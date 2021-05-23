«Если я умру раньше времени»: как певица Татьяна Снежина жила в Новосибирске и трагически погибла перед свадьбой

Мало кто знает, что легендарную песню Аллы Пугачевой «Позови меня с собой» написала поэтесса, которая жила в Новосибирске. В честь нее названа улица на Плющихинском жилмассиве. Татьяна Снежина обладала всеми данными, чтобы прожить яркую, полную музыкальных и личных побед жизнь, но судьба распорядилась иначе. В 1995 году в
Кто такая Татьяна Снежина?
Певица родилась на Украине в семье военного кадрового офицера. Настоящая фамилия Татьяны — Печёнкина. Снежина — сценический псевдоним. Ей исполнилось лишь полгода, и отца по службе перевели на Камчатку — семья последовала за ним. Девочка с четырех лет пела и танцевала, а мама приучала ее к музыке, играя для ребенка на пианино. Сочинять стихи и писать песни Татьяна начала еще в школе.
На этом фото маленькая Таня с мамой. В Новосибирск семья Снежиной переехала, когда ей было уже
Татьяна была настоящей красавицей и, скорее всего, стала бы знаменитой певицей. Но большая слава пришла к девушке уже посмертно.
«Если я умру раньше времени»
При жизни у Татьяны были все предпосылки стать знаменитой. В 1993 году она попадает в окружение музыкантов студии «
Совсем скоро Сергей признается Татьяне в чувствах (сначала их связывали лишь рабочие отношения) и сделает предложение. Перед свадьбой будущие молодожены решат съездить с друзьями на Алтай. Там они проведут три дня. Позже станет известно, что за несколько недель до гибели Татьяна составит даже список гостей на свою свадьбу.
На этих фото — один из последних дней жизни Татьяны и Сергея,
18 августа Татьяна и Сергей купили обручальные кольца. Семье Снежиной отдали кольца уже после их гибели. Хоронили Татьяну и Сергея как жениха и невесту — в свадебных нарядах.
За несколько недель до этого влюбленные презентовали публике две новые песни. Одна из них называлась: «Если я умру раньше времени». Там были такие строки: «Если я умру раньше времени, пусть меня унесут белы лебеди далеко-далеко, в край неведомый, высоко-высоко, в небо светлое». После смерти Татьяны многие знакомые признаются, что поэтесса будто предчувствовала свою гибель.
Когда Сергей и Татьяна возвращались с Алтая, на
Несмотря на то что Татьяна прожила в Новосибирске всего пару лет, в 2011 году в ее честь назвали улицу.
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