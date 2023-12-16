Двухлетний ребенок застрял в закрытом автомобиле в Новосибирске — видео спасательной операции

В Новосибирске двухлетний ребенок остался в закрытой машине. Его вытащили из автомобиля спасатели.
Инцидент произошел сегодня, 16 декабря. Видео спасательной операции опубликовали в телеграм-канале «Спасатели МАСС».
В сообщении не уточняется, на какой улице Новосибирска находился автомобиль. Специалисты деблокировали двери транспортного средства, в котором был ребенок, судя по кадрам, в спасательной операции участвовали три человека. Предположительно, на месте произошедшего находились сотрудники Росгвардии.
НГС обратился в пресс-служу Управления Росгвардии по Новосибирской области и представителю спасателей МАСС с просьбой уточнить детали ситуации.
Несколько дней назад в Новосибирске произошло ДТП с участием троллейбуса. Результате аварии водитель транспорта оказался зажат, его освободили спасатели.