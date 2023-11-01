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Проблема

Три вида рака, которые не болят — они очень агрессивны и быстро переходят в четвертую стадию

Часть из них можно поймать на диспансеризации

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Не стоит пренебрегать профилактическими осмотрами и обследованиями

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Онкология остается одной из самых распространенных причин смертности среди болезней. И есть несколько агрессивных видов рака, которые очень быстро могут перейти из первой в четвертую стадию, оставляя мало шансов на успешное излечение. Сергей Фурсов, главный врач регионального онкодиспансера и главный онколог Новосибирской области, объяснил, как их можно выявить при прохождении самых простых обследований.

Меланома

Рак кожи стоит на первом месте по выявляемости в Новосибирской области. Но важно уточнить, что его делят на три типа — плоскоклеточный, базальноклеточный и меланому. Именно последний считается самым агрессивным среди остальных. Меланома быстро развивается до 4 стадии.

— Заболеваемость меланомой невысокая, но это одна из самых агрессивных злокачественных опухолей, которые трудно поддаются лечению. И без лечения высокая одногодичная летальность, — отметил Сергей Фурсов, главный врач Новосибирского областного онкологического диспансера, главный онколог НСО.

Около 10% пациентов с меланомой погибают в течение года после установки диагноза.

Меланома может давать метастазы по всему телу человека — от лимфатических узлов до головного мозга и костей. Профилактика в случае с любым раком кожи одна. Нужно быть очень внимательными к себе. Меланома на коже не болит, но заподозрить рак можно даже визуально.

— Следите за родинками. Изменение цвета, размера, контуров — поводы для обращения к врачу, — советует специалист.

Наследственный фактор тоже играет большую роль. Если в семье у родственников была меланома, то это повод быть еще более внимательными. Очень часто диспластические невусы — плоские родинки — являются виновниками развития меланомы.

Рак поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы быстро дает метастазы в печень, почки, легкие

Рак поджелудочной железы быстро дает метастазы в печень, почки, легкие

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По своему строению, протеканию и трудности диагностики — это один из раков, которые диагностируются чаще всего на 3 и 4 стадиях. И его коварность в том, что на ранних стадиях чаще всего он не то, что не болит, а вообще себя очень слабо проявляет.

— Рак поджелудочной железы на протяжении длительного времени ничем себя не проявляет. Пока эта опухоль не сдавит какие-то протоки и не поймешь в чем проблема. Он в итоге может проявиться возникновением, например, механической желтухи. Но это уже серьезная стадия, — отметил Сергей Фурсов. — Рак протекает очень агрессивно. И как правило диагностируется на 3 и 4 стадии.

Рак поджелудочной железы быстро дает метастазы в печень, почки, легкие. В этом случае продолжительности жизни составляет около года.

При правильном и качественном УЗИ можно заподозрить рак поджелудочной железы. Это стоит помнить всем, у кого есть наследственный фактор. Врачи советуют проводить плановое УЗИ органов брюшной полости раз в год.

Рак легкого

Расположение рака легких способствует его активного росту

Расположение рака легких способствует его активного росту

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Это один из самых распространённых видов рака не только в России, но и по всему миру. Опухоль может долгое время никак себя не проявлять, а расти невероятными темпами. Из-за этого и смертность от рака легкого очень высока. Чаще всего рак легкого связан с курением — в 80% случаев. Но все больше становится и не курящих пациентов.

Каждый пятый умерший онкопациент имел именно рак легкого.

— Рак легкого рано метастазирует и чтобы добиться хорошей продолжительности жизни, то нужно постараться ухватить его на самых ранних стадиях, — подчеркивает Сергей Фурсов. — Флюорография — это маленький снимочек, который может в определенных случаях выявить злокачественную опухоль, но достаточно большую. Важно, чтобы снимок был правильно отсмотрен и дальше больному дан маршрут.

Расположение рака легких способствует его активного росту, поэтому чаще всего пациенты попадают к врачу уже на 3 и 4 стадиях. Лишь половина из них сможет прожить больше года. Чаще всего рак легкого дает метастазы в головной мозг, печень, кости.

Самый простой способ уберечь себя от рака легкого: бросить курить и ежегодно делать флюорографию — даже небольшие сомнения у врача при изучении снимка могут спасти жизнь.

В Новосибирской области из года в год растет заболеваемость онкологическими заболеваниями. Сергей Фурсов, главный онколог Новосибирской области, объяснил, почему растущая заболеваемость для онкологов не удивительна, как и то, что каждый пятый пациент приходит за помощью уже на 4-й стадии.

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