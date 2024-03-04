«Думал, что валенки — это носки, а обувь еще принесут»: как студент из Индии стал известным сибирским нейрохирургом

В Дели был +21 градус, когда, обняв отца и мать, юный студент сел в самолет. В Москве был -1 градус, и холод ощутить юноша не успел, впопыхах садясь в поезд. Тогда Шалиндер не знал ни слова по-русски, говорил на английском. Но разве такая мелочь мешала когда-то людям найти общий язык?



— В соседнем купе ехали двое мужчин. Спросил у них, сколько ехать, а они не понимают меня. Показал бумагу на русском, что с собой было. Они покивали. Удалось спросить, когда будет Барнаул. Они берут часы прокручивают. Я смотрю, что покрутили уже несколько раз. То есть это на несколько дней. А у меня с собой ничего нет! Никакой еды, есть очень хотелось, — смеется Шалиндер.