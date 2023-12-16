freedom
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 3/10
usd 89.70
eur 98.42
СрочноВладимир Путин пошел на выборы как самовыдвиженец
Все новости
Все новости

Двухлетний ребенок застрял в закрытом автомобиле в Новосибирске — видео спасательной операции

Инцидент произошел 16 декабря

3 537

Инцидент произошел 16 декабря

Поделиться

В Новосибирске двухлетний ребенок остался в закрытой машине. Его вытащили из автомобиля спасатели.

Инцидент произошел сегодня, 16 декабря. Видео спасательной операции опубликовали в телеграм-канале «Спасатели МАСС».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В спасательной операции участвовали три человека

Видео: Спасатели МАСС, телеграм-канал

В сообщении не уточняется, на какой улице Новосибирска находился автомобиль. Специалисты деблокировали двери транспортного средства, в котором был ребенок, судя по кадрам, в спасательной операции участвовали три человека. Предположительно, на месте произошедшего находились сотрудники Росгвардии.

НГС обратился в пресс-служу Управления Росгвардии по Новосибирской области и представителю спасателей МАСС с просьбой уточнить детали ситуации.

Несколько дней назад в Новосибирске произошло ДТП с участием троллейбуса. Результате аварии водитель транспорта оказался зажат, его освободили спасатели.

По теме

МАСССпасателиДетиДети в машинеНовосибирск
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter