«Если я умру раньше времени»: как певица Татьяна Снежина жила в Новосибирске и трагически погибла перед свадьбой

Татьяна была настоящей красавицей и, скорее всего, стала бы знаменитой певицей. Но большая слава пришла к девушке уже посмертно. 21 августа 1995 года в возрасте 23 лет она погибнет в автокатастрофе, возвращаясь с Алтая, куда отправится в предсвадебное путешествие с женихом Сергеем Бугаевым. За свою короткую жизнь Татьяна Снежина написала больше 200 песен, из них наиболее известной стала «Позови меня с собой». После смерти Тани ее родные разослали кассеты с записями в разные продюсерские центры. К ним проявили интерес Иосиф Кобзон и Игорь Крутой. Благодаря этому через два года после трагедии песни никому не известной студентки из Новосибирска исполнят Алла Пугачёва, Татьяна Овсиенко, Михаил Шуфутинский и Иосиф Кобзон, подпевать им будет вся страна.