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«Водителя зажало в салоне»: пять автомобилей столкнулись на трассе под Новосибирском — видео

Очевидец снял вереницу стоящих на обочине автомобилей

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ДТП произошло в 20 км от Новосибирска

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На Гусинобродском тракте в двух десятках км от Новосибирска 27 августа произошло массовое ДТП. Видео с места столкновения пяти автомобилей опубликовал паблик «АСТ-54».

— На Гусинобродском тракте водитель за рулём Chery Tiggo 4 догнал седан Toyota ED, который отбросило в заднюю часть кроссовера Subaru Forester. Возглавляют «паровозик» — Hyundai Tucson и Toyota Land Cruiser, — сообщил автор видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На момент публикации материала ГИБДД не прокомментировала аварию

Видео: «АСТ-54»

По словам очевидца, водителя Toyota ED зажало в салоне.

Утром 27 августа в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли три человека.

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