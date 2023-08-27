Трое погибли на месте: автомобиль выехал на встречку и попал в ДТП на новосибирской дороге

Утром 27 августа в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Как сообщил в своем телеграм-канале первый заместитель начальника УГИБДД по Новосибирской области Андрей Кузнецов, в результате аварии погибли три человека.
ДТП произошло в 10:30 на дороге Купино — Чистоозерное в Купинском районе. Автомобиль BYD F3 двигался на 60-м километре трассы и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2105. За рулем BYD F3 находился 65-летний водитель.
— В результате ДТП оба водителя и один пассажир автомобиля ВАЗ погибли на месте ДТП, еще один пассажир автомобиля ВАЗ получил тяжелые травмы, госпитализирован в медицинское учреждение, — указано в телеграм-канале «Дороги с Кузнецовым».
На месте дорожно-транспортного происшествия находятся сотрудники ГИБДД, следствия, медики и МЧС. Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.
Накануне в Сузунском районе Новосибирской области автомобиль Mazda съехал в кювет и перевернулся. В аварии погибла пассажирка 40–45 лет.