

Сейчас у Ксюши классная короткая стрижка

Поделиться

Жизнь с одной почкой имеет свои неприятные нюансы, но к ним можно привыкнуть. Ксюше тяжело долго и много ходить — учащается сердцебиение. Есть проблемы с щитовидной железой, зрением, быстро устают ноги, от химиотерапии иногда барахлит желудок. Весь организм перекошен на одну сторону — с работающей почкой, это очень заметно по спине. Ксюше нельзя заниматься активными видами спорта, в непогоду у девочки неприятно ноет и болит шов от операции. У девочки была длинная густая коса, но ее пришлось обрезать — ходить с такой копной оказалось слишком тяжело из-за сильной нагрузки на позвоночник. Мыть тоже было непросто, плюс подростковый возраст потребовал перемен — захотелось чего-то нового.

— На чьи-либо вопросы о здоровье мы всегда отвечаем: «Спасибо, потихоньку». Не хотим сглазить, стали суеверные, — объясняет Ольга позицию семьи.

Страшное позади, но каждый год Ксюше необходимо проходить комиссию, проверяться и тщательно следить за здоровьем. Врачи говорят, что чем больше лет проходит, тем меньше шансов, что всё повторится. В случае с Ксюшей прошло уже 10 лет.

В этом году Ксюша оканчивает музыкальную школу и получает диплом о музыкальном образовании

В этом году Ксюша оканчивает музыкальную школу и получает диплом о музыкальном образовании

Поделиться

Ксюша учится в школе, но на индивидуальном обучении — так ей проще. Она очень творческая натура, любит петь, играет на фортепиано и красиво рисует. Ольга говорит, что ее дочь — стойкая и целеустремленная девочка с сильным характером, избирательна к людям, не терпит обмана и предательства. Ксюша очень общительная и коммуникабельная, у нее много друзей в соцсетях, но близкая подруга всего одна. Свое будущее сибирячка мечтает связать с творчеством — хочет поступать в архитектурную академию или в музыкальный колледж.

У Ксюши хорошо получается рисовать портреты

У Ксюши хорошо получается рисовать портреты

Поделиться

Историю Ксюши Проскуряковой мы узнали благодаря сотрудникам благотворительного фонда «Защити жизнь», который помогает детям с онкологическими заболеваниями. Сотрудники фонда курируют детей на протяжении всего лечения, даже если им требуются медицинские услуги и реабилитация в других клиниках, городах и странах.

Почитайте ещё 3 вдохновляющие истории о жителях Сибири

«Забывают о себе и проблемах»: трогательный фотопроект про мам, чьи дети борются с онкологией.

СЮЖЕТ

Онколикбез: интервью о причинах и лечении рака

«Думала, что голова болит из-за недосыпов»: история храброй Маши — в 21 год у нее обнаружили рак.

«Если выживу, буду кайфовать»: сибирячка пережила рак желудка, развод и стала моделью в 47 лет.

О борьбе людей с онкозаболеваниями читайте в нашей специальной рубрике «Онколикбез».

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

история болезнионкологияпобедила ракистория победы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...