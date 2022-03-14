«Прямым текстом говорили — не жилец»: мать подбросила сына бабушке, когда узнала его диагноз

Артем родился раньше положенного срока, но не намного. Его матери было 19 лет. За исключением перенесенной внутриутробной инфекции, беременность у девушки протекала хорошо, УЗИ показывало здорового малыша. Артем появился на свет 2 декабря. Врачи заметили, что правый желудочек в голове увеличен, прокапали, полечили и к Новому году выписали домой. Никто даже предположить не мог, какой сценарий развернется спустя три месяца.

В тот день мама и папа Артема ушли в кино, с внуком осталась бабушка по линии отца. Мальчику стало плохо, он поперхнулся, кашлял, перестал дышать, остановилось сердце. Приехавшие медики реанимировали ребенка, установили ему трахеостому и забрали в больницу. Отец Артема ушел, как только начались проблемы со здоровьем сына. Мать тоже не проявила родительских чувств и через несколько месяцев после случившегося отдала ребенка своей матери Ольге, сказав, что не справляется и заберет мальчика потом. Больше женщина свою дочь не видела, ее лишили родительских прав.

— Сначала я обижалась на нее, не понимала, как так можно — бросить собственного ребенка, но уже потом, когда сама начала лежать с Артемом в больницах и ходить по врачам, поняла, с каким прессингом она столкнулась. Ей прямым текстом говорили, чтобы она оставила его, что он не жилец. То же говорили и мне. Ребенок тяжелый, — рассказывает Ольга. Сейчас ее дочь живет в Тюмени, женщины периодически созваниваются.