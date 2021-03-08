«Мучила тошнота»: история сильной Ксюши — в 5 лет у нее случайно обнаружили запущенный рак почки

У жительницы Новосибирска нашли опухоль почек в шесть лет
Ксюше Проскуряковой — 16 лет. Она учится в школе, любит петь, играет на фортепиано. Любимые группы — Queen и Abba. Иногда сибирячка рисует портреты своих кумиров — у нее здорово получается. Но жизнь Ксюши немного отличается от привычной жизни подростка — десять лет назад у нее обнаружили рак. Девочку на скорой увезли из дома и срочно прооперировали — удалили одну почку. Следующий год Ксюша и вся ее семья мужественно боролись с болезнью и одержали победу. Корреспондент НГС Алёна Золотухина узнала подробности этой истории со счастливым концом.
Первые странные симптомы у своей дочери Ольга Проскурякова заметила, когда девочке было 5 лет — Ксюшу мучили сильная тошнота и рвота. Женщина вызвала скорую помощь, их отвезли в детскую инфекционную больницу, где девочке сделали промывание желудка, поставили капельницу и отпустили домой. До УЗИ тогда дело не дошло. Через полгода симптомы вновь напомнили о себе — Ольга вызвала участкового врача из поликлиники. Пришла терапевт, пощупала живот Ксюши и сказала, что ситуация серьезная, это явно что-то хирургическое, нужно вызывать скорую. Врачи скорой помощи уже на ощупь поняли, что дело плохо: в лучшем случае — завышенный аппендицит, в худшем — онкология.
— К тому моменту у Ксюши была уже 4-я степень с распадом. Медлить было нельзя, и хирург в ту же ночь сделал операцию — удалил почку вместе с опухолью. Возможно, если бы заметили раньше, то опухоль смогли бы уменьшить с помощью химиотерапии, но времени на процедуру уже не было, — рассказывает Ольга Проскурякова.
Женщина вспоминает, что когда услышала диагноз дочери, то чуть не сползла по стене в обморок — подскочило давление, резко стало плохо. Ксюше после осмотра сделали КТ — сомнений в том, что это онкология, уже не было.
— Мы с мужем всё поняли и постарались принять услышанное. Необходимо было настроиться на борьбу с болезнью. У меня самой здоровье довольно шаткое, поэтому я, как смогла, взяла себя в руки: сила духа, сила воли и здоровье родителей — то, что в тот момент было нужно всем нам. Мы понимали, что будем жить в больнице. Постоянно менялись: то я, то муж, то бабушка, — продолжает вспоминать мама Ксюши.
Порой у родителей опускались руки, болезнь вела себя нестабильно и неожиданно нанесла очередной удар — после третьего блока химиотерапии и очередного КТ-снимка Ольге сообщили, что в легких у Ксюши пошли метастазы. Было принято решение усилить лечение.
— Мой муж всегда говорил, что чувствует — Ксюша поправится, выздоровеет. Этими мыслями мы заряжались друг от друга, держали кулачки и просто верили, — рассказывает Ольга.
Больница предоставила Ксюше лечение на бесплатной основе, а один из врачей посоветовал Ольге обратиться в благотворительный фонд, который помогает детям с онкологией. Лечение делилось на несколько блоков химиотерапии: неделя дома, неделя в больнице в зависимости от динамики болезни. Перерывы между блоками химии — год. Во время лечения Ксюша вела себя очень мужественно, не капризничала и не плакала, стойко держалась, будто бы ничего не происходит, чем удивляла и родителей, и врачей.
— Может быть, сказался детский возраст, и Ксюша не до конца понимала, что происходит. Мы в силу своих возможностей старались скрасить ее жизнь и дарить ей детство — привозили игрушки, играли с ней в игры, читали стихи, пели песни. В больнице была детская комната, к детям приезжали волонтеры и веселили их. А мы, родители, запасались терпением и свои слезы оставляли за дверью Ксюшиной палаты, — рассказывает Ольга и добавляет, что самым трудным была неизвестность.
Незадолго до болезни дочери Ольга начала работать ведущей праздников. Сейчас она считает, что в силу профессии ее заряд бодрости и духа, неуемная энергия передавались Ксюше и остальным членам семьи, что помогло пережить непростой период. Работу Ольге пришлось оставить — сил на то, чтобы веселить других людей, у нее уже не было.
Нефробластома правой почки — злокачественная опухоль, которую у Ксюши удалили на пятом году жизни. Врачи не могут дать однозначного ответа, откуда она появилась — может быть, гены, может быть, ударилась, причина может быть какой угодно. Метастазы в легких было видно на КТ еще несколько лет, но они никак себя не проявляли — возможно, это были не они, а очаги пневмонии. Сейчас болезнь никак себя не проявляет. Ксюше уже 16 лет, она живет обычной жизнью подростка, разве что не такой активной, как могла бы.
— То, что у нее был рак, Ксюша осознала в возрасте 10–11 лет. Она не задавала вопросов, потому что узнавала о том, что с ней было, постепенно, от посторонних, так как находилась в среде таких же детей, как и она сама. Ксюша ездила в специальный лагерь от фонда помощи, в Москву на благотворительные игры для детей, победивших рак. Там она общалась с другими детьми, слышала речь ведущих в микрофон, но к тому моменту была уже здорова. Когда дочь окончательно поняла, что за болезнь у нее была, то появился страх возвращения опухоли и легкие панические атаки, — рассказывает мама Ксюши.
Жизнь с одной почкой имеет свои неприятные нюансы, но к ним можно привыкнуть. Ксюше тяжело долго и много ходить — учащается сердцебиение. Есть проблемы с щитовидной железой, зрением, быстро устают ноги, от химиотерапии иногда барахлит желудок. Весь организм перекошен на одну сторону — с работающей почкой, это очень заметно по спине. Ксюше нельзя заниматься активными видами спорта, в непогоду у девочки неприятно ноет и болит шов от операции. У девочки была длинная густая коса, но ее пришлось обрезать — ходить с такой копной оказалось слишком тяжело из-за сильной нагрузки на позвоночник. Мыть тоже было непросто, плюс подростковый возраст потребовал перемен — захотелось чего-то нового.
— На чьи-либо вопросы о здоровье мы всегда отвечаем: «Спасибо, потихоньку». Не хотим сглазить, стали суеверные, — объясняет Ольга позицию семьи.
Страшное позади, но каждый год Ксюше необходимо проходить комиссию, проверяться и тщательно следить за здоровьем. Врачи говорят, что чем больше лет проходит, тем меньше шансов, что всё повторится. В случае с Ксюшей прошло уже 10 лет.
Ксюша учится в школе, но на индивидуальном обучении — так ей проще. Она очень творческая натура, любит петь, играет на фортепиано и красиво рисует. Ольга говорит, что ее дочь — стойкая и целеустремленная девочка с сильным характером, избирательна к людям, не терпит обмана и предательства. Ксюша очень общительная и коммуникабельная, у нее много друзей в соцсетях, но близкая подруга всего одна. Свое будущее сибирячка мечтает связать с творчеством — хочет поступать в архитектурную академию или в музыкальный колледж.
Историю Ксюши Проскуряковой мы узнали благодаря сотрудникам благотворительного фонда «Защити жизнь», который помогает детям с онкологическими заболеваниями. Сотрудники фонда курируют детей на протяжении всего лечения, даже если им требуются медицинские услуги и реабилитация в других клиниках, городах и странах.
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