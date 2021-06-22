Арина, не спи! История семьи, где дочь впала в бодрствующую кому — отец ушел от них, узнав о диагнозе

Сейчас Арина находится в постоянном сне: у нее полностью отсутствует сознание, она дышит с помощью аппарата ИВЛ, а питается только через зонд. Иногда Арина зевает, потягивается или открывает глаза, но всё это лишь рефлексы. Ни на какие внешние раздражители, будь то голоса или уколы, она не реагирует.



— Если бы нам поставили это заболевание на первых этапах ее жизни, возможно, мы смогли бы избежать такого итога. В полгода у Арины начались гиперкинезы (выгибания), мы легли с этим вопросом, и я до сих пор возмущена, почему главный невролог города не смог нас правильно диагностировать — все видели, что моя дочь не похожа на больного ДЦП ребенка — у нее нормальное личико, стоячий взгляд. Мне говорили — она не видит, я удивлялась, как это не видит? Ей не делали необходимые диагностики, генетик пришла, посмотрела, сказала — нет, это не генетика, — рассказывает Ирина.

Когда Арина впала в кому, врачи собрали консилиум и пришли к выводу, что всё это время у Арины было прогрессирующее нейродегенеративное заболевание. Какое именно — только предстоит установить, но даже если они его определят, это ничего не изменит. То, что произошло с девочкой, — необратимо.