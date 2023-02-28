На всю страну он такой один: россиянка родила сына с самой редкой в мире болезнью

Сегодня Глеб — единственный в России ребенок с редчайшей в мире болезнью. Таких на всей планете всего 19.

В этом тексте, который подготовили наши коллеги из 76.RU, — история мамы мальчика с недугом, излечение от которого неведомо человечеству.



Влюбила в себя начальника

Таня — девушка не робкого десятка, целеустремленная и своего всегда добьется. С 14 лет подрабатывала официанткой в местном кафе, любит тусовки. Ее мечта — оставить родной город и покорить большую сцену. В 17 лет она пыталась поступить в театральный институт, получила отказ, розовые мечты разбились.