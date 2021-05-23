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«Если я умру раньше времени»: как певица Татьяна Снежина жила в Новосибирске и трагически погибла перед свадьбой

Публикуем последние фото сибирячки, которая станет знаменитой уже посмертно

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Татьяна не дожила несколько недель до собственной свадьбы. Только через <nobr class="_">2 года</nobr> после трагедии ее имя узнает вся страна

Татьяна не дожила несколько недель до собственной свадьбы. Только через 2 года после трагедии ее имя узнает вся страна

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Мало кто знает, что легендарную песню Аллы Пугачевой «Позови меня с собой» написала поэтесса, которая жила в Новосибирске. В честь нее названа улица на Плющихинском жилмассиве. Татьяна Снежина обладала всеми данными, чтобы прожить яркую, полную музыкальных и личных побед жизнь, но судьба распорядилась иначе. В 1995 году в 23 года певица погибла в ДТП вместе со своим женихом и еще четырьмя пассажирами микроавтобуса. Сегодня в сериале «Звезды с нашего двора» мы расскажем о жизни и трагической гибели Татьяны Снежиной.

Кто такая Татьяна Снежина?

Певица родилась на Украине в семье военного кадрового офицера. Настоящая фамилия Татьяны — Печёнкина. Снежина — сценический псевдоним. Ей исполнилось лишь полгода, и отца по службе перевели на Камчатку — семья последовала за ним. Девочка с четырех лет пела и танцевала, а мама приучала ее к музыке, играя для ребенка на пианино. Сочинять стихи и писать песни Татьяна начала еще в школе.

На этом фото маленькая Таня с мамой. В Новосибирск семья Снежиной переехала, когда ей было уже 22 года. Несмотря на любовь к творчеству, девушка решила связать свою жизнь с медициной и поступила в Новосибирский медицинский институт.

Дом, в котором жила Татьяна Снежина последние годы

Дом, в котором жила Татьяна Снежина последние годы

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Татьяна была настоящей красавицей и, скорее всего, стала бы знаменитой певицей. Но большая слава пришла к девушке уже посмертно. 21 августа 1995 года в возрасте 23 лет она погибнет в автокатастрофе, возвращаясь с Алтая, куда отправится в предсвадебное путешествие с женихом Сергеем Бугаевым. За свою короткую жизнь Татьяна Снежина написала больше 200 песен, из них наиболее известной стала «Позови меня с собой». После смерти Тани ее родные разослали кассеты с записями в разные продюсерские центры. К ним проявили интерес Иосиф Кобзон и Игорь Крутой. Благодаря этому через два года после трагедии песни никому не известной студентки из Новосибирска исполнят Алла Пугачёва, Татьяна Овсиенко, Михаил Шуфутинский и Иосиф Кобзон, подпевать им будет вся страна.

«Если я умру раньше времени»

При жизни у Татьяны были все предпосылки стать знаменитой. В 1993 году она попадает в окружение музыкантов студии «КиС-С» и записывает с ними несколько песен, которые станут довольно популярными (например, «Вспомни со мной»). Именно из-за увлечения музыкой Снежина встретилась со своим будущим женихом — продюсером студии М & L Art Сергеем Бугаевым.

Совсем скоро Сергей признается Татьяне в чувствах (сначала их связывали лишь рабочие отношения) и сделает предложение. Перед свадьбой будущие молодожены решат съездить с друзьями на Алтай. Там они проведут три дня. Позже станет известно, что за несколько недель до гибели Татьяна составит даже список гостей на свою свадьбу.

На этих фото — один из последних дней жизни Татьяны и Сергея, 20 августа 1995 года влюбленные провели на Алтае. Пленку с этими снимками, залитую кровью погибших, нашел брат Татьяны Вадим на месте трагедии. Их долго не решались проявлять, но теперь это самые ценные фотографии в доме семьи поэтессы.

18 августа Татьяна и Сергей купили обручальные кольца. Семье Снежиной отдали кольца уже после их гибели. Хоронили Татьяну и Сергея как жениха и невесту — в свадебных нарядах.

За несколько недель до этого влюбленные презентовали публике две новые песни. Одна из них называлась: «Если я умру раньше времени». Там были такие строки: «Если я умру раньше времени, пусть меня унесут белы лебеди далеко-далеко, в край неведомый, высоко-высоко, в небо светлое». После смерти Татьяны многие знакомые признаются, что поэтесса будто предчувствовала свою гибель.

Когда Сергей и Татьяна возвращались с Алтая, на 106-м километре Чуйского тракта их микроавтобус Nissan столкнулся с грузовиком МАЗ. Все пассажиры микроавтобуса погибли. В милицейском протоколе напишут об этом: «21 августа 1995 года на 106-м километре Черепановской трассы Барнаул — Новосибирск микроавтобус «Ниссан» столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ. В результате этого дорожно-транспортного происшествия погибли, не приходя в сознание, все шесть пассажиров микроавтобуса: директор МКЦ «ПИОНЕР» Сергей Бугаев, певица Татьяна Снежина, кандидат наук Шамиль Файзрахманов, директор аптеки «Мастер-вет» Игорь Головин, его супруга врач Ирина Головина и их пятилетний сын Владик». В Сети обсуждается несколько версий этой страшной аварии. Одна из них — «Ниссан» пошел на обгон, но из-за правого руля поздно увидел встречный МАЗ. Согласно другой — МАЗ резко тормозил, и прицеп занесло на встречную полосу.

Несмотря на то что Татьяна прожила в Новосибирске всего пару лет, в 2011 году в ее честь назвали улицу.

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Иосиф КобзонТатьяна СнежинаАлла Пугачёваулица Татьяны Снежиной
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