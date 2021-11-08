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Дима и кромешная темнота. Как двухлетний мальчик лишился возможности увидеть мир

История семьи Ромащенко, которая воспитывает ребенка с тяжелым нарушением зрения

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Олеся Ромащенко рассказала об особенностях воспитания слепого ребенка — маленький Дима абсолютно ничего не видит

Олеся Ромащенко рассказала об особенностях воспитания слепого ребенка — маленький Дима абсолютно ничего не видит

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В Новосибирске родился ребенок с ретинопатией недоношенных детей

Дима — второй ребенок в семье Ромащенко. Когда на УЗИ выяснилось, что будет мальчик, радости родителей не было предела: в их роду уже несколько поколений рождались только девочки. Все с нетерпением ждали появления малыша на свет и совсем не ожидали, что мальчик родится не таким, как другие дети. Дима оказался незрячим — после рождения у малыша диагностировали тяжелейшее нарушение зрения. Родители пытались вернуть сыну способность увидеть окружающий мир, но безрезультатно — врачи только разводят руками. Из обычной мамы Олеся превратилась в маму особенного мальчика — своей историей сибирячка поделилась с нашим корреспондентом Аленой Золотухиной.

«В его глаза смотришь, как в серый тоннель»


Диме Ромащенко два года. С виду он кажется вполне здоровым ребенком, если не подойти ближе и не начать общаться. Олеся говорит, что для своего возраста мальчик многого не знает и не понимает из-за отсутствия зрения, не разговаривает осмысленно. Сейчас у Димы активный период освоения новых слов, а махать ручкой «привет» и «пока» он умеет давно.

— Он улыбается и смеется, когда ему весело, расстраивается и плачет, когда обижается. Мимика как у всех людей. Дети на площадке смотрят на него с интересом, для них он мальчик с необычными глазками, в которые смотришь, как в серый тоннель — это результат операций: на одном глазу зрачок немного деформирован, на втором огромного размера, такого, что не видно радужку, — объясняет сибирячка.

Семья Ромащенко живет в Черепаново, где нет ни детского сада, ни школы, ни специалистов для таких детей, как Дима. Олеся собственными силами справляется с воспитанием особенного ребенка: днем занимается с сыном, а ночью делает из подручных средств развивающие игрушки — тактильные парные крышечки с различной поверхностью, цилиндр с липучками для развития слуха и моторики, звуковые контейнеры или шарики, кубики с различными наполнителями для развития слуха. Еще один отличный помощник в развитии Димы — тактильные книги.

Развивающие игрушки Димы сильно отличаются от игрушек других детей — мальчик познает мир наощупь

Развивающие игрушки Димы сильно отличаются от игрушек других детей — мальчик познает мир наощупь

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— Лучше всего познать мир помогает то, что нас окружает. Мы возили Диму в лес, там он трогал деревья, листики, иголки. Возили на сельскохозяйственные поля, ручками он изучал пшеницу, кукурузу, лен. Весь день у нас проходит в изучении квартиры. Ручками сын трогает всё, что его окружает, я, в свою очередь, пытаюсь подробно описать предмет и для чего он нужен. Очень важно делать акценты на материал, форму, свойства и концентрировать внимание ребенка на различных звуках и запахах, объяснять, что это, — рассказывает Олеся Ромащенко.

Воспитывать незрячего ребенка непросто, но родители справляются. Олеся говорит, что самый сложный период пришелся как раз на первые два года, когда Диме всё казалось неинтересным: брал в руки и тут же бросал. Говорить мальчик еще не умеет, поэтому понять, чего хочет малыш, та еще задача.

— Трудно приучить незрячего ребенка к горшку, трудно научить есть самостоятельно. Проблему с горшком нам довелось решить без особых трудностей, а вот по поводу самостоятельного употребления пищи намного сложнее. Сейчас кормлю его сама, но периодически даю возможность самостоятельно донести ложку до рта, — говорит мама Димы.

Олеся сама делает тактильную книгу про «Курочку Рябу» для сына, так как книги для незрячих очень дорогие

Олеся сама делает тактильную книгу про «Курочку Рябу» для сына, так как книги для незрячих очень дорогие

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Всё время Олеся находится рядом с сыном, следит, чтобы он не упал и не ударился. Когда Дима спит — в доме стоит тишина, так как мальчик сильно реагирует на сторонний шум и шорох.

— Характер у Димы взбалмошный и непослушный в силу того, что многое прощаем из-за его особенности. Поскольку от зрения осталось только светоощущение, то с раннего детства он любит играть с игрушками, которые мигают огоньками, поют песенки. Любит прыгать на носочках и стучать дверцами шкафов. Только недавно он начал вести себя более осмысленно, говорить новые слова, запоминать предметы наощупь, — объясняет Олеся Ромащенко. Сейчас основная задача родителей — сохранить способность Димы к светоощущению.

Ретинопатия недоношенных и другие диагнозы

Беременность у Олеси протекала легко, разве что из-за тонуса два раза пришлось лечь на сохранение. Но неожиданно на 26-й неделе у молодой мамы начали отходить воды. Вызвали скорую, на бегу собрали сумки, поехали в центральную районную больницу Черепаново, где врачи приняли решение в срочном порядке везти Олесю в Новосибирск.

— Сутки я находилась в предродовой палате, а на следующие меня перевели в отдельную, так как рожать было еще рано. Я пролежала там субботу и воскресенье, а в понедельник роддом закрылся на ремонт, и меня в очередной раз подготовили к транспортировке. После очередного консилиума, по настоянию детских реаниматологов, мне в срочном порядке назначили кесарево. Укол в позвоночник был поставлен, всё тело онемело, но операцию не начинали. Я не могла понять — почему? Через какое-то время появилась делегация врачей из США и Франции — они приехали для обмена опытом. Даже не знаю, сколько человек было в операционной при рождении моего сына, мне было не до них. Когда сына достали, то я смогла только услышать его крик, увидеть мне не дали, так как он был в очень тяжелом состоянии. Его поместили в кувез и повезли в реанимацию. Увидеть его разрешили только на следующий день, — вспоминает Олеся роды.

Дима родился с весом 1360 граммов.

С виду Дима не отличается от других детей, заболевание мальчика выдают только особенные глаза

С виду Дима не отличается от других детей, заболевание мальчика выдают только особенные глаза

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Диагнозов у Димы было много: частичное поражение мозга, бронхолегочная дисплазия, сердечная, печеночная, транзиторная надпочечная недостаточности, гидроцефальный синдром. На третьи сутки жизни малыша в желудок стала забрасываться желчь, Диме проводили манипуляции по очистке желудка через специальные шланги, на пятые сутки вернули к питанию через зонд. Затем встал вопрос об операции на сердце: канал не закрывался, нужно было делать клепирование, но через небольшой промежуток времени УЗИ показало, что канал всё же стал сужаться, и операцию отменили. В реанимации Дима пробыл 3 недели, после его перевели в отделение патологии недоношенных, где мальчик провел еще 2 месяца.

— Я каждый день, включая выходные, ездила за 100 километров на электричке к сыну, в комнате для мамочек сцеживала молоко и отдавала медсестрам, чтобы его кормили маминым молоком. В отделении патологии недоношенных у Димы резко упал гемоглобин, и пришлось делать переливание крови. Кроме того, боролись с катеторовой инфекцией и инфекцией мочевыводящих путей. И вот когда, казалось бы, всё стало хорошо и нужно лишь набрать необходимый вес для выписки, офтальмолог ставит диагноз — ретинопатия недоношенных, вторая прогрессирующая стадия.

Ретинопатия недоношенных — тяжелое заболевание глаз, развивающееся преимущественно у глубоко недоношенных детей, сопровождающееся изменениями в сетчатке и стекловидном теле. Приводит к снижению зрения, вплоть до полной слепоты.

Сказали, что если сейчас в срочном порядке не прижечь лазером разрастающиеся сосуды, то сетчатка отслоится и сын ослепнет. Я тогда ведь и знать не знала, что такая болезнь существует, была очень напугана.

Врачи, вспоминает Олеся, уговорили ее согласиться на операцию, не дожидаясь третьей стадии, чтобы подстраховаться.

— Я согласилась, как потом оказалось — зря. Сразу после проведения лазерной коагуляции сетчатки обоих глаз полностью отслоились и свернулись в воронку. «Больше мы вам ничем не можем помочь», — всё, что мне сказали. В этот момент жизнь нашей семьи разделилась на до и после. Столько слёз было пролито, столько бессонных ночей... В голове звучали вопросы: «Почему?» и «За что?», — вспоминает Олеся.

В Новосибирске не оказалось нужных специалистов, семье порекомендовали ехать на операцию в Калугу.

К сожалению, вернуть мальчику зрение невозможно

К сожалению, вернуть мальчику зрение невозможно

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Борьба за зрение


— В один из дней мы поехали навестить сына вдвоем с мужем. На полпути раздался телефонный звонок. Я беру трубку, а мне говорят: «Мест нет, забирайте ребенка». А у нас с собой ни вещей, ничего, за окном ноябрь. Изначально говорили, что сын пролежит в больнице до конца недели. В итоге муж вышел на следующей станции, чтобы вернуться домой за детскими вещами, а я поехала дальше. Врач, которая делала Диме операцию, сказала мне: «У меня куча пациентов, а я весь день вожусь с вашим ребенком, вон кипу бумаг какую заполнила. Ребенка заберете, сразу оформляйте инвалидность. Думаю, что и в Калуге вам не помогут. Так что готовьтесь к нелегкой жизни». Я еле сдержалась. Как так можно говорить с родителями? Было горько и обидно на душе. Взяла своего малыша на руки и плакала, — делится Олеся тяжелыми воспоминаниями.

Ситуация в семье осложнилась тем, что муж Олеси остался без работы. Срочно нужны были деньги на лечение Димы для операции в Калуге, которая впоследствии так и не принесла положительного результата. В Санкт-Петербурге семью тоже ожидал крах — сетчатка на одном глазу Димы, по словам врачей, превратилась в решето, на втором «залатанная дыра» тоже не заросла и сетчатка не расправилась, более того, рядом обнаружился еще один разрыв, поэтому проводить повторную операцию не было смысла.

— Доктор сказал, что если бы не лазерная коагуляция и не потерянное время, то исход с глазками моего сына мог быть совсем иной. Посоветовал нам больше не мучить ребенка, не таскать по врачам, а сидеть дома и все силы направить на развитие. Чем мы и занимаемся сейчас, — говорит Олеся.

«Раньше таких детей не выхаживали»

— Ретинопатия недоношенных занимает одно из ведущих мест в структуре инвалидности по зрению у детей. Взрослых с таким диагнозом нет, так как приказ по выхаживанию данной группы детей вышел с 2005 года, раньше их просто не было, таких детей не выхаживали, — говорит Светлана Александрова, врач-офтальмолог Клиники Пузыревского. — Особенности адаптации к жизни у ребенка с ретинопатией такие же, как у обычных детей, за исключением неврологических патологий, так как нередко ретинопатия сопровождается нарушением слуха или ДЦП, у таких детей адаптация совсем другая.

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