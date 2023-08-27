«Водителя зажало в салоне»: пять автомобилей столкнулись на трассе под Новосибирском — видео

На Гусинобродском тракте в двух десятках км от Новосибирска 27 августа произошло массовое ДТП. Видео с места столкновения пяти автомобилей опубликовал паблик «АСТ-54».
— На Гусинобродском тракте водитель за рулём Chery Tiggo 4 догнал седан Toyota ED, который отбросило в заднюю часть кроссовера Subaru Forester. Возглавляют «паровозик» — Hyundai Tucson и Toyota Land Cruiser, — сообщил автор видео.
По словам очевидца, водителя Toyota ED зажало в салоне.
Утром 27 августа в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли три человека.