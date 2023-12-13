Водителя троллейбуса зажало в салоне после столкновения со столбом — его извлекали спасатели

В Новосибирске муниципальная аварийно-спасательная служба опубликовала ролик с места ДТП на улице Бориса Богаткова. На видео запечатлен момент спасательное операции водителя из искореженного троллейбуса.
ДТП произошло вечером 13 декабря на улице Бориса Богаткова, напротив дома №165. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, водитель троллейбуса уходя от столкновения с попутным автомобилем, выехал на обочину и врезался в световую опору. В момент аварии в троллейбусе находилось 10 пассажиров.
В результате аварии водитель троллейбуса оказался зажат. Спасатели освободили мужчину и передали медикам. Также в ДТП пострадали кондуктор и 2 пассажира, их доставили в больницу.
Ранее на Гусинобродском тракте произошло массовое ДТП. По словам очевидца, водителя Toyota ED зажало в салоне.