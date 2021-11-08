Дима и кромешная темнота. Как двухлетний мальчик лишился возможности увидеть мир

Борьба за зрение

— В один из дней мы поехали навестить сына вдвоем с мужем. На полпути раздался телефонный звонок. Я беру трубку, а мне говорят: «Мест нет, забирайте ребенка». А у нас с собой ни вещей, ничего, за окном ноябрь. Изначально говорили, что сын пролежит в больнице до конца недели. В итоге муж вышел на следующей станции, чтобы вернуться домой за детскими вещами, а я поехала дальше. Врач, которая делала Диме операцию, сказала мне: «У меня куча пациентов, а я весь день вожусь с вашим ребенком, вон кипу бумаг какую заполнила. Ребенка заберете, сразу оформляйте инвалидность. Думаю, что и в Калуге вам не помогут. Так что готовьтесь к нелегкой жизни». Я еле сдержалась. Как так можно говорить с родителями? Было горько и обидно на душе. Взяла своего малыша на руки и плакала, — делится Олеся тяжелыми воспоминаниями.

Ситуация в семье осложнилась тем, что муж Олеси остался без работы. Срочно нужны были деньги на лечение Димы для операции в Калуге, которая впоследствии так и не принесла положительного результата. В Санкт-Петербурге семью тоже ожидал крах — сетчатка на одном глазу Димы, по словам врачей, превратилась в решето, на втором «залатанная дыра» тоже не заросла и сетчатка не расправилась, более того, рядом обнаружился еще один разрыв, поэтому проводить повторную операцию не было смысла.

— Доктор сказал, что если бы не лазерная коагуляция и не потерянное время, то исход с глазками моего сына мог быть совсем иной. Посоветовал нам больше не мучить ребенка, не таскать по врачам, а сидеть дома и все силы направить на развитие. Чем мы и занимаемся сейчас, — говорит Олеся.

«Раньше таких детей не выхаживали»

— Ретинопатия недоношенных занимает одно из ведущих мест в структуре инвалидности по зрению у детей. Взрослых с таким диагнозом нет, так как приказ по выхаживанию данной группы детей вышел с 2005 года, раньше их просто не было, таких детей не выхаживали, — говорит Светлана Александрова, врач-офтальмолог Клиники Пузыревского. — Особенности адаптации к жизни у ребенка с ретинопатией такие же, как у обычных детей, за исключением неврологических патологий, так как нередко ретинопатия сопровождается нарушением слуха или ДЦП, у таких детей адаптация совсем другая.

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