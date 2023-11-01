Три вида рака, которые не болят — они очень агрессивны и быстро переходят в четвертую стадию

Около 10% пациентов с меланомой погибают в течение года после установки диагноза.



Меланома может давать метастазы по всему телу человека — от лимфатических узлов до головного мозга и костей. Профилактика в случае с любым раком кожи одна. Нужно быть очень внимательными к себе. Меланома на коже не болит, но заподозрить рак можно даже визуально.

— Следите за родинками. Изменение цвета, размера, контуров — поводы для обращения к врачу, — советует специалист.

Наследственный фактор тоже играет большую роль. Если в семье у родственников была меланома, то это повод быть еще более внимательными. Очень часто диспластические невусы — плоские родинки — являются виновниками развития меланомы.